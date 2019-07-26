Чем полезна курага для здоровья

В сушеных абрикосах содержится множество минеральных веществ

Курага считается диетическим продуктом Фото: freepik.com

Курага – один из самых полезных сухофруктов. Она придает бодрость, выводит избыток жидкости и способствует сжиганию жира в организме. Этот сушеный фрукт способен предупредить и облегчить анемию, сердечные заболевания, а также улучшить зрение. Поэтому курага просто необходима в нашем рационе.

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Есть сушеные абрикосы лучше всего не с основным приемом пищи, а в качестве перекуса. В таком случае микроэлементы лучше усваиваются. Перед употребление курагу следует подержать минут десять в теплой воде, чтобы смыть с нее пыль и липкий мусор.

Польза кураги для здоровья

Курага не только очень вкусный, но и полезный сухофрукт. По словам диетологов, курага помогает при лечении сердечно-сосудистых болезней, анемии и болезнях желудочно-кишечного тракта, еще она полезна для зрения.

В кураге соли калия превалируют над солями натрия, поэтому она считается диетическим продуктом. В ней много магния, поэтому она входит в диету людей, страдающих от гипертонии и малокровия. Также в этом продукте присутствует множество растительных волокон, которые помогают очистить кишечник.

Курага полезна для зрения Фото: Depositphotos

Курага богата витамином А, без которого невозможно нормальной функционирование человеческого организма. Она имеет легкое мочегонное свойство, больше всего настой или отвар из нее, его прописывают при болезнях почек и сердечных заболеваниях.

Курага полезна для диабетиков, ее рекомендуют употреблять при гиповитаминозе, болезнях щитовидки и пр. Она является одной из составляющих множества гомеопатических лекарств.

Состав кураги

Известно, что в сушеных абрикосах присутствует немного витаминов, но при этом в них содержится множество минеральных веществ (калий, фосфор, магний, кальций, железо), которых в кураге даже больше, нежели в свежих плодах абрикосы, а также в ней есть большое количество пектина, витамина В5, органических кислот, выводящих из организма тяжелые элементы и радионуклиды. В сушеных абрикосах присутствует много сахарозы, фруктозы и глюкозы (всего больше 80%).

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Иногда курагу назначают при заболевании сахарным диабетом. Единственно, диабетикам рекомендуется не злоупотреблять сушеными абрикосами узбекских и таджикских сортов (т.н. шептала), в них содержится до 80% сахара.

Как выбрать курагу

Учитесь правильно выбирать курагу: она должна быть естественного цвета и не слишком прозрачной. Хорошая курага чистая и крупная, в меру жесткая и упругая.

Слишком яркая курага может быть опасной Фото: Pixabay

Если сушеные абрикосы имеют слишком яркий, привлекательный оранжевый цвет, то это может быть следствием использования химических препаратов, улучшающих внешний вид товара. Лучше покупать матовую курагу с легким серым оттенком – именно такими становятся фрукты при естественном процессе сушки.

Разгрузочные дни на кураге

Диетологи неспроста советуют делать "разгрузочные дни" и кушать исключительно сухофрукты. Или хотя бы употреблять перед едой немного кураги, добавлять ее в утренние каши. Сушеные абрикосы довольно питательные, но этом все калории в них натуральные, легкие и полезные, а сахар в них – это глюкоза и фруктоза (ни холестерина, ни жиров).

В процессе сушки фрукты беднеют на витамин С (аскорбиновая кислота), но они содержат в себе в концентрированном виде различные микроэлементы (железо, калий, каротин, кальций, фосфор) и витамин В5.

Курага очень полезна для здоровья, она позволяет выводить холестерин. Каротин (витамин А), которого в ней предостаточно, в том числе участвует в образовании половых гормонов и полезен для зрения.

Курага помогает похудеть Фото: freepik.com

Отвары и густые настои из сушеных абрикос часто применяются для профилактики сердечных почечных болезней, так как они имеют мочегонный эффект. Курагу прописывают детям при гиповитаминозе. Как и любым другим сухофруктом, курагой нельзя сильно увлекаться. Масса клетчатки в абрикосе возрастает по мере его просушивания с 2 г в 100 г продукта до 18 г. Это может вызывать диарею.

Курага часто входит в состав т.н. "магниевых" диет, которые назначают при малокровии и гипертонической болезни сердца. Она имеет негрубую клетчатку и поэтому легко воспринимается в ЖКТ (особенно если курага отваренная или замоченная), не сильно будоражит перистальтику кишечника. Курага небогата на витамины, они даже в малых дозах способствуют поддержанию баланса полезных веществ в организме, что крайне важно зимой и весной.

Калорийность кураги и сколько можно есть в день

Сушеные абрикосы весьма калорийные, в 100 г примерно 232 ккал (в то время как в свежих – 44 ккал). Поэтому рекомендуется кушать в сутки примерно пять штучек кураги.

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