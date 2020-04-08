Песах 2020: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

Отправляйте красивые открытки, стихи и поздравления в праздник Песах 2020

Сегодня, 8 апреля, наступает иудейский праздник Песах 2020, который продлится до 16 апреля. Песах также называют еврейской Пасхой.

Песах: яркие открытки и поздравления Фото: Depositphotos

Дословное название праздника означает "прошел мимо", что символизирует милость Всевышнего, кара которого миновала еврейские дома, при этом поразив семьи их поработителей. Это торжество посвящено освобождению евреев из 400-летнего рабства. Если ваши друзья или знакомые празднуют это знаменательное событие, обязательно поздравьте их с Песахом и отправьте красивые открытки, картинки и стихи.

Еврейская Пасха 2020: поздравление с Песахом своими словами

***

Поздравляем от души со светлым праздником Песах, хотим пожелать, чтобы в вашей душе никогда не угасал огонек надежды, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто вам дорог.

Смотрите видео, как отмечают еврейскую свадьбу:

Красивые поздравления с еврейской Пасхой-Песах в стихах

***

Вас в праздник Песах поздравляю,

Желаю счастья и добра,

Свободы, радости и силы,

Здоровья, мира и тепла.



Пусть праздник светлый вас закружит

На всю неделю, все семь дней,

Пусть станет жизнь чуть-чуть красивей,

Гуманней, благостней, добрей.

Открытки и картинки в праздник Песах Фото: Depositphotos Открытки и картинки в праздник Песах Фото: Depositphotos Открытки и картинки в праздник Песах Фото: Depositphotos Открытки и картинки в праздник Песах Фото: Depositphotos Открытки и картинки в праздник Песах Фото: Depositphotos 1/5

Еврейская Пасха 2020: поздравления в стихах

***

Впереди неделя празднеств,

С Песахом вас поздравляю,

Мира, радости в душе

И свободы вам желаю.



Пусть семья здоровой будет,

Пусть хранит Всевышний,

Доброты желаю вам

И заботы к ближним.

Радостные поздравления на еврейскую Пасху-Песах в прозе

***

Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!

Пасха еврейская 2020: поздравления в смс

***

В праздник Песах тебя поздравляю,

Пусть Всевышний поможет тебе,

Будет счастья, здоровья без края

В твоей яркой и светлой судьбе.

Песах 2020: доброе поздравление на еврейскую Пасху в прозе

***

Я поздравляю вас в этот светлый и солнечный праздник. Пусть на ваших столах будет изобилие. Благость и здравие пускай царят в ваших домах. Успехов вам, во всех стремлениях и начинаниях. Пускай неприятности и беды обходят стороной вас и ваших детей. Радость пускай в этот праздник царствует в ваших душах и сердцах.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться