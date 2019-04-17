В сети бум по продажам романа "Собор Парижской Богоматери"

Такой спрос на книгу возрос после пожара в соборе

"Собор Парижской Богоматери" стали читать больше Фото: Depositphotos

В Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вечером вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Утром во вторник, 16 апреля, пожар, по сообщению СМИ, удалось ликвидировать. За эти дни роман французского писателя Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" просто стал хитом продаж в сети, сообщает телеканал BFM TV.

В частности, на сайте Amazon роман "Собор Парижской Богоматери" вошел в топ-10 сайта по числу продаж. А карманное издание книги заняло третью строчку среди лидеров. Гюго посвящал десятки страниц описанию Нотр-Дама. Также автор романа уделил немало внимания историческим событиям и трагедиям, которые произошли с этим историческим местом, в том числе и пожар, похожий на тот, что случился вчера.

Также сообщается о том, что в сети также возрос спрос на туристические путеводители и литературу, рассказывающую об истории Нотр-Дама де Пари. Ежегодно собор посещают около 14 млн человек.

Стоит отметить также то, что французы не первый раз реагируют покупкой книг на такие трагические события. После теракта в барах Парижа, где погибли более сотни человек, люди стали чаще читать роман Эрнеста Хемингуэя "Праздник, который всегда с тобой". Книга рассказывает о жизни писателя во Франции 20-х годов.

Напомним, ранее мы вспомнили пять лучших экранизаций "Собора Парижской Богоматери". Также отдельно рассказали о самых интересных фактах о Соборе Парижской Богоматери во Франции.

Смотрите видео о том, что уцелело в Соборе после пожара:

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