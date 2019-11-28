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Рождественский пост 2019: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" пишут о главных запретах и ограничениях с 28 ноября этого года по 6 января 2020-го

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:51
28 ноября начался Рождественский пост 2019 Фото: Stephen Radford / Unsplas
28 ноября начался Рождественский пост 2019
Фото: Stephen Radford / Unsplas

40-дневный Рождественский пост 2019начинается в четверг, 28 ноября, и продлится до 6 января 2020-го года. По словам представителей церкви, в этот период важно очистить себя духовно, избавиться от плохих мыслей, а также не ссориться с родными и близкими. "Сегодня" пишут о главных обрядах и запретах на этот период, а также о том, что ни в коем случае нельзя делать в Рождественский пост 2019.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

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Что можно есть в Рождественский пост 2019

  • Самое основное ограничение в еде – любые продукты животного происхождения (мясо, молоко и яйца). Их питательную ценность заменяют грибами, фасолью, нутом, горохом, чечевицей и другими бобовыми.
  • Рождественский пост можно также есть хлеб и свухари без молочной начинки, сухофрукты, каши. А по большим церковным праздникам – еще и рыбу, вино.
  • По средам и пятницам разрешено есть только пищу, которая не подверглась термической обработке – то есть ее не варили, не жарили, не готовили в мультиварке или духовке. Например, свежие, моченые или сушеные овощи и фрукты.

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Рождественский пост 2019: что нельзя делать, а что можно

  • Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются мясные и молочные продукты, а также яйца. Однако беременным и кормящим женщинам, а также детям до 12 лет врачи не советуют соблюдать пост.
  • Православным христианам в Рождественский пост нельзя устраивать свадьбу.
  • Выходить на охоту или на рыбалку запрещено, если не хотите навлечь на себя несчастье.
  • Если нет большой необходимости, лучше не крестите детей в этот период.
  • Во время поста разрешается шить, кроме больших праздников.

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Источник: Сегодня
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