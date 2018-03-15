Звезды фильмов "Укрощение строптивого" и "Спрут" выступят в Киеве

Сегодня, 13:35

Орнелла Мути и Микеле Плачидо сыграют в спектакле "Суд над ведьмой"

&quot;Суд над ведьмой&quot;. Фото: Concert.ua
"Суд над ведьмой". Фото: Concert.ua

Американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийском" 31 августа 2018 года. Теперь стало известно, что 27 апреля в Октябрьском дворце состоится премьера итальянского спектакля "Суд над ведьмой", где в главных ролях выступят звезды итальянского кино Орнелла Мути и Микеле Плачидо.

Они известны своими ролями в фильмах "Укрощение строптивого" и "Спрут". Режиссером-постановщиком спектакля выступил Энрико Мария Ламанна.

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Отметим, что сюжет основан на реальных событиях, которые произошли 20 марта 1428 года в средневековом городе Тоди. История времени, когда любая попытка женщины поднять голову и доказать свое право на любовь и свободу выбора, приводила к кровавым последствиям. Орнелла Мути сыграет Франческу, обвиненную в колдовстве, а Микеле Плачидо исполнит роль инквизитора.

Напомним, американская дрим-поп команда, автор одного из лучших альбомов 2017 года Cigarettes After Sex впервые выступит в Украине. Концерт коллектива состоится 14 июня в столичном клубе Atlas.
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