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День иконы Божией Матери Всецарица: поздравления в стихах и прозе

В день чествования иконы Божией Матери Всецарица отправляйте родным красивые поздравления в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Икона Божией Матери Всецарица 31 августа — поздравления в стихах и прозе
Икона Божией Матери Всецарица 31 августа — поздравления в стихах и прозе
Фото: pexels.com

31 августа православные чествуют Икону Божией Матери Всецарица. Икона была написана в XVII веке. Образ почитается верующими чудотворным, считается, что по молитвам перед ней получают исцеление при раковых заболеваниях.

Иконография "Всецарицы" относится к типу "Панахранта" ("Всемилостивая". – Ред). Богоматерь восседает на троне с младенцем Христом на левой руке в окружении архангелов.

"Сегодня" собрали самые короткие и красивые поздравления с Днем иконы Божией Матери Всецарица 2019 в стихах и прозе.

Поздравление с Днем иконы Божией Матери Всецарица в стихах

Пусть Божья Мать Вас охраняет,

От бед, тревог уберегает.

Добро, любовь и мир сулит

И веру в сердце сохранит!

Пускай иконы светлый лик

Семью всю Вашу озарит,

Врагов и хворь в дом не пускает

И всем Вам в жизни помогает!

***

Есть праздники особые на свете,

Которые несут лишь благодать.

Их почитают взрослые и дети.

Им покровительствует Божья Мать.

***

Пускай икона всех от бед хранит,

И дарит всем волшебное спасение,

Икона невозможное творит,

И нету чудесам тем объяснения!

Поздравление с Днем иконы Божией Матери Всецарица в прозе

В День иконы Божией Матери Всецарица я от души желаю мира и благополучия, здоровья всей семье и достатка, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть икона Божией Матери Всецарица всегда защитит от жизненных бедствий и недругов, пусть Матерь Божья никогда не даст упасть и поникнуть душой.

Икона Божией Матери Всецарица 31 августа — поздравления в прозе
Икона Божией Матери Всецарица 31 августа — поздравления в прозе
Фото: Pixabay

***

Поздравляю с Днем иконы Божией Матери Всецарица! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей жил каждый в мире и добре. Чтобы святость была и в помыслах и в действиях. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!

***

Поздравляю весь православный люд с великим светлым праздником. Желаю, чтобы светлыми и добрыми были ваши мысли, души, сердца, намерения. Пускай каждый будет согрет теплом ближнего, и не обходит добром страждущего. Пускай Матерь Божья будет защитницей и бережет вас от бед и дурных напастей. Наполните свои сердца благодарностью и приклонитесь перед святой иконой. С праздником!

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, что нужно знать о таинстве венчания в Православной церкви. Горение свечей показывает искренность намерений супругов жить вместе по Божьим заповедям, а венцы над головами — о мученическом пути и царском наследии.

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