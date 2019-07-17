Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в августе 2019

Выходные дни в августе 2019 Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в августе 2019 года? Какие официальные государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в конце лета 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Остался последний летний месяц, за который нужно так много всего успеть: отдохнуть и оздоровиться, набраться сил в отпуске, съездить на море, поработать на даче, освятить яблочки и мед в церкви, заготовить массу вкусных и витаминных баночек на зиму, интересно провести время с детьми во время каникул, весело встретить праздники августа и многое другое. Чтобы ничего не упустить из виду, мы составили подробный список всех выходных и праздничных дней августа. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в августе 2019 года, и планируйте свой отпуск.

Государственные праздники и выходные дни в августе 2019

В последнем месяце лета украинцев ждет официальный государственный праздник и выходной – Дня Независимости Украины. Он празднуется в субботу, 24 августа. А значит, по закону Украины, следующий понедельник, 26 число, также будет официальным выходным днем. Кроме того, предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.

Таким образом, в августе у нас будут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости страны.

Всего количество рабочих дней в августе составляет 21. Официальных государственных праздников и выходных дней в конце лета будет 10 дней.

Праздники в августе 2019

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в августе 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 августа – День инкассатора.

4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа – Международный день светофора.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины, а еще Международный день кошки и День альпиниста.

9 августа – Международный день коренных народов мира.

11 августа – День строителя, а еще День работников ветеринарной медицины.

11-14 августа – Курбан-байрам.

12 августа – Международный день молодежи.

14 августа – Первый Медовый Спас или Маковей.

15 августа – День археолога.

19 августа – Преображение Господне или Второй Яблочный Спас, а еще День пасечника.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

25 августа – День шахтера.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа – Третий Ореховый Спас.

31 августа – День авиации Украины, а еще День дальнобойщика.

Ранее мы рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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