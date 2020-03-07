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Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Лучшие варианты поздравления с 8 Марта девушке, маме, бабушке, сестре, подруге, коллегам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39

Международный женский день 8 Марта в 2020 году отмечается в воскресенье. "Сегодня.Lifestyle" собрали для вас самые красивые поздравления с 8 Марта – трогательные слова в прозе и красочные открытки.

Не забудьте в этот день отправить самые добрые, искренние, нежные, веселые, прикольные поздравления с 8 Марта всем женщинам: маме, бабушке, сестре, дочке, племяшке, подругам, коллегам!

8 Марта
8 Марта
Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с 8 Марта подружкам

С 8 Марта весь наш девчачий цветник! Здоровья, любви, весны и процветания!

Эффектные поздравления с 8 Марта коллегам

Дорогие коллеги! Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты.

8 Марта
8 Марта
Фото: Depositphotos

Короткие поздравления с 8 Марта подружке своими словами

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

8 Марта
8 Марта
Фото: Pixabay

Доброе поздравление с 8 Марта сестре

С Международным женским днем, сестренка! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!

8 Марта
8 Марта
Фото: Pixabay

Душевные поздравления с 8 Марта подруге

От всего сердца поздравляю с этим замечательным женским днем — 8 Марта. Пожелать хочу великолепия души и неотразимой красоты, насыщенной жизни и успешной деятельности, искренней любви и радостных эмоций, мгновений счастья и исполнения сокровенной мечты.

Нежные поздравления с 8 Марта девушке

В этот чудесный и нежный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

8 Марта
8 Марта
Фото: Pixabay

Смешные поздравления с 8 Марта женщинам

Милые дамы, поздравляем с Международным женским днем! Желаем делать свою собственную погоду всегда весенней, улыбаться так, чтобы затмевать солнце. Радоваться жизни, как птицы и быть счастливыми, как дети. Будьте красивы и здоровы, с праздником!

8 Марта
8 Марта
Фото: Pixabay

Лучшее поздравление с 8 Марта маме

Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы хотелось напомнить тебе о том, что ты самый прекрасный, самый важный человек для меня. Спасибо огромное за все, чему ты меня научила. За все, что подарила и показала в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая моя. Будь такой же красивой женщиной, таким же добрым человеком и такой же хорошей мамой. С праздником!

8 Марта
8 Марта
Фото: Pixabay

Красивое поздравление с 8 Марта любимой бабушке

Дорогая и любимая бабушка, с 8 Марта! Пусть этой весной сбудутся все твои желания. Пусть произойдут чудеса и осуществятся мечты. Пусть всегда сияют радостью глаза. Пусть будет всё так, как хочет сердце! С праздником!

Смотрите в сюжете, как звезды празднуют 8 марта:

Ранее мы рассказывали, что подарить маме на 8 марта.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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Источник: Сегодня
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