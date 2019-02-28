В Киеве покажут спектакль "Номера" по мотивам пьесы Олега Сенцова

Второй показ состоится 31 марта

Спектакль "Номера" по мотивам пьесы Олега Сенцова Фото: Артем Галкин

В Киеве пройдет второй показ одной из самых громких премьер сезона – "Номера" по мотивам одноименной пьесы Олега Сенцова. Спектакль состоится 31 марта на Сцене 6 в 19:00. Режиссер-постановщик - Тамара Трунова. Она является одной из самых ярких представительниц современной украинской театральной сцены, ставила спектакли не только в Украине, но и в Великобритании. Лауреат фестиваля британской драмы "Taking the Stage". В 2018-м осуществила постановку пьесы Натальи Ворожбит "Плохие дороги".

Спектакль "Номера" Фото: пресс-служба

"Номера" – это история про общество, живущее в ограниченном заброшенном мире, в котором каждый сам по себе. В постановке действие происходит в старом цирке, который забыл о своем назначении, и существует по инерции, не замечая собственной мутации.

"Номера" – это не просто антиутопия, а пророческая пьеса, сюжет которой напрямую связан с судьбой ее автора. Уже почти 5 лет Олег Сенцов томится в застенках Кремля. Украинский режиссер был арестован весной 2014-го, вскоре после аннексии Крыма. Суд Российской Федерации незаконно приговорил его к 20 годам лишения свободы. Свою пьесу Сенцов заканчивал уже в российской тюрьме.

"Спектакль "Номера" Фото: Артем Галкин

В ролях: Римма Зюбина, Андрей Исаенко, Анна Кузина, Валерия Ходос, Кристина Синельник, Виктория Авдеенко, Виталий Ажнов, Владимир Кравчук, Мира Жучкова, Дмитрий Олейник, Руслан Коваль и Мария Заниборщ.

Спектакль "Номера" Фото: Артем Галкин

Проект реализован компанией 435 FILMS при поддержке Украинского культурного фонда. Адрес: ул. Васильковская, 1 (Сцена 6, в помещении Довженко-Центра).

Напомним, ранее Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев рассказал Сегодня.Lifestyle о съемочном процессе фильма "Номера" по сценарию Олега Сенцова.

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