Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Встреча одноклассников": почему нужно посмотреть украинскую адаптацию датской комедии

Фильм претендует на кинопремию "Золота Дзиґа-2020"

Инна Петрова
Сегодня, 10:26

Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает знакомить вас с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".

Напомним, что проголосовать за лучшую картину в номинации "Премия зрительских симпатий" можно на сайте Сегодня.Lifestyle до 12 апреля. Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования.

"Встреча одноклассников"

  • Украинская комедия "Встреча одноклассников" – это адаптация датской картины "Klassefesten". В центре сюжета – трое школьных друзей: музыкант, предприниматель и архитектор. Они встречаются, чтобы отпраздновать 25-летие выпуска. Кто-то считает, что судьба предоставила шанс больше никогда не видеться с одноклассниками и этим нужно воспользоваться. А для кого-то встреча станет самой важной вечеринкой в жизни.

Главные роли в фильме исполнили актер и продюсер НЛО TV Андрей Бурым, актер театра "Золотые вороты" Алексей Нагрудный и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Режиссер картины Валентин Шпаков, который вместе с Владиславом Климчуком в 2017 году снял "Инфоголика".

Интересные факты о фильме:

  • Характеры и поведение главных героев почти полностью взяты из реальной жизни.
  • Валерий Харчишин проходил, как и все, пробы на роль. Его выбрали среди других актеров и музыкантов за харизму, а также за реакцию девушек на лидера "Другої ріки".
  • Для съемок фильма перекрывали Черкасский мост.
  • Во время поисков фактурной школы для фильма творческая группа звонила фронтмену группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку. Музыкант родом из Черкасс, а потому сразу посоветовал центральную школу.
  • Большинство локаций в фильме – самодельные. Так, в одно из эпизодов показана остановка, которой в реальной жизни не существует. Фасад полицейского участка сделали из неприметной киевской типографии настолько реалистично, что один из работников постпродакшена был уверен, что в молодости у него был "привод" именно в этот участок. Также в фильме много искусственного снега, поскольку на улице уже началась оттепель и снять реальный снег уже было невозможно.

Ранее мы рассказывали о 10-ти новых сериалах, которые выходят в апреле.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Я, ты, он, она": за что нам нравится украинская комедия с Дорофеевой и Зеленским Что посмотреть: ТОП-5 отличных стендапов с небанальными шутками НВО предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов
фильм что посмотреть Золота Дзиґа
Реклама

Новости партнеров

В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Улюблена дочка Сулеймана з
Улюблена дочка Сулеймана з "Величне століття" показала свою сім'ю
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
"Восковая кукла!": Ани Лорак удивила новыми фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:39Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 10:10Events

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Сегодня, 09:36Fun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Сегодня, 09:15Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 07:31Fun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:21Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

Вчера, 15:37Fun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

Вчера, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Вчера, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Вчера, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Вчера, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Вчера, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

5 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

5 апреляFun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

Новости партнеров

Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж
"Секс-бомба": Настя Каменских показалась в тоненьком топе (фото)
Коржи для торта на сковороде: рецепт с фото
Коржи для торта на сковороде: рецепт с фото