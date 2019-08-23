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Во Львове назвали победителя Национального проекта "Украинская песня 2019"

Победителем стал Grohotsky

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
"Украинская песня 2019"
"Украинская песня 2019"
Фото: facebook.com/uapisnya

На стадионе Арена Львов на выходных прошел проект "Украинская песня 2019 / Ukrainian Song Project 2019". Победителя выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли Руслан Квинта, Михаил Ясинский, Тарас Курчик, музыкальный продюсер канала "Украина" Геннадий Витер и другие. Победителем стал Grohotsky, а лидером зрительских симпатий – певец KHAYAT, с которым ранее "Сегодня" сделали интервью.

"С осени "Украинская песня" выходит на другой уровень, международный уровень. Поэтому отборы начнутся в США, в Канаде и Италии. И один, кто победит в этой стране, он приезжает на украинскую песню во Львов", – рассказал генеральный продюсер и соучредитель Тарас Курчик.

Кроме того, во Львов поддержать молодых исполнителей пришли и звезды шоу-бизнеса: Светлана Тарабарова, Виктор Павлик, группа "Без обмежень", Alyosha, звезда хита "Охрана отмена" Джерри Хейл и другие. А певица Тина Кароль впервые поделилась с нашими журналистами, что наконец-то исполнится ее детская мечта!

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"В День Независимости у меня будет невероятная радость и возможность выступить на Майдане в этом году. В утреннем поздравлении нашего Президента. Поэтому я очень счастлива. Это была моя детская мечта. И она осуществилась. И сегодня мы готовимся плодотворно к этому моменту. И я горжусь тем, как это делается, что там будет. И мне очень нравится, какой будет красивый у нас парад", – поделилась Тина Кароль.

Телеверсия  проекта "Музыкальная платформа – Украинская песня" состоится в День Независимости Украины, 24 августа, на телеканале "Украина" в 22:30.

Напомним, ранее журналисты новостей "Сегодня" поговорили со знаменитостями и собрали самые колоритные рассказы об их жизни в 90-х. 

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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Источник: Сегодня
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