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Яркие открытки с 8 Марта 2020: поздравления, стихи и картинки

Отправляйте 8 Марта открытки, картинки, смс и поздравления любимым женщинам

Ольга Козачок
Сегодня, 15:44

Поздравляем всех женщин с 8 Марта! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого счастья, весеннего настроения, страстной любви, приятных сюрпризов! Примите наилучшие пожелания в этот радостный праздник и не забудьте также поздравить своих близких, друзей, любимых и родных женщин. А мы подготовили для вас яркие и красочные открытки, искренние поздравления и добрые стихи с праздником 8 Марта.

Красивые открытки и картинки с 8 Марта
Красивые открытки и картинки с 8 Марта
Фото: Pexels

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Красивые поздравления с 8 Марта своими словами

***

Поздравляю с Международным женским днем 8 Марта! Желаю улыбок, солнца, теплоты, ярких эмоций, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть вместе с этим весенним праздником к тебе придет отличное настроение, удача, богатство и успех!

Смотрите видео, какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины:

Лучшие открытки и пожелания в день 8 Марта
Лучшие открытки и пожелания в день 8 Марта
Фото: bonnycards

Короткие смс с 8 Марта

***

Пришла весна, растаял снег.
Желаю быть счастливей всех
И поздравляю с Женским днем.
Пусть только радость будет в нем!

Поздравления с 8 Марта: открытки и пожелания
Поздравления с 8 Марта: открытки и пожелания
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с 8 Марта в стихах

***

Желаю жить без всяких стрессов,
Не набирать ни грамма веса,
Пусть вас мужчины обожают,
Пылинки каждый день сдувают!

Пусть кошелек не опустеет,
(Вот он как раз пускай толстеет!)
Не надрывайтесь на работе –
Пусть жизнь вас радует заботой!

С 8 Марта: прикольные картинки и открытки
С 8 Марта: прикольные картинки и открытки
Фото: bonnycards

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Веселые пожелания в день 8 Марта своими словами

***

Поздравляю с Международным женским днем 8 Марта и от чистого сердца спешу пожелать, чтобы ногти не ломались, чтобы язык не болтал лишнего, чтобы волосы не секлись, чтобы ресницы с каждым днем росли все гуще, чтобы губы были сладкими и пухлыми, чтобы руки были золотыми, чтобы фигура была обворожительной и чтобы в душе была выдержка стальной леди.

Красивые открытки в день 8 Марта
Красивые открытки в день 8 Марта
Фото: bonnycards

Лучшее поздравление с 8 Марта

***

Вы – женщина, а значит, вы прекрасны!
Сегодня в вашу честь звенит капель,
Сегодня небо солнечно и ясно,
Пусть настежь счастье открывает дверь!

Пускай надежда засияет ярко,
Пускай удача улыбнется вам,
От комплиментов пусть вам станет жарко,
Пусть счастье вознесет вас к небесам!

Вы – женщина, сегодня праздник ваш,
Цветы к ногам пусть падают охапкой!
Сегодня вам не грех уйти в кураж,
Пусть муж на кухне машет пыльной тряпкой.

Сегодня вам зеленый свет везде,
И вы сегодня королева Фарта.
Гореть для вас счастливейшей звезде
В прекрасный женский день — Восьмое марта!

8 Марта: открытки с праздником
8 Марта: открытки с праздником
Фото: bonnycards

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать идеальную прическу в домашних условиях к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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