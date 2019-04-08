"Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "Позывной "Бандерас"

Главную роль в картине исполнил актер Олег Шульга

"Позывной "Бандерас" Фото: пресс-служба

До 10 апреля продолжается онлайн-голосование за победителя в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Церемония награждения состоится 19 апреля в КВЦ "Парковый", а пока предлагаем подробнее ознакомиться с каждым из 10 номинантов.

Позывной "Бандерас": о чем фильм

Военный детектив рассказывает о группе украинских контрразведчиков, которые пытаются предотвратить диверсии в зоне АТО. Осенью 2014 они во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытаются обезвредить русского подрывника "Ходок". Задача осложняется тем, что события происходят недалеко от родной деревни "Бандераса", из которой он давно уехал. Местные жители относятся к нему как к предателю, а к украинским военным – как к враждебной силе. Когда задача почти выполнена, диверсант убегает вместе с заложниками. Отсчет времени пошел на минуты, а под угрозой отныне не только односельчане, но и любимая женщина "Бандераса".

"Позывной "Бандерас" Фото: пресс-служба

"Позывной "Бандерас" – это первый и единственный украинский фильм, снятый в жанре военного детектива, но в первую очередь – это, конечно же, драма. Это честное кино, без вульгарного увлечения чужой отвагой и обобщающих высказываний относительно страны или поколений. Наш фильм создан для того, чтобы напомнить всему миру о войне на востоке Украины и объединить всех украинцев в это нелегкое время как в нашей стране, так и за ее пределами", – комментирует продюсер картины Сергей Баранов.

Главную роль в фильме исполнил актер Олег Шульга, известный по фильму "Червоный", который тоже снял Заза Буадзе. Олег Шульга – не только актер, но и военнослужащий, участвовавший в АТО.

"То, что я был в зоне боевых действий безусловно помогало мне во время съемок. Ведь есть вещи, заложенные на подсознании. Они проявляются, когда мы действуем рефлекторно, инстинктивно. Собственно, на таком уровне мне помог опыт в АТО. Драматическую линию естественно нужно было играть, а все остальное уже было заложено в мой организм", – поделился Олег Шульга.

"Во время подготовки к съемкам фильма было организовано семидневное военное обучение для актеров. Там я познакомился с инструкторами, которые нас консультировали. Я был поражен их профессионализмом, ведь никогда раньше не мог представить себе такого высококлассного украинского специалиста по тактике или ножевому бою! А оказалось, что они есть, они среди нас, – рассказал исполнитель главной роли. – Меня это вдохновило и захотелось поделиться этим знанием со зрителем, донести до него, что украинские герои существуют, и это мы сделали через наш фильм. Картины, которые сейчас создаются, отражая процесс развития киноиндустрии, призваны завоевать пространство в головах зрителей".

"Позывной "Бандерас" Фото: пресс-служба

Интересные факты о фильме "Позывной "Бандерас":

В основе сценария, написанного Сергеем Дзюбой и Артемием Кирсановым, лежат дневники нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказы воинов АТО.

Перед началом съемок режиссер проинтервьюировал более 100 бойцов, воевавших на востоке Украины в разных местах и ​​подразделениях.

Для военной подготовки и достоверной работы все главные герои были на 7 дней направлены на базу подготовки спецвойск недалеко от Кропивницкого. Там актеры вместе с солдатами жили в казарме, пристреливались и проходили все начальные навыки необходимые для бойца.

Съемочный период фильма начался в мае 2017 года и проходил в Херсонской и Одесской областях. В фильме кроме профессиональных актеров были задействованы ветераны АТО, которые помогали максимально реалистично отобразить события 2014 году на востоке Украины.

Съемки закончились в Киеве 29 июня того же года.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделал материал о том, что нужно знать о фильме "Донбасс".

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