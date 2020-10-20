6 видов хлеба – когда и какой лучше есть

Вместе с диетологом выяснили, какой хлеб можно есть хоть каждый день, а от какого нужно отказаться навсегда

Белый, бородинский, цельнозерновой, бездрожжевой, без глютена и всевозможные хлебцы для перекуса – каждый выбирает для себя. Другой вопрос – а правильный ли это выбор лично для вас?

Полистаем воображаемую книгу вместе с диетологом Еленой Кийко, которая проанализировала все представленные виды хлеба и назвала самый оптимальный.

Фото: Елена Кийко, диетолог

Итак, какой хлеб нужно есть, какой должен быть на столе реже и на какой не стоит тратить деньги. Книга состоит из новелл и захватывает.

Пролог

Еще каких-то лет 15 назад палитра хлеба была скромной, во всяком случае, в нашей стране. Теперь массовая гонка за стройностью и здоровьем подтолкнула украинских пекарей к креативу. Они не угомонны, за что им, конечно, спасибо, и предоставляют нашему вниманию десятки видов хлеба.

От "скромных", например, серый с отрубями и льном и до "пафосных" – бездрожжевой с сухофруктами и орехами.

В нашей же "книге" представлены пять видов хлеба, наиболее популярных сред тех, кто любит, чтобы было вкусно и к черту фигуру, и тех, кто за ЗОЖ.

Примечание: какой хлеб есть – выбор сугубо индивидуальный, мы со своей стороны укажем на сильные и слабые стороны каждого из представленных.

Глава 1. Самый вкусный, самый вредный

Фото: instagram/veganiri

Утро. Кофе. На столе – белые "квадратики", которые станут вкусней вместе с маслом и вареньем, или кто как любит. Это классика. Это хлеб для тостов (возможно, батон). На этом останавливаем романтику и переходим к хлебной правде жизни. Первое – этот хлеб не содержит ни важной для нас клетчатки, в нем нет места витаминам и минералам. Ведь выпекают его из муки высшего сорта.

Второе – состав. И здесь еще грустней: сахар, трансжиры в виде маргарина, пальмовое масло, синтетические ароматизаторы, стабилизаторы, эмульгаторы, консерванты… Давайте забудем о тостовом хлебе, если в планах держать фигуру в тонусе.

Глава 2. Темный-темный

Фото: instagram/bread_baguette

Суббота. Солнечный день тихо идет на убыль, в доме ожидаются гости. Скромные, но со вкусом приготовленные угощения почти готовы. На белой-белой тарелке лежит черный-черный хлеб. Бородинский. Он так сильно пахнет… И где же эти гости?

Такое нетерпение – съесть бородинского – связано с его кисло-сладким пряным вкусом. И вкусовые качества – это не единственное его преимущество. Он малокалорийный, содержит большое количество клетчатки, витаминов и минералов. Самый полезный бородинский – тот, что выпекается из ржаной обдирной муки, а также пшеничной муки второго сорта, солода, кориандра, тмина. (Обязательно читайте этикетку).

Этот хлеб питает кишечную микробиоту, улучшает состояние сосудов и помогает держать холестерин под контролем.

Тем временем – звонок в дверь. Пришли гости. Наконец-то. На столе черный-черный хлеб. Ешьте. Но не больше двух ломтиков. Так полезней.

Глава 3. Хрустящие-манящие

Фото: instagram/bread_baguette

Воскресенье. Прогулка с прекрасным настроением и пачкой хлебцев в рюкзаке. Ну а что, полезно и сытно. Да и есть прикольно – хрустят и тают во рту. Вот только когда рука потянется за очередным хлебцем, помните, что их калорийность с хлебом практически одинакова.

Да, в их составе гораздо больше пищевых волокон, клетчатки, ненасыщенных и полиненасыщенных жиров, аминокислот. Также они содержат витамины А, Е, бета-каротин и ценные для нас железо, калий, кальций, натрий, магний и фосфор.

Вы снова потянулись за хлебцем? Тогда – обратите внимание на этикетку. Они должны быть из цельнозерновой муки. А еще лучше, если в составе будут кунжут, лен, тмин, сушеные овощи. И никаких синтетических вкусовых добавок, красителей, ароматизаторов, сахара.

Глава 4. И как бы диетический, и как бы нет

Фото: instagram/xleb_zakvaska

Рабочий день затянулся. Поздний ужин. Хочется чего-то съесть. Не наестся, а так, перекусить, но чтоб сытно и сбалансировано. Конечно! Есть же хлеб с сухофруктами, присыпанный тыквенными семечками, семечками подсолнуха и льном. Это источник жирных кислот, витаминов А, С, Е, К, витамины группы В и микроэлементы. Прекрасно, потому что полезно.

Тем временем достаем, отрезаем, кладем в рот… О, чудо, даже чуть сладко, ведь там курага и изюм. И здесь – слабая сторона хлеба с сухофруктами. Дело в том, что сухофрукты намного калорийней свежих, поэтому, злоупотреблять ими и уж тем более в сочетании с хлебом – это не есть хорошо для фигуры.

А ужинать нужно вовремя. Так соблазна съесть лишнего на ночь не будет. Да и вообще, не злоупотребляйте такого вида хлебом – пару ломтиков в день.

Глава 5. Неискушенным хлебом на заметку

Фото: instagram/bread_baguette

Ооо… Это когда все подруги-зожницы, питаются строго по расписанию и не употребляют ни грамма чего-то вредного. И вот пришло время не просто обратить внимание на их образ жизни, а вот прям взять и зажить им. Интересуешься – какой хлеб едите? Отвечают – цельнозерновой, безздрожжевой, безглютеновый. Ну что ж, поговорим?

Цельнозерновой выпекают из неочищенной муки. Именно в шелухе зерна есть полезные вещества, клетчатка. Но когда проблемы с ЖКТ, то после – дискомфорт в пищеварении. Понятно вам, мои подруги стройные? Понятно, – ответят они и скажут (они тоже в курсе), – углеводы в цельнозерновом хлебе усваиваются постепенно и дают энергию надолго. Ну и конечно – минимальное количество калорий в нем.

Что касается безздрожжевого хлеба, то у него низкий гликемический индекс, он не так опасен для худеющих. Но все-таки это калорийный продукт, злоупотреблять ним не стоит. Это вам скажут зожницы, будьте уверены.

А вот по поводу безглютенового хлеба уже все сказано и серьезными людьми – учеными-диетологами из Хартфордшира. Проще говоря – они развеяли миф о биче последних лет – глютене и продуктах, в которых он содержится.

Фото: instagram/ereminairina

Поясним. Глютен находится во всех сортах пшеницы и ячмене, он невероятно вреден для ЖКТ и всего организма в целом. С этим не поспоришь. Но вреден он только для людей с таким заболеванием, как целиакия (непереносимость глютена). И их на планете чуть больше 1%.

К сожалению, при наличии этого заболевания употреблять в пищу обычный хлеб – противопоказано, исключительно безглютеновый.

А вот счастливчикам, не попавшим в этот 1%, не стоит переплачивать за безглютеновые продукты.

Эпилог

Итак, рассмотрев 6 разновидностей хлеба, мы пришли к выводу: самый полезный для нас – цельнозерновой. Но для разнообразия рациона можно и бородинский (см. Главу 2), но при условии, что он изготовлен из муки грубого помола. Ну и хлебцы (см. Главу 3) — это отличный вариант здорового перекуса.

А здесь найдете рецепт хлебных палочек по-боварски, а еще – рецепт хлеба в микроволновке от Григория Германа.

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