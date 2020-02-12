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Трех Святых 2020: важные приметы и ритуалы праздника

В этот день верующие чтят трех святых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Трех Святых 12 февраля 2020 - действенные приметы, ритуалы.
Трех Святых 12 февраля 2020 - действенные приметы, ритуалы.
Фото: Pexels

12 февраля православные отмечают праздник под названием Собор трех святителей или праздник Трех Святых – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

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В этот день верующие по всему миру чтят и вспоминают этих святых. Трое святителей обрели славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям.

Трех Святых: приметы

  • На небе появилась красная луна – будет сильный ветер;
  • Поднялся ветер – год будет сырым;
  • В саду сидят зайцы – можно ждать заморозков;
  • Деревья инеем покрылись – теплая погода не за горами;
  • Подул северный ветер, а туч нет – грядут сильные холода;
  • Если мыши выходят на снег – через пару дней наступит оттепель;
  • Лошадь на землю ложится – скоро пойдет снег;
  • Солнце в тучу закатывается – к бурану;
  • Если волки под жильем воют – к морозам.
  • Если в этот день слышно пение снегирей, в ближайшее время можно ожидать снегопада и оттепели.
  • Ясное небо 12 февраля предрекает сильный мороз.
  • Если вокруг солнца видны круги, стоит ждать хорошего урожая.

Трех святых: что стоит делать в праздник

Считалось, что любые планы, построенные в Васильев день, а так еще называют праздник Трех Святых, будут удачными и принесут выгоду.

Чтобы избавить семью от ссор и разногласий в будущем, 12 февраля выставляли старую обувь за дверь. Верили, что такой ритуал принесет в дом счастье и благополучие.

На стол 12 февраля подавали блюда из дичи и дикого зверя, что могло привлечь удачу на весь будущий год.

Считалось, что если мужчина выполнит какую-либо работу во дворе, то весь год работа будет спориться.

Трех Святых: ритуал праздника

В старину 12 февраля девушки подвешивали на деревья разноцветные ленты, читая такие слова:

Как я тебя, лента алая, привязала,

Так бы и (такой-то) ко мне привязался,

Посватал меня и повенчался.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь.

Аминь.

Напомним, что ранее мы писали об иконе Трех Святых и молитве к ней.

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