Cалаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов с майонезом

Вкуснейшие салаты на Пасху 2019

Салат на Пасху с майонезом Фото: Depositphotos

В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля, а православные на неделю позже – 28-го апреля. Накануне праздника принято готовить куличи, творожные пасхи, мясные блюда и, конечно же, салаты. Если вы любите не только вкусные, но и красиво оформленные блюда, возьмите на заметку наши рецепты.

Салат "Пасхальное яйцо"

Салат в виде пасхального яйца Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

350 г куриного филе

200 г маринованных шампиньонов

100 г консервированной кукурузы

2 моркови + для украшения

3 яйца + 1 белок для украшения

50 г тертого сыра

4 ст.л. домашнего майонеза или по вкусу

соль, перец

петрушка

гвоздика или черный перец

Рецепт приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Маринованные грибы нарезать пластинками. Яйца и морковь отварить, остудить и почистить. Морковь натереть на крупной терке, яичные белки и желтки – на мелкой. Сыр мелко натереть. На плоскую тарелку выложить куриное филе, формируя овал, посолить, поперчить и смазать майонезом. Выложить слой маринованных грибов, покрыть майонезом. Сверху высыпать консервированную кукурузу и тертую морковь, посолить, поперчить, смазать майонезом. Посыпать тертым сыром бока, а в центр салата натереть яичный белок. Поверх белка нарисовать зубочисткой фигурку цыпленка, присыпать ее тертым на мелкой терке желтком. Сделать "глаз" из горошины черного перца или бутона гвоздики. Прикрепить "клюв" и "крыло", вырезанные из кусочка вареной моркови. Декорировать салат листиками петрушки и морковными цветочками.

Салат из курицы с ананасами

Пасхальный салат из курицы с ананасами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Майонез – по вкусу

Консервированная кукуруза – 1 банка

Консервированный ананас – 380 г

Огурцы – 2 шт.

Куриное филе – 300 г

Несколько веточек зелени

Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Зелень помыть и измельчить. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. На заметку: Вы также можете сделать салат слоеным. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями, промазывая майонезом, в такой последовательности: курица, ананасы, огурцы. Отставить на 15–20 минут, потом сверху выложить слои яйца и кукурузы.

Салат "Фиалки" с редисом

Пасхальный салат в виде фиалок Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

300 г капусты

150 г свежих огурцов

150 г редиса

1 яйцо

75 мл майонеза

Горсть листиков молодого шпината

Перья зеленого лука

Соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку. Остальной редис и огурцы порежьте соломкой. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте. Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте. Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината. В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца. Приятного аппетита!

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Крабовый салат с кукурузой

Салат из крабовых палочек на Пасху Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Крабовые палочки

Отварной рис

Укроп

Свежий огурец

Кукуруза

Яйца

Майонез

Красная икра

Рецепт приготовления:

Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец – соломкой. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупную терку, желтки – на мелкую. Выложить все ингредиенты тонкими слоями в прозрачные креманки, покрывая каждый слой небольшим количеством майонеза. Верх салата посыпать тертым желтком, украсить кусочками крабовых палочек, красной икрой и веточками укропа.

Салат "Ландыши" с ветчиной и черносливом

Салат на Пасху "Ландыши" Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

180 г ветчины

2 свежих огурца

2 отварных картофелины

4 яйца

50 г чернослива

20 г грецкого ореха

200 мл майонеза

Листья лука-порея

Стебли укропа

Рецепт приготовления:

Половину огурца нарезать тонкими кружочками, почти прозрачными кружочками, и отложить для декора. Оставшиеся огурцы и ветчину нарезать соломкой. Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке. Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить. Разделить отваренные яйца на белки и желтки. Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой. Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок. Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест. Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.

Напомним, ранее мы писали, какие салаты можно приготовить на Пасху из курицы. "Сегодня" также писали, как приготовить салаты на Пасху из яиц.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб по рецепту Григория Германа:

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