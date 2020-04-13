Страстная неделя 2020 по дням: как правильно себя вести

Сегодня началась Страстная неделя 2020: узнайте главные традиции и запреты Великой недели

Сегодня, 13 апреля, началась Страстная неделя 2020 года. Это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием светлого Воскресения Христова 19 апреля. Почему так называется этот период, чему посвящен каждый день Страстной седмицы, что можно делать, а чем ни в коем случае нельзя заниматься в Страстную неделю, узнайте в нашей статье.

Страстная неделя Фото: Pexels

Почему неделя называется Страстной

В Великую или Страстную неделю христиане вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, а также о страстях, т.е. физических и духовных страданиях, которые Он пережил во время казни. Каждый день Страстной недели имеет свое особенное значение, а в церкви проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.

Страстная неделя по дням

Великий понедельник известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы, а также в этот день чтится память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет.

известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы, а также в этот день чтится память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет. Великий вторник – это день, когда Христос обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал своим ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира.

– это день, когда Христос обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал своим ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира. Великая среда стала переломным моментом, когда Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников, а грешница помазала Христа миром, готовя Его к погребению.

стала переломным моментом, когда Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников, а грешница помазала Христа миром, готовя Его к погребению. Великий или Чистый четверг – это день, в который произошли четыре значимых события: Тайная вечеря, Омовение Христом ног ученикам, Его молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Великая или Страстная пятница – самый скорбный день не только во время Великого поста, но и вообще во всем церковном году. Это день суда, казни, распятия и крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа.

или – самый скорбный день не только во время Великого поста, но и вообще во всем церковном году. Это день суда, казни, распятия и крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Великая суббота посвящена погребению Иисуса Христа, нахождению Его тела во Гробе, сошествию Его души в ад и возвещению пребывавшим там грешникам победы над смертью, а также освящению пасхальной еды и схождению благодатного огня.

Смотрите видео, как воспринимают украинцы возможные ограничения на Пасху:

Страстная неделя: что можно и нельзя делать

На Страстной неделе полным ходом идет подготовка к светлому празднику Пасхи. С понедельника по четверг, согласно народным приметам, следует уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, очищению тела и души, а также посещению храмов и чтению молитв.

Что нельзя делать в Страстную пятницу: в этот скорбный день следует отказаться от любой работы по дому, посвятив день покаянию, молитвам, благотворительности и размышлениям о жизни.

В субботу можно продолжить подготовку к Пасхе, выпекая куличи, готовя паски, расписывая пасхальные крашенки и готовя к освящению пасхальные корзинки.

Страстная неделя: что можно есть во время Великого поста

Согласно церковному уставу, в Страстную неделю пост усиливается, и от верующих требуется особая строгость в соблюдении поста.

В понедельник, вторник, среду, четверг и субботу разрешено сухоядение, холодная сырая пища без растительного масла и без горячих вареных блюд. В рационе может быть черный хлеб, овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, соки, вода.

В Страстную пятницу, 17 апреля, постящиеся полностью отказываются от пищи до момента выноса плащаницы. После этого можно съесть черный хлеб и воду.

19 апреля, в воскресенье, когда заканчивается страстная неделя, наступает светлый праздник Пасхи. В этот день разрешено разговение и употребление скоромной пищи.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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