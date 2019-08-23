Лица 90-х: в канун Дня Независимости звезды эстрады вспомнили, какой была жизнь 28 лет назад

Независимой Украине исполняется 28 лет. Даже по людским меркам это очень небольшой возраст. Юность. Но сколько всего пережила страна за этот миг истории! Журналисты новостей "Сегодня" не только открыли свои архивы, что бы взглянуть на Украину 90-х, но и поговорили со знаменитостями и собрали самые колоритные рассказы об их тогдашней жизни. Они вспоминали, как участвовали в демонстрациях за независимость Украины, болели на кухнях, получали зарплату свиньями, делали спецэффекты пылесосами, учились общаться с "малиновыми пиджаками", мечтали о новой жизни своей страны и жалели о медленных реформах. Спортсмены гордились, когда играл украинский гимн в честь их побед, а артисты радовались чувству свободы.

Павел Зибров: "Вместо гонорара с нами расплатились свиньей"

"До сих пор вспоминаю, как в 90-х получал гонорары… в тушах! — смеется певец. — Так, за один концерт нам с Аллой Кудлай вручили на двоих целую свинью. Мы выступали перед сотрудниками мясного комбината, а после с нами рассчитались вот таким образом. Свинью разделили пилкой пополам, вымыли и вручили нам — на огромной доске. На тот момент мы еще жили в однокомнатной 12-метровой гостинке, к нам погостить приехала моя мама. Можете себе представить ее шок, когда мы с ребятами внесли в квартиру такой подарок! На дворе — 90-е, полки в магазинах пустые, а у нас на несколько месяцев — мясное обжорство... А еще был случай на птицефабрике, где мне вручили 500 яиц в лотках. Мы их потом долго по друзьям раздавали".

Александр Пономарев: "В 90-х заработал первые большие деньги"

"Помню, первые большие деньги — 5 тысяч долларов — я получил в 1995 году на "Славянском базаре". И все их потратил на создание студии. А это нерентабельный бизнес. Сейчас я бы так не поступил. Я платил бы за аренду и записывался на любой студии".

Андрей Данилко: "В 90-е меня заказывали бандиты в подарок для милиции"

"Для меня 90-е — это отдельная тема для разговора, — рассказывал в интервью "Сегодня" артист Андрей Данилко. — Сколько раз я выступал на съездах группировок! А сколько раз бандиты меня возили к милиции, чтобы поздравить их с какими-то праздниками... И хотя эти люди ко мне относились хорошо, я прекрасно понимал, что это бандиты, бандитее не бывает! Правда, тогда их так не называли, но все понимали, кто это такие. На один праздник, например, где они поздравляли каких-то чиновников, привезли меня как Сердючку. Платили в долларах, для них это было нормально. Тогда только началась моя карьера в Киеве, я был вообще один, и чувствовал себя напряженно и странно в этой ситуации. Действительно, было страшновато, словно ходишь по канату. Думаю, половину тех людей, которых я там видел, уже убили…".

Иво Бобул: "Платили медом, консервами и стиральной машиной"

"Я отлично помню 90-е. Работаешь на заводе, скажем, изготавливающем пылесосы. И вот тебе твоя зарплата — 10 пылесосов. Когда уже начались концерты, гонорары были тоже были оригинальные: медом платили, консервами, стиральную машину давали... Люди платили чем могли, и мы были им за это благодарны. Время было тяжелое, а людям все равно хотелось слушать музыку. Потому права мы не качали — брали, что дают. А вот со всякими "братками", слава Богу, я почти не пересекался. Хотя, помню, зашел в ресторан один, а там парни сидят. Ну, такие, колоритные — бритые, в наколках. Узнали меня. И ничего — мы поручкались, и я поспешил оттуда ноги унести. Если уж говорить о страшном и неприятном, так это когда на стадионах толпа окружает, и все пытаются с тебя что-то урвать. Кто галстук, а кто кольцо или часы".

Виктор Павлик: "Вместо ветродуя у нас был пылесос"

В 1990-х годах безумно популярный на то время певец Виктор Павлик получал существенные гонорары в Турции, а не в родной Украине:

"В 1995 году мне платили 20 долларов за выступление. А зарплата в филармонии, откуда я начинал, была 50 долларов в месяц".

А вот клипы в то время еще можно было снять за копейки. Локациями для съемок зачастую становились квартиры друзей, а массовкой — родственники или знакомые.

"За съемки клипов мы, по сути, и не платили: кто-то простынку купил, кто-то штору... Помню, в 1996-м это максимум в 200 гривен укладывалось — все делалось на голом энтузиазме или за магарыч, — говорит Виктор Павлик. — А девушка, которая собирала чемодан в моем первом клипе "Ні обіцянок, ні пробачень", была женой режисера. Особых наворотов в клипах тоже не было — пользовались подручными средствами. Например, вместо ветродуя у нас был пылесос! Мы переключали его на другой режим, чтобы он не всасывал, а дул. И таким образом шторы как будто от ветра колыхались".

Ирина Билык: "Попали в метель, опоздали на концерт, но люди дождались"

"Дело было во время трехмесячного турне с одной из украинских групп. Тур проходил с февраля по апрель. И в апреле, как раз под мой день рождения, было уже так тепло! Все радовались, что мы приедем в Винницу, будем отмечать день рождения. И неожиданно ранней весной выпал снег высотой около полутора метров! И мы за час до концерта стали на трассе, потому что машины не могли разъехаться и коммунальщики не могли расчистить такое количество снега. Холодно, мы замерзли, я смотрю на часы — и понимаю, что на концерт мы никак не успеваем. В итоге мы очень сильно опоздали. Приезжаем на площадку с мыслями, что люди не выдержали внезапно испортившейся погоды и ушли. Но каково же было мое удивление, когда абсолютно полный зал сидел и ждал моего концерта! Я, вспоминая этот момент, понимаю: тогда, в эпоху без интернета, где не было еще такого засилья исполнителей, люди ценили артистов, которые к ним приезжали. И готовы были вытерпеть даже непогоду, лишь бы посмотреть концерт".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости: Шествии Достоинства и Марше Защитников. Вместо военного парада по Киеву пройдут ветераны во главе с президентом Зеленским.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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