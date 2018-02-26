В Киеве покажут невероятное мультимедийное шоу на основе поэзии Лины Костенко

Сегодня, 09:32

Проект объединит в себе живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Недавно стало известно, что Лина Костенко заканчивает новую книгу. Теперь же, сообщается, что в четверг, 1 марта в галерее искусств "Лавра" будет презентован мультимедийный художественный проект "Life must go on". Проект объединит в себе живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку.

Зрителям покажут мультимедийное шоу, созданное на основе поэзии Лины Костенко. Философская составляющая поэзии будет передана визуальными образами цифрового искусства.

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Фото: пресс-служба

Авторами проекта являются – киевская digital группа "Skilz" и львовская художница Лилия Студницкая. Кроме того, в прошлом году SKILZ animation studio заняла первое место на Kyiv Lights Festival с проектом в направлении маппинга. Мы взяли за основу поэзию украинской поэтессы Лины Костенко и сделали киевский речной вокзал нашим полотном. Life is going – это история о всем: о времени без начала и конца, о жизни и смысле, о роли человечества и личности во времени и пространстве.

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Проект будет демонстрироваться в галерее "Лавра" до 31 марта. Одновременно в галерее будет представлена серия живописи "Ночь" львовской художницы Лилии Студницкой. По словам автора всю цветовую гамму работ можно увидеть только в полной темноте.

Напомним, житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики, используя утюг вместо кисти и восковые карандаши вместо красок.
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Источник:

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