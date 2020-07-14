"Апероль Шприц": лучшие рецепты модного летнего коктейля

Этот освежающий напиток можно легко приготовить в домашних условиях

"Апероль Шприц" – один из самых популярных летних коктейлей. Он отличается свежим, приятно терпким вкусом.

Напиток получил свое название в честь биттера Aperol, который создали в Италии в 1919 году. Его фирменная травяная горечь идеально подошла к популярным в начале ХХ века коктейлям "спритцам", в которых смешивалось местное вино и безалкогольный тоник. В результате и появился коктейль "Апероль Шприц".

"Апероль Шприц": рецепт с шампанским

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

100 мл биттера Aperol

100 мл сухого шампанского

20 мл газировки

40 г апельсина

60 г льда в кубиках

Способ приготовления:

Наполните бокал для вина льдом. Налейте в бокал шампанское и биттер. Добавьте газировку и размешайте коктейльной ложкой. Украсьте долькой апельсина.

"Апероль Шприц": классический рецепт

"Апероль Шприц": рецепт Фото: freepik.com

Ингредиенты:

40 мл биттера Aperol

60 мл просекко (или другого игристого сухого вина)

20 мл газированной воды или тоника

Лед и ломтик апельсина

Смотрите видео, как выбрать хорошее шампанское:

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешайте в охлажденном бокале и подавайте сразу же.

"Апероль Шприц": простой рецепт

Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт Фото: freepik.com

Ингредиенты:

60 мл белого сухого вина

40 мл биттера Aperol

20 мл газировки

Лед

Долька апельсина – для украшения

Способ приготовления:

Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере. Перелейте в бокал вместе со льдом. Долейте газировку. Украсьте долькой апельсина.

Лучший рецепт "Апероль Шприц"

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото Фото: freepik.com

Ингредиенты:

60 мл биттера Aperol

30 мл апельсинового сока

15 мл грейпфрутового сока

90 мл игристого вина

Долька апельсина – для украшения

Способ приготовления:

Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере. Перелейте в бокал вместе со льдом. Долейте игристое вино. Украсьте долькой апельсина.

Напомним, ранее мы писали, как сделать арбузную "Маргариту" с шампанским, а также рассказывали, как сделать фруктовый лед "Космополитен".

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