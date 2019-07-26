Чем полезна курага для здоровья
В сушеных абрикосах содержится множество минеральных веществ
Курага – один из самых полезных сухофруктов. Она придает бодрость, выводит избыток жидкости и способствует сжиганию жира в организме. Этот сушеный фрукт способен предупредить и облегчить анемию, сердечные заболевания, а также улучшить зрение. Поэтому курага просто необходима в нашем рационе.
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Есть сушеные абрикосы лучше всего не с основным приемом пищи, а в качестве перекуса. В таком случае микроэлементы лучше усваиваются. Перед употребление курагу следует подержать минут десять в теплой воде, чтобы смыть с нее пыль и липкий мусор.
Польза кураги для здоровья
Курага не только очень вкусный, но и полезный сухофрукт. По словам диетологов, курага помогает при лечении сердечно-сосудистых болезней, анемии и болезнях желудочно-кишечного тракта, еще она полезна для зрения.
В кураге соли калия превалируют над солями натрия, поэтому она считается диетическим продуктом. В ней много магния, поэтому она входит в диету людей, страдающих от гипертонии и малокровия. Также в этом продукте присутствует множество растительных волокон, которые помогают очистить кишечник.
Курага богата витамином А, без которого невозможно нормальной функционирование человеческого организма. Она имеет легкое мочегонное свойство, больше всего настой или отвар из нее, его прописывают при болезнях почек и сердечных заболеваниях.
Курага полезна для диабетиков, ее рекомендуют употреблять при гиповитаминозе, болезнях щитовидки и пр. Она является одной из составляющих множества гомеопатических лекарств.
Состав кураги
Известно, что в сушеных абрикосах присутствует немного витаминов, но при этом в них содержится множество минеральных веществ (калий, фосфор, магний, кальций, железо), которых в кураге даже больше, нежели в свежих плодах абрикосы, а также в ней есть большое количество пектина, витамина В5, органических кислот, выводящих из организма тяжелые элементы и радионуклиды. В сушеных абрикосах присутствует много сахарозы, фруктозы и глюкозы (всего больше 80%).
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Иногда курагу назначают при заболевании сахарным диабетом. Единственно, диабетикам рекомендуется не злоупотреблять сушеными абрикосами узбекских и таджикских сортов (т.н. шептала), в них содержится до 80% сахара.
Как выбрать курагу
Учитесь правильно выбирать курагу: она должна быть естественного цвета и не слишком прозрачной. Хорошая курага чистая и крупная, в меру жесткая и упругая.
Если сушеные абрикосы имеют слишком яркий, привлекательный оранжевый цвет, то это может быть следствием использования химических препаратов, улучшающих внешний вид товара. Лучше покупать матовую курагу с легким серым оттенком – именно такими становятся фрукты при естественном процессе сушки.
Разгрузочные дни на кураге
Диетологи неспроста советуют делать "разгрузочные дни" и кушать исключительно сухофрукты. Или хотя бы употреблять перед едой немного кураги, добавлять ее в утренние каши. Сушеные абрикосы довольно питательные, но этом все калории в них натуральные, легкие и полезные, а сахар в них – это глюкоза и фруктоза (ни холестерина, ни жиров).
В процессе сушки фрукты беднеют на витамин С (аскорбиновая кислота), но они содержат в себе в концентрированном виде различные микроэлементы (железо, калий, каротин, кальций, фосфор) и витамин В5.
Курага очень полезна для здоровья, она позволяет выводить холестерин. Каротин (витамин А), которого в ней предостаточно, в том числе участвует в образовании половых гормонов и полезен для зрения.
Отвары и густые настои из сушеных абрикос часто применяются для профилактики сердечных почечных болезней, так как они имеют мочегонный эффект. Курагу прописывают детям при гиповитаминозе. Как и любым другим сухофруктом, курагой нельзя сильно увлекаться. Масса клетчатки в абрикосе возрастает по мере его просушивания с 2 г в 100 г продукта до 18 г. Это может вызывать диарею.
Курага часто входит в состав т.н. "магниевых" диет, которые назначают при малокровии и гипертонической болезни сердца. Она имеет негрубую клетчатку и поэтому легко воспринимается в ЖКТ (особенно если курага отваренная или замоченная), не сильно будоражит перистальтику кишечника. Курага небогата на витамины, они даже в малых дозах способствуют поддержанию баланса полезных веществ в организме, что крайне важно зимой и весной.
Калорийность кураги и сколько можно есть в день
Сушеные абрикосы весьма калорийные, в 100 г примерно 232 ккал (в то время как в свежих – 44 ккал). Поэтому рекомендуется кушать в сутки примерно пять штучек кураги.
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