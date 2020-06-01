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Сегодня Всемирный день родителей: история и значение праздника

Сегодня, 08:37

Сегодня двойной семейный праздник у детей и родителей

Сегодня, 1 июня, Всемирный день родителей. Это еще один замечательный и дружный семейный праздник, который приходится на самое начало лета и отмечается вместе с Международным днем защиты детей.

Всемирный день родителей
Всемирный день родителей
Фото: pexels

Всемирный день родителей: когда отмечается праздник

Родители по праву могут праздновать свой день вместе с детьми – 1 июня. Это и неудивительно, ведь какой праздник у родителей может быть без благополучия собственных детей? И наоборот, дети без родителей не испытают должного счастья.

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В 2020 году 1 июня и День родителей, и День защиты детей приходится не только на самое начало лета, но еще и на понедельник – начало трудовой недели.

История Всемирного дня родителей

День родителей – это относительно молодой праздник. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2012 года. И уже со следующего года Всемирный день родителей стал ежегодным полюбившимся семейным праздником, который отмечается в честь пап и мам во всем мире в первый день лета, 1 июня, вместе с Днем детей.

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Оба семейных праздника – и детский, и взрослый – нацелены на то, чтобы напомнить людям о главных общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти приоритеты как основу прочной, здоровой, высокодуховной и нравственной семьи.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Ведь именно родители в наибольшей степени ответственны за воспитание и защиту своих детей, за их полное и гармоничное развитие, за уют и атмосферу счастья, любви и понимания в семейном кругу.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

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