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Баклажаны "Тещин язык" на зиму: ТОП-5 рецептов заготовки

Сегодня, 16:42

"Тещин язык" – жгучая заготовка, которая понравится всем любителям острого

"Тещин язык" – это острый салат на зиму. Чаще всего его готовят из баклажанов, но существуют рецепты, где в качестве основного ингредиента выступают кабачки или огурцы.

Ингредиенты для салата "Тещин язык" можно нарезать пластинками, напоминающими язычок, или кружочками. Все зависит от ваших предпочтений.

Баклажаны "Тещин язык" на зиму без помидоров

Баклажаны в остром маринаде
Баклажаны в остром маринаде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Баклажаны средние – 1,5 кг
  • Соль – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 200 г

Для заправки:

  • Уксус (9%) – 100 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Семечки кунжута – 2 ст. л.
  • Сахар – 0,5 ст. л.
  • Соль – 0,5 ст. л.
  • Красный острый перец – 5 ч. л.
  • Молотая сладкая паприка – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

  1. Молодые баклажаны разрежьте вдоль на 5-6 частей, чтобы получились по форме пластинки, напоминающие язык. Или нарежьте кружочками толщиной не менее 1 см.
  2. Посолите их и положите под гнет на 3 минуты, чтобы ушла горечь, сок слейте. Обжарьте в масле с двух сторон.
  3. Чеснок подавите и смешайте с остальными ингредиентами для заправки.
  4. Выложите баклажаны в чистые банки, прослаивая их заправкой (она должна получиться острой) и посыпая кунжутом.
  5. Простерилизуйте банки (полулитровые – 5 минут, литровые – 10 минут) и укупорьте их.

"Тещин язык" из баклажанов

"Тещин язык": салат
"Тещин язык": салат
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Баклажан – 2-2,5 кг
  • Болгарский перец – 1 кг
  • Помидор – 1 кг
  • Острый перец – 2 шт.
  • Головка чеснока – 1 шт.
  • Уксус 9% – 30 мл
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Способ приготовления:

  1. Баклажаны промыть и обсушить.
  2. Нарезать плоскими "язычками", немного посолить и сложить в большую кастрюлю.
  3. Болгарский перец очистить, помидоры и острый перец промыть и обсушить.
  4. Перцы и помидоры пропустить через мясорубку, чеснок очистить.
  5. Добавить пропущенный через мясорубку чеснок.
  6. Залить получившейся томатной заливкой баклажаны. Добавить соль, сахар и растительное масло.
  7. Поставить на огонь и варить, помешивая. 30 минут, добавить уксус и перемешать.
  8. Разложить по чистым баночкам.
  9. Закрутить и убрать в тепло на ночь. Хранить в прохладном месте.

"Тещин язык" из баклажанов кружочками

Баклажаны в остром соусе
Баклажаны в остром соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 5 шт.
  • Красный болгарский перец – 1,1 кг
  • Чеснок – 200 г
  • Острый перец – 1 стручок
  • Уксус 9% – 250мл
  • Сахар – 100 г (4 ст.л.)
  • Соль – 80 г (4 ст.л. без горки)
  • Растительное масло – 300 мл

Способ приготовления:

  1. У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см.
  2. Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны.
  3. Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 ºС 25 минут.
  4. Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян.
  5. Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку.
  6. Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились.
  7. Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу.
  8. Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом.
  9. Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса.
  10. Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения.
  11. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.

Сколько стерилизовать банки

Банки объемом 0,5 л стерилизовать 15 минут, 0,7 л – 20 минут, 1 л – 30 минут.

"Тещин язык": рецепт салата на зиму

"Тещин язык" на зиму
"Тещин язык" на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2,5 кг
  • Чеснок – 100 г
  • Сладкий перец – 5 шт.
  • Стручок горького перца – 1 шт.
  • Растительное масло – 1 стакан
  • Сахар – 1/2 стакана
  • Уксус 9% 1/2 стакана
  • Зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Нарежьте баклажаны кружочками или полосками, посолите и оставьте на 30 минут. Обжарьте баклажаны на растительном масле и выложите на сито, чтобы стекло лишнее масло.
  2. Чеснок, сладкий и горький перец пропустите через мясорубку, добавьте растительное масло, сахар, уксус и измельченную зелень.
  3. Поставьте массу на огонь и варите 20 минут.
  4. В стерилизованные банки уложите слоями баклажаны, заливая каждый слой кипящей массой. Заполненные банки прикройте крышками и поставьте стерилизоваться на 15 минут. Закатайте.

"Тещин язык": самый простой рецепт баклажанов на зиму

"Тещин язык": рецепт
"Тещин язык": рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 4 кг
  • Помидоры – 10 шт.
  • Перец болгарский – 10 шт.
  • Чеснок – 5 головок
  • Перец острый – 3-5 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Соль – 2 ст. ложки для маринада и 2-3 ст. ложки для баклажанов
  • Масло растительное – 1 стакан
  • Уксус 9% – 150 г

Способ приготовления:

  1. Для варки салата вам понадобится емкость не менее 8-10 л.
  2. Баклажаны помыть, отрезать плодоножки.
  3. Баклажаны порезать кружочками или полосками, сложить в миску, посолить крупной нейодированной солью (2-3 ст.ложки). Перемешать и оставить на 30 минут. Затем промыть в воде, чтобы ушла горечь.
  4. Помыть и очистить от семян сладкий и острый перцы. Чеснок очистить.
  5. Вскипятить чайник. Помидоры помыть и залить кипятком на 1 минуту. Затем воду слить, помидоры залить холодной водой на 2-3 минуты, очистить помидоры от шкурки.
  6. Помидоры, перец, чеснок, горький перец перекрутить на мясорубке. Добавить сахар, 2 ст. ложки соли, растительное масло и уксус.
  7. Залить баклажаны маринадом и тушить 30 минут.
  8. Помыть банки с содой. Простерилизовать банки и крышки любым способом. Выложить салат "Тещин язык" в стерилизованные банки и закатать крышками.

Напомним, ранее мы писали, как сделать салат из огурцов на зиму с горчицей, а также делились рецептом маринованного перца с медом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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