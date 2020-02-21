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Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине

Узнайте, как украинцы отдыхают на майские праздники 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в мае 2020 года? Как и сколько украинцы отдыхают на майские праздники 2020? Будет ли 1 мая выходным днем? Когда будет День матери, День семьи, Вознесение Господне? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в мае 2020 года? Подробнее читайте в нашей статье.

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Выходные на майские праздники
Выходные на майские праздники
Фото: Pexels

В преддверии лета на майские праздники многие люди традиционно любят путешествовать по другим городам и странам, набираться новых впечатлений или же проводить время, выезжая с семьями и друзьями на природу. Это замечательные и беззаботные дни праздников, пикников, шашлыков, всенародного веселья и гуляний. Так что уже сейчас можно задуматься о приятном весеннем отдыхе, спланировать интересное проведение праздничных и выходных, а для этого важно заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в мае 2020 года.

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Выходные дни и праздники в мае 2020-го

Помимо традиционных суббот и воскресений, всего в мае 2020 будет еще два официальных государственных праздника, которые являются выходными днями.

1 мая – День труда, удачно выпадает на пятницу. Так что в общей сложности на майские праздники получится погулять целых три дня подряд: с пятницы по воскресенье.

9 мая – День победы, который приходится на субботу. А значит, ближайший понедельник, 11 мая, тоже будет выходным. И это вторые пролонгированные праздничные майские дни, которые можно использовать для отдыха. Кроме того, предпраздничный день 8 мая будет укороченным на 1 час.

Всего количество рабочих дней в мае составляет всего 19 дней. А официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет целых 12.

Праздники в мае 2020-го

Майские праздники
Майские праздники
Фото: Pexels

Предлагаем вашему вниманию полный список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в мае 2020 года, помимо официальных выходных. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 мая – Международный день солидарности трудящихся.

2 мая – Международный день астрономии.

3 мая – Всемирный день свободы прессы, а также День кондитера и День Солнца.

4 мая – Международный день пожарных.

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов, а также Всемирный день акушерки.

6 мая – Международный день без диет.

7 мая – День радио.

8 мая – День памяти и примирения в Украине, а также Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

9 мая – День Победы.

10 мая – День матери в Украине.

12 мая – Всемирный день медсестер.

15 мая – Международный день семьи, а также Международный день защиты климата.

16 мая – День науки в Украине и День Европы в Украине.

17 мая – День пульмонолога, День памяти умерших от СПИДа, а также День памяти жертв политических репрессий.

18 мая – Международный день музеев, а еще День борьбы за права крымскотатарского народа.

19 мая – День борьбы с гепатитом.

20 мая – Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, а также День банковских работников Украины.

21 мая – День вышиванки.

22 мая – начало последних звонков в школах Украины.

23 мая – День морской пехоты Украины.

24 мая – День славянской письменности и культуры, а также Европейский день парков.

25 мая – День филолога, а еще День пропавших без вести детей.

28 мая – Вознесение Господне.

30 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, а также День женской эмансипации.

31 мая – День химика, Всемирный день без табака, а также Всемирный день блондинок.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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