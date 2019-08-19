В стране полным ходом идет подготовка ко Дню Независимости. По случаю Дня Независимости Украины, который традиционно празднуется 24 августа, украинцы получают дополнительный выходной в понедельник, 26 августа. Так бывает всегда, когда государственные праздники приходятся на субботу или воскресенье. А в этом году День Независимости приходится как раз на субботу.
Таким образом, украинцев ждут "длинные" выходные: 24, 25 и 26 августа. На работу выйдут только представители тех профессий, которые работают по специальному графику – к ним относятся медики, правоохранители, сотрудники МЧС и т.д.
Соответственно, на август приходится десять выходных дней – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26 и 31 августа.
Как сообщалось, киевляне получат по 280-500 гривен помощи ко Дню Независимости. По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, одноразовую адресную материальную помощь получат более 336 тысяч киевлян.
Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Какие еще праздничные мероприятия запланированы в столице на 24 августа, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Марш Достоинства, парусная регата и забег в вышиванках: как Украина будет праздновать День Независимости".
Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".
Все подробности в спецтеме День Независимости 2019
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