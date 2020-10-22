Почему имбирь необходим в рационе: 5 весомых причин
Имбирь помогает при лечении горла, снижает уровень холестерина и вес, борется с тошнотой и дает сил иммунитету
Имбирь – давно и хорошо известное средство от многих недугов. Например, его употребление снижает уровень холестерина в крови, он усиливает борьбу организма с вирусами, вызывающими простуду, и помогает сбросить лишний вес. Ниже собрали важные факты о пользе имбиря, доказанные учеными за последние несколько лет.
ФАКТ №1. Лечит простуду и больное горло
А все благодаря гингеролу. Гингерол – это главный фармакологический компонент имбиря. И именно он мощно "бьет" по микробам, вызывающим простуду и боли в горле. Это было доказано учеными из Шеньянского аэрокосмического университета, после исследований 2014 года.
ФАКТ №2. Способствует снижению веса
Вода с добавлением имбиря – отлично для похудения. Этот напиток улучшает метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов. Это доказало одно из исследований 2016 года. Его провели с участием 80 женщин, каждая из которых страдала ожирением. На протяжении трех месяцев участницы правильно питались и принимали 2 грамма порошка имбиря в день. Результат – их масса тела снижалась гораздо быстрей, чем у других участниц, которые правильно питались, но в их рационе не было имбиря.
ФАКТ №3. Помогает при тошноте
Имбирь отлично помогает при постоянной тошноте, прежде всего это касается беременных женщин. Исследование было проведено в 2012 году под руководством ученых из лондонского Университета Гринвича. Итак, медики советуют грамм-полтора имбиря в день. Но перед тем, как использовать имбирь в качестве средства от тошноты, необходимо проконсультироваться с доктором.
ФАКТ №4. Усиливает иммунитет
Имбирь – хорошо поддерживает иммунитет благодаря аскорбиновой кислоте, цинку, йоду и природным антибиотикам, содержащимся в нем. О чем сообщили ученые из Мюнхенского технического университета и Института биологии пищевых систем имени Лейбница. Именно все полезные вещества имбиря активируют ферменты в слюне, уничтожающие опасные бактерии. Таким образом при употреблении имбиря мы становимся более стойкими перед "ударами" заболеваний.
Важно помнить, что имбирь – не панацея от коронавируса, как многие могут считать. Учеными было доказано, что перед covid-19 имбирь бессилен.
ФАКТ №5. Снижает уровень холестерина
В 2018 году было проведено исследование с участием 60 человек с высоким уровнем холестерина. У 30 добровольцев, получавших по 5 граммов имбиря каждый день, уровень холестерина снижался на 17,5%.
А здесь рецепт вкусного и полезного чая с имбирем.
Ингредиенты:
- 20 гр свежий имбирь
- 1,5 чайной ложки черного чая
- половина лимона
- половина апельсина
- 2 веточки мяты
- 2 палочки корицы
- 2 цветка бадьяна
- 5-6 зерен кардамона
- 3 столовые ложки мёда
- 3-4 чайные ложки сахара
- 1,5 литра кипятка
Как приготовить
- Подготовить чайник, обдать его кипятком.
- Корень имбиря очистить и нарезать тонкими, почти прозрачными слайсами.
- Лимон и апельсин разрезать на 4 части.
- Мяту порвать руками.
- В еще теплый чайник сложить имбирь, мяту, все специи и черный чай.
- Добавить по 2 дольки лимона и апельсина.
- Накрыть крышкой и дать постоять 5-7 минут.
- Затем залить кипяток в чайник, накрыть крышкой.
- Дайте чаю настояться 10-15 минут, добавьте мед и сахар.
Здесь вы прочтете, почему необходимо включить имбирь в свой рацион, как он важен для женщин, а кому ни в коем случае нельзя его употреблять.
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