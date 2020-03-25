Золота Дзиґа-2020: стартовало голосование за лучший фильм в номинации "Премия зрительских симпатий"

Проголосовать за любимую картину в онлайн-режиме зрители могут до 12 апреля

18 марта Украинская киноакадемия объявила всех номинантов на получение Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа". В рамках национальной кинопремии уже в третий раз будет вручаться "Премия зрительских симпатий". В этой номинации – ТОП-10 украинских фильмов, которые за период проката с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 пересмотрело наибольшее количество зрителей, с разрешения правообладателя.

Сделать свой выбор и проголосовать за лучший фильм кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Премия зрительских симпатий" могут сами зрители. Голосование проходит на сайте Сегодня.Lifestyle до 12 апреля. Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования.

"Медиа Группа Украина" третий год подряд поддерживает очень важную для отрасли инициативу – кинопремию "Золота Дзиґа". Мы рады, что зрительское голосование традиционно проходит на нашем сайте segodnya.ua. В прошлом году украинцы активно смотрели национальные фильмы, поэтому, уверены, что многомиллионная аудитория нашего ресурса выберет самых достойных. В этот сложный период необходимо продолжать важные для нашей культуры инициативы", – комментирует Елена Шрамко, директор департамента по корпоративным коммуникациям "Медиа Группы Украина".

"Золота Дзиґа-2020" пройдет в онлайн-формате Фото: facebook.com/uafilmacademy

Фильмы, которые участвуют в номинации "Премия зрительских симпатий"

"Давай танцуй" (реж. Александр Березань)

"Встреча одноклассников" (реж. Валентин Шпаков)

"Запрещенный" (реж. Роман Бровко)

"Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

"Клара и волшебный дракон" (реж. Александр Клименко)

"Круты 1918" (реж. Алексей Шапарев)

"Свингеры – 2" (реж. Андрейс Экис)

"Фокстер и Макс" (реж. Анатолий Матешко)

"Цена правды" (реж. Агнешка Холланд)

"Я, ты, он, она" (реж. Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

В этом году кинопремию "Золота Дзиґа" будут вручать в 23 номинациях, среди них – две новые. Теперь в рамках национальной кинопремии "Золота Дзиґа" основано премию "Открытие года". Победителем может стать любой деятель, который отметился выдающимися достижениями за последний год. Определение победителей в этой номинации проходит на закрытом заседании Правления и Наблюдательного Совета. Кроме того, Четвертую кинопремию также вручат за "Лучшие визуальные эффекты". Победителя будут выбирать среди игровых полнометражных фильмов.

Результат голосования в номинации "Премия зрительских симпатий", а также имена победителей во всех номинациях будут объявлены 28 апреля во время церемонии Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа", которая в этом году состоится в онлайн-формате.

Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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