Сколько дней будем отдыхать на День Независимости

Фото: AFP

В стране полным ходом идет подготовка ко Дню Независимости. По случаю Дня Независимости Украины, который традиционно празднуется 24 августа, украинцы получают дополнительный выходной в понедельник, 26 августа. Так бывает всегда, когда государственные праздники приходятся на субботу или воскресенье. А в этом году День Независимости приходится как раз на субботу.

Таким образом, украинцев ждут "длинные" выходные: 24, 25 и 26 августа. На работу выйдут только представители тех профессий, которые работают по специальному графику – к ним относятся медики, правоохранители, сотрудники МЧС и т.д.

Соответственно, на август приходится десять выходных дней – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26 и 31 августа.

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Как сообщалось, киевляне получат по 280-500 гривен помощи ко Дню Независимости. По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, одноразовую адресную материальную помощь получат более 336 тысяч киевлян.

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Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Какие еще праздничные мероприятия запланированы в столице на 24 августа, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Марш Достоинства, парусная регата и забег в вышиванках: как Украина будет праздновать День Независимости".

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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