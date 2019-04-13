"Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "Свингеры"

Одну из главных ролей в фильме исполнила певица Оля Полякова

"Свингеры" Фото: пресс-служба

В этом году в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа", церемония награждения которой состоится 19 апреля, представлено 10 фильмов. Чтобы не растеряться в разнообразии украинского кино, предлагаем подробнее ознакомиться с каждым из номинантов.

"Свингеры" Фото: пресс-служба

"Свингеры"

Персонажей фильма объединяет желание флирта – с партнером на вечере свинга или со случайным знакомым на балконе. Состоятельный альфа-самец Игорь скучает в компании своей девушки Илоны – гламурной светской львицы, которая больше его самого любит его деньги и хочет стать дизайнером пижам за его счет. Тем временем в хрущевку возвращается с работы врач-пульмонолог Андрей: его жена Ирина в халате и бигудях требует секса, на который у него нет ни сил, ни желания. 10 лет рутины в браке убили любую страсть в этой паре. Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров прибегнуть к сексуальному эксперименту – свингерскому вечеру. Что будет, если эти пары поменяются партнерами?

Одну из главных ролей в фильме исполнила певица Оля Полякова, которая должна была сыграть не просто комическую, а довольно откровенную роль.

"Я сыграла практически себя. Гламурная блондинка, которая в начале карьеры также тратила деньги своего мужа, – призналась Оля Полякова. – Кроме своего мужа, я ни с кем не целовалась тринадцать лет! И могу сказать, что именно страстный поцелуй в кадре был для меня наиболее нервозным моментом. Вместо того, чтобы этим наслаждаться (я не знаю, можно же этим наслаждаться на съемках?), я думала: "Боже, убьет мой муж и не пустит домой!". Но я так давно хотела стать актрисой, подошла к этим съемкам очень ответственно и со всем справилась".

Интересные факты о фильме "Свингеры":

Это копродукция Украины и Латвии.

Лента является киноадаптацией латвийского фильма 2016 года "Svingeri".

В фильме снялись певицы Оля Полякова и Даша Астафьева.

Напомним, уже известен полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019". Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). Также Сегодня.Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии.

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