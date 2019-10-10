Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Арония богата витаминами

Черноплодную рябину редко едят в свежем виде Фото: Depositphotos

Осенью природа щедра на лечебные подарки. Вслед за калиной, кизилом и боярышником подоспела и черная рябина. Ее обычно собирают в сентябре-октябре.

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Черноплодную рябину по-другому называют аронией. Она представляет собой сочную и вкусную ягоду со сладковатым и немного терпким вкусом. Чаще всего из рябины готовят различные настойки, выпечку и компоты. Калорийность черноплодной рябины – 55 ккал на 100 г.

Польза черноплодной рябины

Арония полезна при анемии Фото: Pixabay

Многие знают, что она полезна для щитовидки и зрения. А вот мало кто – о том, что она просто необходима для укрепления сердечно-сосудистой системы и омоложения нашего организма.

Рябина богата витамином С, каротином, а также калием и другими полезными микроэлементами. Употребление черноплодки в свежем виде показано при проявлениях анемии и авитаминозе.

Ягоды черноплодной рябины питательны и содержат минимум калорий. Они являются отличным источником клетчатки, витамина С, марганца и антиоксидантов.

Арония богата антиоксидантами. Эти соединения обладают противораковыми свойствами, поддерживают здоровье сердца и укрепляют иммунитет.

Черноплодная рябина способствует снижению кровяного давления.

Ягоды черноплодки увеличивают кислотность желудочного сока, что позволяет назначать их больным антацидным гастритом.

Ягоды черноплодной рябины часто рекомендуют при атеросклерозе. Сок аронии применяют для профилактики ревматизма, а также при нарушениях проницаемости сосудов, при недостатке в организме витамина Р.

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Вред черноплодной рябины

Черноплодная рябина противопоказана при гастрите Фото: Pixabay

Исследования показывают, что черноплодная рябина безопасна для употребления и не имеет серьезных побочных эффектов. Но имейте в виду, что ягоды аронии очень вяжущие. Они могут вызвать ощущение сильной сухости во рту. Так что лучше делать из черноплодной рябины варенье и напитки.

Сок и плоды аронии противопоказаны при нарушениях свертываемости крови, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью.

Черноплодная рябина: рецепты от давления и для иммунитета

Черноплодная рябина снижает давление Фото: Pixabay

100 г сушеной черноплодной рябины перемелите в кофемолке, смешайте со 100 г пыльцы и 100 г меда. Ешьте по 1 ст. л. 3 раза в день. Курс – 14 или 21 день.

Возьмите гроздь калины (100 г), горсть черноплодной рябины (150 г), чай каркаде (2-3 ст. л.). Хорошо потолките, чтобы ягоды пустили сок, залейте кипятком и, когда все немножко остынет, добавьте 2-3 ст. л. душистого меда на большую чашку (0,5 л). Пить 14 или 21 день.

100 г сушеной черноплодной рябины, 50 г корицы, 50 г сушеного молотого имбиря и 1 ст. л. молотого мускатного ореха. Все это хорошо перемолоть и такой полученный порошок можно употреблять 3 раза в день по 1 ст. л., запивая 100 г воды. Курс – 21 день.

Рецепт компота из черноплодной рябины и яблок

Компот из яблок и черноплодки Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 г аронии

5 ст. л. сахара

5 сладких яблок

Способ приготовления:

Яблоки помыть и нарезать дольками, рябину помыть и снять с веточек. Сложить яблоки и рябину в банку, залить кипятком, накрыть блюдцем и оставить на 10 минут. Через 10 минут воду слить в сотейник, довести до кипения, добавить сахар. Залить горячим сиропом ягоду, закрыть крышкой, перевернуть банку вверх дном, накрыть пледом и оставить в таком виде до полного остывания. Хранить компот из яблок и рябины в сухом темном месте.

Напомним, ранее мы делились рецептами заготовок из калины. "Сегодня" также рассказывали о пользе шиповника.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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