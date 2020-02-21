Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине
Узнайте, как украинцы отдыхают на майские праздники 2020
Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в мае 2020 года? Как и сколько украинцы отдыхают на майские праздники 2020? Будет ли 1 мая выходным днем? Когда будет День матери, День семьи, Вознесение Господне? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в мае 2020 года? Подробнее читайте в нашей статье.
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В преддверии лета на майские праздники многие люди традиционно любят путешествовать по другим городам и странам, набираться новых впечатлений или же проводить время, выезжая с семьями и друзьями на природу. Это замечательные и беззаботные дни праздников, пикников, шашлыков, всенародного веселья и гуляний. Так что уже сейчас можно задуматься о приятном весеннем отдыхе, спланировать интересное проведение праздничных и выходных, а для этого важно заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в мае 2020 года.
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Помимо традиционных суббот и воскресений, всего в мае 2020 будет еще два официальных государственных праздника, которые являются выходными днями.
1 мая – День труда, удачно выпадает на пятницу. Так что в общей сложности на майские праздники получится погулять целых три дня подряд: с пятницы по воскресенье.
9 мая – День победы, который приходится на субботу. А значит, ближайший понедельник, 11 мая, тоже будет выходным. И это вторые пролонгированные праздничные майские дни, которые можно использовать для отдыха. Кроме того, предпраздничный день 8 мая будет укороченным на 1 час.
Всего количество рабочих дней в мае составляет всего 19 дней. А официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет целых 12.
Предлагаем вашему вниманию полный список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в мае 2020 года, помимо официальных выходных. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 мая – Международный день солидарности трудящихся.
2 мая – Международный день астрономии.
3 мая – Всемирный день свободы прессы, а также День кондитера и День Солнца.
4 мая – Международный день пожарных.
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов, а также Всемирный день акушерки.
6 мая – Международный день без диет.
7 мая – День радио.
8 мая – День памяти и примирения в Украине, а также Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
9 мая – День Победы.
10 мая – День матери в Украине.
12 мая – Всемирный день медсестер.
15 мая – Международный день семьи, а также Международный день защиты климата.
16 мая – День науки в Украине и День Европы в Украине.
17 мая – День пульмонолога, День памяти умерших от СПИДа, а также День памяти жертв политических репрессий.
18 мая – Международный день музеев, а еще День борьбы за права крымскотатарского народа.
19 мая – День борьбы с гепатитом.
20 мая – Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, а также День банковских работников Украины.
21 мая – День вышиванки.
22 мая – начало последних звонков в школах Украины.
23 мая – День морской пехоты Украины.
24 мая – День славянской письменности и культуры, а также Европейский день парков.
25 мая – День филолога, а еще День пропавших без вести детей.
28 мая – Вознесение Господне.
30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, а также День женской эмансипации.
31 мая – День химика, Всемирный день без табака, а также Всемирный день блондинок.
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
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