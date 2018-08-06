Вкусное Подкарпатье: в Польше обязательно нужно попробовать форель на гриле и выпить Жешувяк

Что следует увидеть и продегустировать в горном краю по соседству с украинской границей

Фото: А. Гаврилюк

На крайнем юго-востоке Польши, между Украиной и Словакией, клином вдается Подкарпатское воеводство. Большую его часть занимает низкогорье, являющееся продолжением Карпат. В Украине эта часть Карпатских гор называется Восточные Бескиды. В Польше они переходят в Бещады, а затем — в Низкий Бескид. Хребты здесь пологие и низкие — не выше 1200—1400 м (на такой высоте расположены верхние станции подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"). До самого верха они покрыты густыми лесами. Человек не успел бездумно похозяйничать в этих местах, поэтому Низкий Бескид и Бещады гордятся нетронутой природой, как никакой другой регион Польши. Дикая природа мирно сосуществует с развитой инфраструктурой для туризма активного отдыха: хорошими дорогами, комфортными отелями в горах, хорошо обозначенными маршрутами для пеших, конных и велопрогулок, множеством маленьких музеев самой неожиданной тематики.

Новинка

В этом году в Подкарпатье туристам предложили тематический маршрут, который прекрасно дополняет и сочетается как с активным, так и с познавательным отдыхом. Называется он "Дорога исторических рецептур" и включает в себя 16 мест, так или иначе связанных с местной кухней, — пивоварни, рестораны, винные подвалы, винокурни и кондитерские. Даже если путешественник не планирует целенаправленно придерживаться "Дороги исторических рецептур", он всегда может посетить ту из локаций, что встретится на его маршруте. Мы расскажем о некоторых объектах этого вкусного маршрута, тех, посещение которых либо удачно ложится на маршрут автомобильной поездки по Польше, либо дальше — в Европу.

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Солина: форель, пляжи, курорты

Интересный объект, расположенный рядом с нашим вкусным маршрутом. Это водохранилище, созданное в 60-х годах XX веке. Прибрежные села превратились в курорты, а само озеро — в место для занятий водными видами спорта. Для туриста Солинское озеро можно рассматривать как место для ночевки в автомобильном путешествии. Тут можно прокатиться на прогулочном теплоходике (водохранилище в окружении гор выглядит вполне живописно) и попробовать форели горячего копчения по местному рецепту.

Прогулка на катере. Водохранилище затопило просторное извилистое ущелье среди поросших лесами гор. Фото: А. Мазур

Обед. Рыба на гриле готовится на Солине особым способом. Фото: А. Мазур

Жешув: дворцы, аэропорт, Жешувяк

Столица воеводства Подкарпатье и стартовая точка "Дороги исторических рецептур". Помимо основной темы рассказа, интересен своим аэропортом: отсюда много рейсов по Европе от Ryanair, рейсы польской LOT в Нью-Йорк и немецкой Lufthansa в Мюнхен. Поэтому есть смысл при планировании путешествия отдать Жешуву один день. Из Украины сюда удобно добираться поездом Киев — Пшемысль, а дальше — электричкой до Жешува.

В самом городе обязательными к осмотру являются Жешувский замок и Подземный туристический маршрут, проходящий под центральными кварталами. Это что касается познавательной части путешествия. "Дорога" же отмечает Жешув как центр местного пивоварения: обратите здесь внимание на такие напитки, как старомеский пильзнер, жешувяк (пшеничное пиво) и темное галицкое.

Шедевр. Ланцутский замок находится в 18 км от Жешува. Фото: А. Гаврилюк

Пиво. Знаменитый жешувяк. Фото: А. Гаврилюк

Фонтан. Уютный центр города. Фото: А. Гаврилюк

Кросно: наливки и музей стеклодувов

От Жешува "Дорога" ведет к Кросно. В XV—XVIII вв. городок стал одним из важнейших пунктов на торговом пути из Карпат в Венгрию, сегодня он известен как город стеклодувов. О чем напоминает и Музей стекла.

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При входе посетителей встречает 3D-рисунок на полу, отображающий процесс производства. Затем они попадают в самую настоящую мастерскую, где каждый может попробовать себя в роли стеклодува — для начала попробовать выдуть хотя бы просто правильный шарик. Затем можно понаблюдать, как работают мастера, наносящие на бокалы и вазы рисунки, создающие мудреные витражи по древним, почти средневековым технологиям.

Что касается гастрономической части путешествия: отдайте должное кросненским наливкам.

Музей. Мастер за работой. Фото: А. Мазур

Хиписовка: настойки и зал славы рок-н-ролла

История распорядилась так, что начиная с 50-х годов XX в. Подкарпатье обезлюдело. В конце 60-х сюда потянулся народ, которому скучно было строить социализм, — например, неформалы и люди искусства всех мастей. В глуши, в подкарпатских селах и местечках, до этих столичных чудаков ни власти, ни аборигенам дела не было. Можно было заниматься тем, к чему душа лежит. В итоге на исчезающие приметы той эпохи наталкиваешься во многих местах Подкарпатья. То изрядно постаревший хиппи продает какие-то сувенирные цацки, то таких же хиппарей, только молодых, видишь в альбомах с историческими фотографиями...

Приют хиппи. Общественный транспорт сюда еще не добрался. Фото: А. Гаврилюк

Если не знать этого момента местной истории, то часть колорита такого места, как Хиписовка, будет явно утерян. Расположено оно неподалеку от оживленной трассы в Словакию, рядом с украинской границей. Поначалу серый сарайчик показался убежищем для непонятных мне людей, решивших уединиться "в глуши, в деревне" подальше от цивилизации, ведущих здоровый образ жизни и т. д. Приятно было ошибиться: внутри невзрачного домика нашлось место и некоему подобию алхимической лаборатории, где создаются напитки, и залу славы рок-музыки. А на заднем дворе — еще и уютной дощатой террасе с видом на горы.

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В Хиписовке обитатели характерной внешности увлеченно творят всевозможные настойки на травах, которые лично собирают в местных горах. Творчество явно превалирует над гешефтом. Тут можно даже не пить ничего — вы получите эстетическое удовольствие от самого процесса приготовления, разлива, подачи. Со стен за происходящим одобрительно наблюдают Джим Моррисон, Джон Леннон и другие исторические личности, знающие толк в напитках и музыке.

Одним словом, Хиписовка — дивное место, удачно разбавляющее знакомство с музеями живописи и национального быта.

Дегустация. Травы для напитков собирают в окрестных горах. Фото: А. Гаврилюк

Как сюда добраться

Оптимальный способ путешествия по Подкарпатью в целом и по "Дороге исторических рецептур" в частности — автомобиль. Из Киева маршрут будет выглядеть примерно так: доезжаем до пограничного пункта "Краковец" (трасса М10). Это если хотим напрямую выбраться к первой точке "Дороги" — местечку Ланьцут. Если в планах побывать еще и в Пшемысле (он же — Перемышль), то можно ориентироваться на переход "Шегини" (трасса М11). Чистое время в пути из Киева — около 10 часов. Если не считать простой на границе. Но тут уж как карта ляжет…

Для тех, кто отправляется в путешествие своим ходом, идеальным транспортом станет поезда "Интерсити", следующие до Пшемысля из Киева и Одессы. Билет за 350 грн, потом около семи часов в дороге — и вы в Подкарпатье.