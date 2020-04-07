"Встреча одноклассников": почему нужно посмотреть украинскую адаптацию датской комедии
Фильм претендует на кинопремию "Золота Дзиґа-2020"
Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает знакомить вас с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".
Напомним, что проголосовать за лучшую картину в номинации "Премия зрительских симпатий" можно на сайте Сегодня.Lifestyle до 12 апреля. Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования.
- Украинская комедия "Встреча одноклассников" – это адаптация датской картины "Klassefesten". В центре сюжета – трое школьных друзей: музыкант, предприниматель и архитектор. Они встречаются, чтобы отпраздновать 25-летие выпуска. Кто-то считает, что судьба предоставила шанс больше никогда не видеться с одноклассниками и этим нужно воспользоваться. А для кого-то встреча станет самой важной вечеринкой в жизни.
Главные роли в фильме исполнили актер и продюсер НЛО TV Андрей Бурым, актер театра "Золотые вороты" Алексей Нагрудный и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Режиссер картины Валентин Шпаков, который вместе с Владиславом Климчуком в 2017 году снял "Инфоголика".
- Характеры и поведение главных героев почти полностью взяты из реальной жизни.
- Валерий Харчишин проходил, как и все, пробы на роль. Его выбрали среди других актеров и музыкантов за харизму, а также за реакцию девушек на лидера "Другої ріки".
- Для съемок фильма перекрывали Черкасский мост.
- Во время поисков фактурной школы для фильма творческая группа звонила фронтмену группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку. Музыкант родом из Черкасс, а потому сразу посоветовал центральную школу.
- Большинство локаций в фильме – самодельные. Так, в одно из эпизодов показана остановка, которой в реальной жизни не существует. Фасад полицейского участка сделали из неприметной киевской типографии настолько реалистично, что один из работников постпродакшена был уверен, что в молодости у него был "привод" именно в этот участок. Также в фильме много искусственного снега, поскольку на улице уже началась оттепель и снять реальный снег уже было невозможно.
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