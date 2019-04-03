"Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "Сотка"

Фильм "Сотка" номинирован в категории "Приз зрительских симпатий"

"Сотка" Фото: YouTube

Награждение премией "Золота Дзиґа" в этом году состоится 19 апреля. Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). В этом году зрители могут сделать свой выбор и проголосовать за лучший фильм Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Сегодня.Lifestyle делает обзор каждого из эти фильмов. Мы решили рассказать о фильме "Сотка".

Фильм "Сотка" номинирован на премию "Золота Дзиґа" Фото: пресс-служба

По сюжету, в руки обычного работника супермаркета Леопольда Барановского попадает необычный пиджак, в кармане которого заканчиваются стодолларовые купюры. Жизнь парня становится ярче новогоднего салюта: рестораны, тусовки, дорогие авто и ... даже встреча с первой любовью. Но "шара" продлится недолго, потому что на пиджак уже охотится его настоящий хозяин – кандидат в мэры большого приморского города. Он задействует для поиска драгоценной вещи все силы и связи. Леопольд готов вернуть вещь владельцу, но неожиданно узнает о том, что стодолларовые купюры, перед тем, как появиться в кармане пиджака, должны исчезнуть из кармана другого человека.

"Если бы у меня был такой пиджак, то деньги бы точно пошли на создание собственного продакшена, который бы снимал комедии. Остальное я бы, наверное, тратил также как и мой герой Леопольд", – делится исполнитель главной роли Евгений Капорин.

"Идея фильма – это часть детской фантазии и размышления на тему – а что, если бы у меня была волшебная палочка, золотая рыбка, цветик-семицветик. В моей жизни бывали ситуации, когда приходилось разменивать последнюю стодолларовую купюру. "Сотка" – это фильм-мечта. Покажите мне хоть одного человека, который не хотел бы иметь карман, в котором не заканчиваются стодолларовые купюры, – рассказал режиссер Александр Беляк. – Эту идею я берег для сериала, но с тем, как работает кинобизнес я познакомился раньше, чем с коммерческими процессами на телевидении. Я знал, как продавать фильмы в кинопрокате, и поэтому "Сотка" стала полнометражной лентой".

Мэра города, которого стремился отстранить от должности настоящий обладатель пиджака, сыграл певец Александр Пономарев.

"Все думают, что я со снобов с консерваторским образованием, только и знает двойную доминанту в ре миноре, но это не исключает моего юмора. Я люблю шутить над собой. Почему я вообще и согласился сниматься в комедии, в роли комичной – потому что у меня был клип "Ноченькой темной", где я сыграл комическую роль. И она мне страшно понравилась. Несмотря на то, что там не было ни одного слова, которое я бы произносил, ведь это видеоклип. Мне очень понравилось шалить. Комедийный фильм мне легче дается чем серьезный. В серьезном я не знаю, где играю, а где играю. Здесь я точно играю ", – рассказал о своих впечатлениях Александр Пономарев.

Начальницу Леопольда сыграла актриса Екатерина Кистень, которая считает, что через веселье комедия заставляет зрителя думать, потому что там "легко говорят о сложном".

"Главные сцены у меня были с главным героем, и его сначала шокировала моя "дрессировщица мужчин". Комната, в которой снимали, была маленькая, а темперамент у меня такой, что звукорежиссер после первого дубля едва не лишился барабанной перепонки!" – вспомнила съемки актриса.

По словам режиссера фильма, который также является сценаристом и продюсером ленты, он занимается коммерческим кино, потому что хочет делать бизнес и одновременно дарить зрителю удовольствие: "Зрительское коммерческое кино требует от создателей максимального профессионализма и постоянно держит их в тонусе, здесь не проходят отговорки типа: это видение автора, вы не поняли мой фильм, потому что вы дураки".

"Зрители восприняли нашу картину прекрасно! Доказательством тому стала вторая неделя проката. В хороших фильмов падение зрительской аудитории на второй неделе проката составляет 50% и менее, в слабых картин падение более 50%. Первую неделю проката – показатель успешности маркетинговой кампании, вторую неделю – показатель качества фильма и хорошего сарафана. В комедии "Сотка" вторая неделя показала падение менее 20% – это абсолютный рекорд среди украинских фильмов" – добавил Александр Беляк.

Интересные факты о фильме "Сотка":

Все съемки проходили в Одессе. За месяц съемочного периода команда побывала во всех частях города: от мэрии и ресторанов до заводов, пляжей и аэропорта.

Первый съемочный день стал символическим для комедии "Сотка", ведь выпал на 1 апреля, День юмора, еще и в столице юмора – Одессе.

На площадку в один из съемочных дней пробрался одесский карманник и начал оглядываться, выискивая в чей карман или сумку можно запустить руку. Вдруг его глаза наткнулись на большую коробку, полную долларов, которую собирались снимать в сцене. Охрана несколько раз выводила вора на улицу, но он различными ходами пробирался назад в зал Главпочтамта, где снимали сцену.

В одной из сцен актеры Евгений Капорин и Никита Быканов должны были плавать в открытом бассейне, где температура воды пять градусов. Следующая сцена по сценарию должна была происходить в сауне, где было запланировано отогреть актеров. Но график сместился, а на разогрев сауны нужно два часа, которых в запасе у группы не было. Пришлось актерам после водных процедур ограничиться быстрыми растираниями.

В одной из сцен играл ветеран "Маски Шоу" Александр Постоленко. Актер старательно настраивался, вживался в роль бездомного, одежда и прическа помогали ему в этом. На локации в одесском парке к съемочной группе подошел настоящий бездомный и начал надоедать различными вопросами.

Напомним, Сегодня.Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии. Также на сайте Украинской Киноакадемии появился полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019".

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