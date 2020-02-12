Трех Святых 2020: важные приметы и ритуалы праздника
В этот день верующие чтят трех святых
12 февраля православные отмечают праздник под названием Собор трех святителей или праздник Трех Святых – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
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В этот день верующие по всему миру чтят и вспоминают этих святых. Трое святителей обрели славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям.
- На небе появилась красная луна – будет сильный ветер;
- Поднялся ветер – год будет сырым;
- В саду сидят зайцы – можно ждать заморозков;
- Деревья инеем покрылись – теплая погода не за горами;
- Подул северный ветер, а туч нет – грядут сильные холода;
- Если мыши выходят на снег – через пару дней наступит оттепель;
- Лошадь на землю ложится – скоро пойдет снег;
- Солнце в тучу закатывается – к бурану;
- Если волки под жильем воют – к морозам.
- Если в этот день слышно пение снегирей, в ближайшее время можно ожидать снегопада и оттепели.
- Ясное небо 12 февраля предрекает сильный мороз.
- Если вокруг солнца видны круги, стоит ждать хорошего урожая.
Считалось, что любые планы, построенные в Васильев день, а так еще называют праздник Трех Святых, будут удачными и принесут выгоду.
Чтобы избавить семью от ссор и разногласий в будущем, 12 февраля выставляли старую обувь за дверь. Верили, что такой ритуал принесет в дом счастье и благополучие.
На стол 12 февраля подавали блюда из дичи и дикого зверя, что могло привлечь удачу на весь будущий год.
Считалось, что если мужчина выполнит какую-либо работу во дворе, то весь год работа будет спориться.
В старину 12 февраля девушки подвешивали на деревья разноцветные ленты, читая такие слова:
Как я тебя, лента алая, привязала,
Так бы и (такой-то) ко мне привязался,
Посватал меня и повенчался.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь.
Аминь.
Напомним, что ранее мы писали об иконе Трех Святых и молитве к ней.
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