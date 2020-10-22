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Почему имбирь необходим в рационе: 5 весомых причин

Сегодня, 13:54

Имбирь помогает при лечении горла, снижает уровень холестерина и вес, борется с тошнотой и дает сил иммунитету

Имбирь – давно и хорошо известное средство от многих недугов. Например, его употребление снижает уровень холестерина в крови, он усиливает борьбу организма с вирусами, вызывающими простуду, и помогает сбросить лишний вес. Ниже собрали важные факты о пользе имбиря, доказанные учеными за последние несколько лет.

ФАКТ №1. Лечит простуду и больное горло

А все благодаря гингеролу. Гингерол – это главный фармакологический компонент имбиря. И именно он мощно "бьет" по микробам, вызывающим простуду и боли в горле. Это было доказано учеными из Шеньянского аэрокосмического университета, после исследований 2014 года.

ФАКТ №2. Способствует снижению веса

Фото: Рexels. Рixabay

Вода с добавлением имбиря – отлично для похудения. Этот напиток улучшает метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов. Это доказало одно из исследований 2016 года. Его провели с участием 80 женщин, каждая из которых страдала ожирением. На протяжении трех месяцев участницы правильно питались и принимали 2 грамма порошка имбиря в день. Результат – их масса тела снижалась гораздо быстрей, чем у других участниц, которые правильно питались, но в их рационе не было имбиря.

ФАКТ №3. Помогает при тошноте

Фото: Instagram_gastrodeni

Имбирь отлично помогает при постоянной тошноте, прежде всего это касается беременных женщин. Исследование было проведено в 2012 году под руководством ученых из лондонского Университета Гринвича. Итак, медики советуют грамм-полтора имбиря в день. Но перед тем, как использовать имбирь в качестве средства от тошноты, необходимо проконсультироваться с доктором.

ФАКТ №4. Усиливает иммунитет

Фото: Instagram/organict.ru

Имбирь – хорошо поддерживает иммунитет благодаря аскорбиновой кислоте, цинку, йоду и природным антибиотикам, содержащимся в нем. О чем сообщили ученые из Мюнхенского технического университета и Института биологии пищевых систем имени Лейбница. Именно все полезные вещества имбиря активируют ферменты в слюне, уничтожающие опасные бактерии. Таким образом при употреблении имбиря мы становимся более стойкими перед "ударами" заболеваний.

Важно помнить, что имбирь – не панацея от коронавируса, как многие могут считать. Учеными было доказано, что перед covid-19 имбирь бессилен.

ФАКТ №5. Снижает уровень холестерина

В 2018 году было проведено исследование с участием 60 человек с высоким уровнем холестерина. У 30 добровольцев, получавших по 5 граммов имбиря каждый день, уровень холестерина снижался на 17,5%.

А здесь рецепт вкусного и полезного чая с имбирем.

Имбирный чай с лимоном и апельсином

Ингредиенты:

  • 20 гр свежий имбирь
  • 1,5 чайной ложки черного чая
  • половина лимона
  • половина апельсина
  • 2 веточки мяты
  • 2 палочки корицы
  • 2 цветка бадьяна
  • 5-6 зерен кардамона
  • 3 столовые ложки мёда
  • 3-4 чайные ложки сахара
  • 1,5 литра кипятка

Чай с имбирем
Чай с имбирем
Фото: Depositphotos

Как приготовить

  1. Подготовить чайник, обдать его кипятком.
  2. Корень имбиря очистить и нарезать тонкими, почти прозрачными слайсами.
  3. Лимон и апельсин разрезать на 4 части.
  4. Мяту порвать руками.
  5. В еще теплый чайник сложить имбирь, мяту, все специи и черный чай.
  6. Добавить по 2 дольки лимона и апельсина.
  7. Накрыть крышкой и дать постоять 5-7 минут.
  8. Затем залить кипяток в чайник, накрыть крышкой.
  9. Дайте чаю настояться 10-15 минут, добавьте мед и сахар.

Здесь вы прочтете, почему необходимо включить имбирь в свой рацион, как он важен для женщин, а кому ни в коем случае нельзя его употреблять.

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