День иконы Божией Матери Всецарица: поздравления в стихах и прозе
В день чествования иконы Божией Матери Всецарица отправляйте родным красивые поздравления в стихах и прозе
31 августа православные чествуют Икону Божией Матери Всецарица. Икона была написана в XVII веке. Образ почитается верующими чудотворным, считается, что по молитвам перед ней получают исцеление при раковых заболеваниях.
Иконография "Всецарицы" относится к типу "Панахранта" ("Всемилостивая". – Ред). Богоматерь восседает на троне с младенцем Христом на левой руке в окружении архангелов.
"Сегодня" собрали самые короткие и красивые поздравления с Днем иконы Божией Матери Всецарица 2019 в стихах и прозе.
Пусть Божья Мать Вас охраняет,
От бед, тревог уберегает.
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!
Пускай иконы светлый лик
Семью всю Вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем Вам в жизни помогает!
***
Есть праздники особые на свете,
Которые несут лишь благодать.
Их почитают взрослые и дети.
Им покровительствует Божья Мать.
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Пускай икона всех от бед хранит,
И дарит всем волшебное спасение,
Икона невозможное творит,
И нету чудесам тем объяснения!
В День иконы Божией Матери Всецарица я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть икона Божией Матери Всецарица всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.
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Поздравляю с Днем иконы Божией Матери Всецарица! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей жил каждый в мире и добре. Чтобы святость была и в помыслах и в действиях. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!
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Поздравляю весь православный люд с великим светлым праздником. Желаю, чтобы светлыми и добрыми были ваши мысли, души, сердца, намерения. Пускай каждый будет согрет теплом ближнего, и не обходит добром страждущего. Пускай Матерь Божья будет защитницей и бережет вас от бед и дурных напастей. Наполните свои сердца благодарностью и приклонитесь перед святой иконой. С праздником!
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