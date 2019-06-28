Leopolis Jazz Fest-2019 во Львове: главные "точки"

В течение пяти дней в городе выступит около 300 музыкантов из 15 стран мир

Фото: ЛГС



























С 26 по 30 июня 2019 во Львове проходит IХ международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. В течение 5 дней на сценах Leopolis Jazz Fest выступит около 300 музыкантов из 15 стран мира.

Для гостей и жителей Львова в течение пяти дней работют две сцены в центре города со свободным доступом – на площади Рынок и во дворе Дворца Потоцких. Концерты проходят при участии ведущих европейских групп и коллективов из Австрии, Дании, Израиля, Италии, Литвы, Люксембурга, Германии, Турции, Венгрии, Франции и Швейцарии.

Пожалуй, самая посещаемая – это пикниковая зона в Центральном Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого со свободным входом, где на больших светодиодных экранах будут транслироваться концерты главной сцены . Комфортно разместиться можно и на главной аллее парка и стадионе "Юность", где расположились различные фаст-фуды и детские аттракционы.

Ранее мы писали, что три десятка лучших украинских артистов, 52-метровая сцена, семь часов уникального шоу, 13 тысяч зрителей – на днях на стадионе "Арена Львов" создавалась история новой украинской музыки – шоу "Українська пісня 2018/ Ukrainian Song Project".

Также сообщалось, что во Львове прошел "III Фестиваль Параджанова: место правды".

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