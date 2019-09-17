В Киеве пройдет Международный фестиваль Jazz Weekend

Фестиваль пройдет 21-23 и 29 ноября

В Киеве пройдет Jazz Weekend Фото: Pixabay

Столичный культурный центр Freedom Hall уже 21-23 и 29 ноября представит ярчайших из ярчайших джазовых мировых звезд в ходе фестиваля Jazz Weekend. Новый фестиваль станет местом, где музыкальный гурман утонет в кайфе крутой музыки, запахе кофе, крепких напитков и всего, с чем ассоциируется манящее словосочетание "крутой джаз".

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Jazz Weekend – новое имя со славной 15-летней предысторией в лице авторитетного фестиваля DоDж. Основателем и идеологом нового фестивального формата стал Александр Серый, президент джазового фестиваля DoDж, который с нулевых привил в Украину самые большие мировые джазовые имена, познакомил Киев с Нино Катамадзе и вывел на большую сцену десятки молодых украинских музыкантов.

Штаб-квартирой фестивального формата стал обновленный культурный центр Freedom Hall, площадка, на которой большой джаз теперь живет рядом с мировым театром, прославленными танцевальными коллективами, академическими музыкантами, и сумасшедшими экспериментальные шоу. На новой огромной сцене выступят не только музыканты, которые несколько десятилетий живут на вершине джазового Олимпа, но и новейшие американские звезды, номинанты на Grammy.

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21 ноября фестиваль откроет встреча с аутентичным американским семейным джазовым коллективом The Baylor Project. В его исполнении зрители услышат джаз с несравненным привкусом госпела, блюза и соула. Кроме того, слушателей ждут такие легенды, как проект Incognito, который

вот уже четыре десятилетия пользуется сумасшедшей популярностью в мире. Группу создал в конце 1970-х гитарист, певец, продюсер Жан-Поль "Блуи" Моник. За 40-летнюю карьеру музыканты выпустили более 15 альбомов и десятки синглов. Киев встретит коллектив уже 22 ноября.

Группа Mezzoforte из Исландии, выступающая 23 ноября, это один из старейших европейских джазовых коллективов, который с момента создания в 1977 году выпустил 14 альбомов и 6 сборников.

Последнее выступление пройдет 29 ноября, на сцену культурного центра выйдет американский лауреат премии Грэмми, пианист, аранжировщик и продюсер Боб Джеймс. Он специально прилетает на Jazz Weekend в Киев для совместного выступления с украинским саксофонистом Андреем Чмутом. Такое выступление является смелой заявкой на вхождение украинского музыканта в большой джазовый клуб под патронатом Боба Джеймса, с именем которого на афишах всех континентов стояли самые великие имена в истории джазовой музыки.

Напомним, с 26 по 30 июня 2019 во Львове прошел IХ международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest.

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