"Встреча одноклассников": почему нужно посмотреть украинскую адаптацию датской комедии

Фильм претендует на кинопремию "Золота Дзиґа-2020"

Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает знакомить вас с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".

Напомним, что проголосовать за лучшую картину в номинации "Премия зрительских симпатий" можно на сайте Сегодня.Lifestyle до 12 апреля. Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования.

Украинская комедия "Встреча одноклассников" – это адаптация датской картины "Klassefesten". В центре сюжета – трое школьных друзей: музыкант, предприниматель и архитектор. Они встречаются, чтобы отпраздновать 25-летие выпуска. Кто-то считает, что судьба предоставила шанс больше никогда не видеться с одноклассниками и этим нужно воспользоваться. А для кого-то встреча станет самой важной вечеринкой в жизни.

Главные роли в фильме исполнили актер и продюсер НЛО TV Андрей Бурым, актер театра "Золотые вороты" Алексей Нагрудный и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Режиссер картины Валентин Шпаков, который вместе с Владиславом Климчуком в 2017 году снял "Инфоголика".

Интересные факты о фильме:

Характеры и поведение главных героев почти полностью взяты из реальной жизни.

Валерий Харчишин проходил, как и все, пробы на роль. Его выбрали среди других актеров и музыкантов за харизму, а также за реакцию девушек на лидера "Другої ріки".

Для съемок фильма перекрывали Черкасский мост.

Во время поисков фактурной школы для фильма творческая группа звонила фронтмену группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку. Музыкант родом из Черкасс, а потому сразу посоветовал центральную школу.

Большинство локаций в фильме – самодельные. Так, в одно из эпизодов показана остановка, которой в реальной жизни не существует. Фасад полицейского участка сделали из неприметной киевской типографии настолько реалистично, что один из работников постпродакшена был уверен, что в молодости у него был "привод" именно в этот участок. Также в фильме много искусственного снега, поскольку на улице уже началась оттепель и снять реальный снег уже было невозможно.

Ранее мы рассказывали о 10-ти новых сериалах, которые выходят в апреле.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться