Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

Разные вариации самого новогоднего салата

Салат оливье на Новый год Фото: Depositphotos

Без салата оливье невозможно представить традиционный новогодний стол. Его изобрел французский повар Люсьен Оливье, который в шестидесятых годах XIX века работал в московском ресторане "Эрмитаж". С тех пор классический рецепт существенно изменился и приобрел привычный нам вид. Сегодня мы поделимся вариантами оливье на любой вкус.

Смотрите видео, в чем заключается секрет салата Оливье:

Оригинальный рецепт оливье

Оригинальный салат оливье Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: 2 отварных рябчика, 1 отварной телячий язык, 100 г паюсной икры, 25 отварных раков, 200 г свежего салата, 10-15 мелких маринованных огурчиков, 2 свежих огурца, полбанки сои кабуль (особая соевая паста), 100 г каперсов, 5 сваренных вкрутую яиц.

Способ приготовления: Все ингредиенты мелко нарезались кубиками и смешивались.

Оливье с колбасой

Оливье с колбасой Фото: depositphotos.com

После революции 1917 года рябчиков, раков и каперсов сменили ингредиенты попроще – картофель, докторская колбаса и зеленый горошек.

Ингредиенты: отварной картофель – 4-5 шт., вареная колбаса – 300 г, соленые огурцы – 3-4 шт., вареная морковь – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, сваренные вкрутую яйца – 4 шт., лук репчатый – 1 шт., майонез, зелень по желанию.

Способ приготовления: Картофель, колбасу, огурцы, морковь, лук и яйца нарезать кубиками, добавить горошек, заправить салат майонезом (в него можно добавить немного уксуса и сахара). У каждой хозяйки есть свои фирменные варианты оливье – одни добавляют в него свежую капусту, другие – яблоки, третьи заправляют чесночным соусом или горчицей.

Оливье с курицей, свиным языком и крабами

Оливье с языком и курицей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: отварной картофель – 4-5 шт., 1 небольшой свиной язык, куриное филе – 150 г, сваренные вкрутую перепелиные яйца – 20 шт., консервы "Крабовое мясо" – 1 банка, свежий огурец – 1 шт., маринованные огурцы – 3 шт., вареная морковь – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, майонез, зелень по желанию.

Способ приготовления: Мясо, яйца и овощи мелко нарезать, соединить с горошком, перемешать, посолить и заправить майонезом.

Оливье "Радуга"

Радужный салат Оливье Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: мясо птицы – 250 г, цветная капуста – 100 г, кукуруза консервированная – 100 г, картофель – 3 клубня, яйца – 4 шт., луковица – 1 шт. майонез, молотый черный перец, соль.

Способ приготовления: Отварить мясо в слегка подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими ломтиками. Цветную капусту нарезать мелкой соломкой, а очищенный и сваренный картофель – кубиками. Сварить вкрутую яйца. Затем, остудив и очистив их, мелко нарубить. Перемешать нарезанные продукты, добавить в оливье очищенный и измельченный лук, кукурузу и перец с солью по вкусу. Готовый салат заправить легким майонезом.

Оливье с горчицей

Оливье с горчицей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: 1 большая картофелина, 4 яйца, 1 головка лука, 200 г зеленого консервированного горошка, 250 г майонеза, 1 ст. л. столовой горчицы, 250 г ветчины, соль, черный молотый перец.

Способ приготовления: Картофель отварить, охладить и нарезать кубиками. Лук мелко порезать. Горчицу растереть с майонезом в отдельной миске, поставить в холодильник на 15-20 минут. Ветчину нарезать кубиками. Яйца сварить вкрутую, охладить до комнатной температуры, очистить и нарезать кубиками. В большой миске соединить овощи, зеленый горошек, ветчину и яйца, посолить, поперчить, добавить майонезно-горчичную заправку и перемешать

Вегетарианский салат оливье

Оливье вегетарианский Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: отварной картофель – 4-5 шт., вареная морковь – 3-4 шт., консервированный зеленый горошек – 1 ст., консервированная сладкая кукуруза – 1 банка, маринованные огурцы – 2-3 шт., тофу (соевый сыр) – 50-100 г, черный перец, соль, майонез (сметана) – 1 ст., зелень по желанию.

Способ приготовления: Картофель, морковь, огурцы и сыр нарезать кубиками, заправить одним стаканом сметаны или майонеза (можно соевого). Можно заправить смесью сметаны с майонезом.

Рыбный салат оливье

Оливье с лососем Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: отварной картофель – 4 шт., сваренные вкрутую яйца – 5 шт., соленая красная рыба – 200-300 г, замороженный зеленый горошек – 200 г, соленые огурцы – 3-4 шт., майонез, зелень по желанию.

Способ приготовления: Горошек отварить и остудить. Картофель, огурцы, яйца и рыбу нарезать мелким кубиком, выложить в миску, добавить горошек, заправить майонезом. Украсить можно красной икрой.

Грибной салат оливье

Оливье с грибами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: отварной картофель – 3-4 шт., консервированные шампиньоны – 200 г, сваренные вкрутую яйца – 3 шт., лук репчатый – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, майонез, зелень по желанию.

Способ приготовления: Картофель и яйца нарезать кубиками, лук мелко измельчить. Шампиньоны откинуть на дуршлаг, нарезать (если они еще не нарезанные). Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.

Хрустящий салат оливье

Хрустящий Оливье Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: отварной картофель – 3-4 шт., вареная морковь – 2 шт., сваренные вкрутую яйца – 3 шт., лук репчатый – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, свежий огурец – 1 шт., пакетик ржаных сухариков с беконом, сметана, зелень.

Способ приготовления: Картофель, морковь, яйца, лук и огурец измельчить, смешать с горошком, заправить стаканом нежирной сметаны. Незадолго до подачи на стол добавить немного зелени и сухарики.

Острый салат оливье

Острый салат оливье Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: отварной картофель – 3-4 шт., вареная колбаса – 150 г, соленые огурцы – 2 шт., вареная морковь – 1 шт., сваренные вкрутую яйца – 4 шт., консервированный зеленый горошек – 1 ст., чеснок – 6 зубчиков, майонез, зелень по желанию.

Способ приготовления: Колбасу и овощи нарезать кубиками, смешать с горошком. Чеснок пропустить через чеснокодавилку, смешать с майонезом в отдельной емкости, заправить салат, оставить на час в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить селедку под шубой. Мы также делились оригинальным рецептом салата оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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