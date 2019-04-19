"Золота Дзиґа" 2019": "DZIDZIO первый раз" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей

За награду в номинации "Премия зрительских симпатий" боролись 10 фильмов

"DZIDZIO первый раз" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей Фото: YouTube

В пятницу, 19 апреля, состоялась церемония вручения наград третьей национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Сегодня.Lifestyle публиковал голосовалку за фильмы в номинации "Премия зрительских симпатий". Лучшим фильмом 2019 года по мнению зрителей стала картина "DZIDZIO первый раз".

Стоит отметить, что картина номинирована на кинопремию "Золота Дзиґа" в этом году в 16 номинации. В главной роли сыграл Михаил Хома (DZIDZIO).

По сюжету, 34-летний Дзидзьо опаздывает на самолет в Португалию, где его ждет мама. Мама разгневанная поступком сына, который живет за ее счет, и выгоняет Дзидзьо из квартиры. Парень начинает новую жизнь в старой дедовой хате. Выясняется и его большая тайна он – девственник.

В качестве режиссеров выступили Тарас Дронь и Михаил Хома. В главных ролях Михаил Хома (DZIDZIO), Сергей Лыба (Бодя Паук), Анна Тихомирова (Квитка).

Напомним, торжественную церемонию вручения наград кинопремии провели известный украинский тележурналист Олег Панюта и популярная актриса Дарья Трегубова.

Отметим, что Сегодня.Lifestyle уже поделились полным списком номинантов на кинопремию.

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