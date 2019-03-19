Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Традиционные угощения католической Пасхи – выпечка, мясо и салаты

Католическую Пасху будут отмечать 21 апреля Фото: Depositphotos

Пасха – важнейший христианский праздник, который почитают во многих странах мира. Праздничный стол в этот день символичен и богат. В 2019 году православную Пасху будут отмечать 27 апреля, а католическую – 21 апреля. В этой статье мы расскажем, какие пасхальные блюда готовят католики.

Пасхальная выпечка

Пасхальная выпечка Западной Европы Фото: pixabay.com

Почти каждая европейская страна может похвастаться фирменной пасхальной выпечкой. В Италии это панеттоне, коломба и торта Паскуалина, в Англии – горячие крестовые булочки и торт Симнель, в Польше – мазурек и ромовая баба, в Греции – пасхальная коса с крашенками, а на Мальте – фиголли.

Блюда из баранины

Пасхальное блюдо из баранины Фото: pixabay.com

Весна – сезон молодой баранины. Большим деликатесом считается мясо молочного ягненка, которое имеет очень мягкий вкус и нежную консистенцию. Оно доступно в конце зимы и весной, поэтому его часто готовят на Пасху. Кроме этого, баранина имеет еще и ритуальное значение, ведь "Агнец Божий" – одно из наименований Иисуса Христа, известное из Нового Завета. Барашек символизирует жертвенную гибель Иисуса во имя искупления человеческих грехов.

Ветчина и окороки

Запеченная свинина в глазури Фото: pixabay.com

Запеченный свиной окорок – еще один популярный пасхальный рецепт. Мясо предварительно отваривают, покрывают фруктовой глазурью (апельсиновой или грушевой) и запекают в духовке до появления румяной корочки. Это блюдо хорошо тем, что его можно эффектно подать на пасхальный стол, а на следующий вечер – нарезать к ужину.

Зеленые салаты и блюда из весенних овощей

Гарнир из спаржи Фото: pixabay.com

Картофельные гратены, пюре из цветной капусты, молодая спаржа, карамелизированная морковь, горошек с беконом, закуски из авокадо и легкие салаты из зелени – все эти блюда можно встретить на пасхальных столах жителей Западной Европы.

Блюда из яиц

Фаршированные яйца Фото: pixabay.com

В воскресное утро, после праздничного богослужения, католики завтракают всевозможными блюдами из яиц – крашеными и сваренными вкрутую яйцами, омлетом, яичницей. Очень популярны фаршированные яйца с разнообразными начинками.

Напомним, ранее"Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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