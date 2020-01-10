Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

Узнайте, когда наступит Старый Новый год 2020, какова его история и традиции, и почему мы дважды отмечаем праздник

Старый Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Близится очередной зимний праздник с интересным названием – Старый Новый год. Что это за день, когда он настанет, почему праздник имеет такое странное название, какова его история, какие традиции на Маланку и Василя сохранились до наших дней и на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Когда будет Старый Новый год 2020

Новый год по старому стилю традиционно встречают в ночь с 13 на 14 января. Он наступает ровно через 13 дней после традиционного Нового года, который мы встречали 1 января. В 2020 году Старый Новый год приходится на вторник.

Старый Новый год: история праздника

Традиции на Старый Новый год Фото: Depositphotos

Этот праздник с необычным и смешным названием возник в результате смены летоисчисления. Более стони лет назад, в 1918 году, многие страны перешли со старого юлианского календаря на григорианский. Разница между ними составила 13 дней. А вот православная церковь продолжила свое летоисчисление в соответствии с юлианским календарем.

Таким образом, в этих странах появился неофициальный праздник – Новый год по старому стилю, дата которого соответствует юлианскому календарю – 14 января. Его возникновение обусловлено еще и тем, что Рождество Христово должно предшествовать Новому году. Кроме того, на григорианский Новый год приходятся дни Рождественского поста, из-за чего верующие не могут позволить себе праздничные застолья, мясные блюда, гуляния и веселье.

Православная церковь в этот день празднует Обрезание Господне. А в народном календаре в канун Старого Нового года, 13 января, празднуется Щедрый вечер или Маланки, в честь святой Малании Римлянки. Старый Новый год приходится на Васильев день, который отмечается в честь святого Василия Великого.

Как отмечают Старый Новый год: традиции праздника

В канун Старого Нового года, т.е. в Щедрый вечер было принято накрывать богатый стол, со множеством скоромных блюд, главным из которых является щедрая кутья. В отличие от рождественской, в щедрую кутью обязательно добавляется сало, смалец, масло или сливки. Также на праздничный стол ставят колбасы, мясо, холодец, вареники, буженину, подчеревок, пироги, блины и многое другое. В особом почете блюда из свинины.

Щедрая кутья Фото: Depositphotos

На Старый Новый год за общим столом собирается вся семья. Родные и близкие просят друг у друга прощения, загадывают желания, веселятся, гадают на кутье и варениках. Вообще гадания и ворожба – любимое занятие для девушек на Старый Новый год. Это время считается мистическим и самым правдивым, чтобы узнать свое будущее.

Традиционно на Маланку, 13 января, проводились бурные народные гуляния, веселье, переодевания, щедрование, вождение козы Маланки. Многие из этих обрядов сохранились до нашего времени. Компании щедровальников ходят по домам, поют обрядовые песни-щедривки, танцуют и получают за это угощения и деньги.

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А вот на следующий день, 14 января, как раз на Старый Новый год, празднуется Васильев день. С самого утра мальчики и парни начинают посевать. Для этого они надевают рукавицы и засевают зерном сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Приметы на Старый Новый год:

Как встретишь Новый год, так его и проведешь, а потому важно в этот праздник веселиться, шутить, радоваться и сидеть за богато накрытым столом.

Если Старый Новый год встретить в новой и нарядной одежде, то весь год будете ходить в обновках.

На Новый год, хоть он и старый, нельзя брать и давать деньги в долг, чтобы в течение года не знать нужды.

Если на Старый Новый год пересчитывать мелкие монеты – это к слезам.

Если на Васильев день первым в дом войдет мужчина, то весь год будет удачным, а вот если женщина – быть беде. Потому женщины 14 января не посевали, а сидели по домам.

Если послать сватов на Маланку, 13 января, то у парней больше шансов получить согласие от девушки, а не отказ.

Если дать согласие на брак в Старый Новый год, то семейная жизнь будет счастливой.

Если на Старый Новый год хорошая погода, то год будет урожайным.

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