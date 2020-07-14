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"Апероль Шприц": лучшие рецепты модного летнего коктейля

Сегодня, 17:20

Этот освежающий напиток можно легко приготовить в домашних условиях

"Апероль Шприц" – один из самых популярных летних коктейлей. Он отличается свежим, приятно терпким вкусом.

Напиток получил свое название в честь биттера Aperol, который создали в Италии в 1919 году. Его фирменная травяная горечь идеально подошла к популярным в начале ХХ века коктейлям "спритцам", в которых смешивалось местное вино и безалкогольный тоник. В результате и появился коктейль "Апероль Шприц".

"Апероль Шприц": рецепт с шампанским

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт
Коктейль "Апероль Шприц": рецепт
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 100 мл биттера Aperol
  • 100 мл сухого шампанского
  • 20 мл газировки
  • 40 г апельсина
  • 60 г льда в кубиках

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Способ приготовления:

  1. Наполните бокал для вина льдом.
  2. Налейте в бокал шампанское и биттер.
  3. Добавьте газировку и размешайте коктейльной ложкой.
  4. Украсьте долькой апельсина.

"Апероль Шприц": классический рецепт

"Апероль Шприц": рецепт
"Апероль Шприц": рецепт
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 40 мл биттера Aperol
  • 60 мл просекко (или другого игристого сухого вина)
  • 20 мл газированной воды или тоника
  • Лед и ломтик апельсина

Смотрите видео, как выбрать хорошее шампанское:

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты смешайте в охлажденном бокале и подавайте сразу же.

"Апероль Шприц": простой рецепт

Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт
Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 60 мл белого сухого вина
  • 40 мл биттера Aperol
  • 20 мл газировки
  • Лед
  • Долька апельсина – для украшения

Способ приготовления:

  1. Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
  2. Перелейте в бокал вместе со льдом.
  3. Долейте газировку.
  4. Украсьте долькой апельсина.

Лучший рецепт "Апероль Шприц"

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото
Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 60 мл биттера Aperol
  • 30 мл апельсинового сока
  • 15 мл грейпфрутового сока
  • 90 мл игристого вина
  • Долька апельсина – для украшения

Способ приготовления:

  1. Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
  2. Перелейте в бокал вместе со льдом.
  3. Долейте игристое вино.
  4. Украсьте долькой апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как сделать арбузную "Маргариту" с шампанским, а также рассказывали, как сделать фруктовый лед "Космополитен".

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Источник: Сегодня
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