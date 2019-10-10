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Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Арония богата витаминами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Черноплодную рябину редко едят в свежем виде
Черноплодную рябину редко едят в свежем виде
Фото: Depositphotos

Осенью природа щедра на лечебные подарки. Вслед за калиной, кизилом и боярышником подоспела и черная рябина. Ее обычно собирают в сентябре-октябре.

Смотрите видео, какими ягодами лучше лакомиться осенью и зимой:

Черноплодную рябину по-другому называют аронией. Она представляет собой сочную и вкусную ягоду со сладковатым и немного терпким вкусом. Чаще всего из рябины готовят различные настойки, выпечку и компоты. Калорийность черноплодной рябины – 55 ккал на 100 г.

Польза черноплодной рябины

Арония полезна при анемии
Арония полезна при анемии
Фото: Pixabay

  • Многие знают, что она полезна для щитовидки и зрения. А вот мало кто – о том, что она просто необходима для укрепления сердечно-сосудистой системы и омоложения нашего организма.
  • Рябина богата витамином С, каротином, а также калием и другими полезными микроэлементами. Употребление черноплодки в свежем виде показано при проявлениях анемии и авитаминозе.
  • Ягоды черноплодной рябины питательны и содержат минимум калорий. Они являются отличным источником клетчатки, витамина С, марганца и антиоксидантов.
  • Арония богата антиоксидантами. Эти соединения обладают противораковыми свойствами, поддерживают здоровье сердца и укрепляют иммунитет.
  • Черноплодная рябина способствует снижению кровяного давления.
  • Ягоды черноплодки увеличивают кислотность желудочного сока, что позволяет назначать их больным антацидным гастритом.
  • Ягоды черноплодной рябины часто рекомендуют при атеросклерозе. Сок аронии применяют для профилактики ревматизма, а также при нарушениях проницаемости сосудов, при недостатке в организме витамина Р.

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Вред черноплодной рябины

Черноплодная рябина противопоказана при гастрите
Черноплодная рябина противопоказана при гастрите
Фото: Pixabay

Исследования показывают, что черноплодная рябина безопасна для употребления и не имеет серьезных побочных эффектов. Но имейте в виду, что ягоды аронии очень вяжущие. Они могут вызвать ощущение сильной сухости во рту. Так что лучше делать из черноплодной рябины варенье и напитки.

Сок и плоды аронии противопоказаны при нарушениях свертываемости крови, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью.

Черноплодная рябина: рецепты от давления и для иммунитета

Черноплодная рябина снижает давление
Черноплодная рябина снижает давление
Фото: Pixabay

  • 100 г сушеной черноплодной рябины перемелите в кофемолке, смешайте со 100 г пыльцы и 100 г меда. Ешьте по 1 ст. л. 3 раза в день. Курс – 14 или 21 день.
  • Возьмите гроздь калины (100 г), горсть черноплодной рябины (150 г), чай каркаде (2-3 ст. л.). Хорошо потолките, чтобы ягоды пустили сок, залейте кипятком и, когда все немножко остынет, добавьте 2-3 ст. л. душистого меда на большую чашку (0,5 л). Пить 14 или 21 день.
  • 100 г сушеной черноплодной рябины, 50 г корицы, 50 г сушеного молотого имбиря и 1 ст. л. молотого мускатного ореха. Все это хорошо перемолоть и такой полученный порошок можно употреблять 3 раза в день по 1 ст. л., запивая 100 г воды. Курс – 21 день.

Рецепт компота из черноплодной рябины и яблок

Компот из яблок и черноплодки
Компот из яблок и черноплодки
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150 г аронии
  • 5 ст. л. сахара
  • 5 сладких яблок

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть и нарезать дольками, рябину помыть и снять с веточек.
  2. Сложить яблоки и рябину в банку, залить кипятком, накрыть блюдцем и оставить на 10 минут.
  3. Через 10 минут воду слить в сотейник, довести до кипения, добавить сахар.
  4. Залить горячим сиропом ягоду, закрыть крышкой, перевернуть банку вверх дном, накрыть пледом и оставить в таком виде до полного остывания.
  5. Хранить компот из яблок и рябины в сухом темном месте.

Напомним, ранее мы делились рецептами заготовок из калины. "Сегодня" также рассказывали о пользе шиповника.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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