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Янина Соколова, "Бумбокс" и ночь кино: что ждет гостей "Бандерштата 2019"

2 августа возле Луцка стартует самый яркий фестиваль Волыни, вход для детей до 12 лет – бесплатный

Владимир Грисюк
Сегодня, 19:09
Возле Луцка 2-4 августа пройдет фестиваль "Бандерштат" Фото: facebook.com/bandershtat
Возле Луцка 2-4 августа пройдет фестиваль "Бандерштат"
Фото: facebook.com/bandershtat

2-4 августа в селе Рованцы (15 минут ходьбы от центра Луцка) пройдет один из самых ярких фестивалей Волыни – "Бандерштат-2019". Билет на три дня фестиваля стоит 450 гривен. Вход для участников боевых действий, людей с инвалидностью и детей до 12 лет – свободный.

Билет на три дня фестиваля стоит 450 гривен
Билет на три дня фестиваля стоит 450 гривен
Фото: Maks Tarkivskyy, facebook.com/bandershtat

Организаторы "Бандерштата" сообщают, что в 2019 году запланировано больше тридцати тематических площадок: музыкальная и литературная сцены, фудкорт, ночь украинского кино, спортивные соревнования, детский городок и мастер-классы. Также в программе фестиваля: парад воздушных шаров, флешмобы, патриотическое тату, арт-терапия, ночной хоррор-квест и экскурсии Луцком.
 

"Бандерштат – это прежде всего идейный фестиваль. Музыка должна быть фоном и приятным бонусом. Последние годы мы придерживались тенденций фестивального рынка, делали три музыкальных сцены, на которых выступало ежегодно более 60 исполнителей, но такая насыщенная программа несколько смещала акценты, – рассказывает исполнительный директор фестиваля Марьяна Коваль. – В этом году мы решили вернуться к смысловому наполнению. Музыкальных фестивалей в Украине много, а фестиваль украинского духа – один, и нам важно не терять свою идентичность и помнить, ради чего мы собираемся".

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На музыкальной сцене фестиваля в этом году выступят известные украинские группы и исполнители: "Бумбокс", "Тартак", Kozak System, "Один в каноэ", Vivienne Mort, Space of Variations, KARNA, Epolets, Qarpa, "Ролликс", "Фиолет", "Жадан и Собаки", FliT, BAKENBARDY, DETACH, Dj Tapolsky и другие. 

На "Бандерштате" будет парад воздушных шаров
На "Бандерштате" будет парад воздушных шаров
Фото: Maks Tarkivskyy, facebook.com/bandershtat

Одним из спикеров "Бандерштата" станет украинская телеведущая, журналистка Янина Соколова, с которой "Сегодня" недавно записали интервью

Напомним, с 26 по 30 июня 2019 во Львове прошел IХ международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. 

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Источник: Сегодня
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