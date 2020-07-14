"Апероль Шприц": лучшие рецепты модного летнего коктейля
Этот освежающий напиток можно легко приготовить в домашних условиях
"Апероль Шприц" – один из самых популярных летних коктейлей. Он отличается свежим, приятно терпким вкусом.
Напиток получил свое название в честь биттера Aperol, который создали в Италии в 1919 году. Его фирменная травяная горечь идеально подошла к популярным в начале ХХ века коктейлям "спритцам", в которых смешивалось местное вино и безалкогольный тоник. В результате и появился коктейль "Апероль Шприц".
Ингредиенты:
- 100 мл биттера Aperol
- 100 мл сухого шампанского
- 20 мл газировки
- 40 г апельсина
- 60 г льда в кубиках
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Способ приготовления:
- Наполните бокал для вина льдом.
- Налейте в бокал шампанское и биттер.
- Добавьте газировку и размешайте коктейльной ложкой.
- Украсьте долькой апельсина.
Ингредиенты:
- 40 мл биттера Aperol
- 60 мл просекко (или другого игристого сухого вина)
- 20 мл газированной воды или тоника
- Лед и ломтик апельсина
Смотрите видео, как выбрать хорошее шампанское:
Способ приготовления:
- Все ингредиенты смешайте в охлажденном бокале и подавайте сразу же.
Ингредиенты:
- 60 мл белого сухого вина
- 40 мл биттера Aperol
- 20 мл газировки
- Лед
- Долька апельсина – для украшения
Способ приготовления:
- Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
- Перелейте в бокал вместе со льдом.
- Долейте газировку.
- Украсьте долькой апельсина.
Ингредиенты:
- 60 мл биттера Aperol
- 30 мл апельсинового сока
- 15 мл грейпфрутового сока
- 90 мл игристого вина
- Долька апельсина – для украшения
Способ приготовления:
- Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
- Перелейте в бокал вместе со льдом.
- Долейте игристое вино.
- Украсьте долькой апельсина.
Напомним, ранее мы писали, как сделать арбузную "Маргариту" с шампанским, а также рассказывали, как сделать фруктовый лед "Космополитен".
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