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Песах 2020: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

Отправляйте красивые открытки, стихи и поздравления в праздник Песах 2020

Ольга Козачок
Сегодня, 21:36

Сегодня, 8 апреля, наступает иудейский праздник Песах 2020, который продлится до 16 апреля. Песах также называют еврейской Пасхой.

Песах: яркие открытки и поздравления
Песах: яркие открытки и поздравления
Фото: Depositphotos

Дословное название праздника означает "прошел мимо", что символизирует милость Всевышнего, кара которого миновала еврейские дома, при этом поразив семьи их поработителей. Это торжество посвящено освобождению евреев из 400-летнего рабства. Если ваши друзья или знакомые празднуют это знаменательное событие, обязательно поздравьте их с Песахом и отправьте красивые открытки, картинки и стихи.

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Еврейская Пасха 2020: поздравление с Песахом своими словами

***

Поздравляем от души со светлым праздником Песах, хотим пожелать, чтобы в вашей душе никогда не угасал огонек надежды, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто вам дорог.

Смотрите видео, как отмечают еврейскую свадьбу:

Красивые поздравления с еврейской Пасхой-Песах в стихах

***

Вас в праздник Песах поздравляю,
Желаю счастья и добра,
Свободы, радости и силы,
Здоровья, мира и тепла.

Пусть праздник светлый вас закружит
На всю неделю, все семь дней,
Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,
Гуманней, благостней, добрей.

Открытки и картинки в праздник Песах
Фото: Depositphotos
Открытки и картинки в праздник Песах
Фото: Depositphotos
Открытки и картинки в праздник Песах
Фото: Depositphotos
Открытки и картинки в праздник Песах
Фото: Depositphotos
Открытки и картинки в праздник Песах
Фото: Depositphotos
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Еврейская Пасха 2020: поздравления в стихах

***

Впереди неделя празднеств,
С Песахом вас поздравляю,
Мира, радости в душе
И свободы вам желаю.

Пусть семья здоровой будет,
Пусть хранит Всевышний,
Доброты желаю вам
И заботы к ближним.

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Радостные поздравления на еврейскую Пасху-Песах в прозе

***

Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!

Пасха еврейская 2020: поздравления в смс

***

В праздник Песах тебя поздравляю,
Пусть Всевышний поможет тебе,
Будет счастья, здоровья без края
В твоей яркой и светлой судьбе.

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Песах 2020: доброе поздравление на еврейскую Пасху в прозе

***

Я поздравляю вас в этот светлый и солнечный праздник. Пусть на ваших столах будет изобилие. Благость и здравие пускай царят в ваших домах. Успехов вам, во всех стремлениях и начинаниях. Пускай неприятности и беды обходят стороной вас и ваших детей. Радость пускай в этот праздник царствует в ваших душах и сердцах.

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