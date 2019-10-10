Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья
Арония богата витаминами
Осенью природа щедра на лечебные подарки. Вслед за калиной, кизилом и боярышником подоспела и черная рябина. Ее обычно собирают в сентябре-октябре.
Смотрите видео, какими ягодами лучше лакомиться осенью и зимой:
Черноплодную рябину по-другому называют аронией. Она представляет собой сочную и вкусную ягоду со сладковатым и немного терпким вкусом. Чаще всего из рябины готовят различные настойки, выпечку и компоты. Калорийность черноплодной рябины – 55 ккал на 100 г.
Польза черноплодной рябины
- Многие знают, что она полезна для щитовидки и зрения. А вот мало кто – о том, что она просто необходима для укрепления сердечно-сосудистой системы и омоложения нашего организма.
- Рябина богата витамином С, каротином, а также калием и другими полезными микроэлементами. Употребление черноплодки в свежем виде показано при проявлениях анемии и авитаминозе.
- Ягоды черноплодной рябины питательны и содержат минимум калорий. Они являются отличным источником клетчатки, витамина С, марганца и антиоксидантов.
- Арония богата антиоксидантами. Эти соединения обладают противораковыми свойствами, поддерживают здоровье сердца и укрепляют иммунитет.
- Черноплодная рябина способствует снижению кровяного давления.
- Ягоды черноплодки увеличивают кислотность желудочного сока, что позволяет назначать их больным антацидным гастритом.
- Ягоды черноплодной рябины часто рекомендуют при атеросклерозе. Сок аронии применяют для профилактики ревматизма, а также при нарушениях проницаемости сосудов, при недостатке в организме витамина Р.
Читайте также:Как сварить варенье из кизила с яблоками
Вред черноплодной рябины
Исследования показывают, что черноплодная рябина безопасна для употребления и не имеет серьезных побочных эффектов. Но имейте в виду, что ягоды аронии очень вяжущие. Они могут вызвать ощущение сильной сухости во рту. Так что лучше делать из черноплодной рябины варенье и напитки.
Сок и плоды аронии противопоказаны при нарушениях свертываемости крови, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью.
Черноплодная рябина: рецепты от давления и для иммунитета
- 100 г сушеной черноплодной рябины перемелите в кофемолке, смешайте со 100 г пыльцы и 100 г меда. Ешьте по 1 ст. л. 3 раза в день. Курс – 14 или 21 день.
- Возьмите гроздь калины (100 г), горсть черноплодной рябины (150 г), чай каркаде (2-3 ст. л.). Хорошо потолките, чтобы ягоды пустили сок, залейте кипятком и, когда все немножко остынет, добавьте 2-3 ст. л. душистого меда на большую чашку (0,5 л). Пить 14 или 21 день.
- 100 г сушеной черноплодной рябины, 50 г корицы, 50 г сушеного молотого имбиря и 1 ст. л. молотого мускатного ореха. Все это хорошо перемолоть и такой полученный порошок можно употреблять 3 раза в день по 1 ст. л., запивая 100 г воды. Курс – 21 день.
Рецепт компота из черноплодной рябины и яблок
Ингредиенты:
- 150 г аронии
- 5 ст. л. сахара
- 5 сладких яблок
Способ приготовления:
- Яблоки помыть и нарезать дольками, рябину помыть и снять с веточек.
- Сложить яблоки и рябину в банку, залить кипятком, накрыть блюдцем и оставить на 10 минут.
- Через 10 минут воду слить в сотейник, довести до кипения, добавить сахар.
- Залить горячим сиропом ягоду, закрыть крышкой, перевернуть банку вверх дном, накрыть пледом и оставить в таком виде до полного остывания.
- Хранить компот из яблок и рябины в сухом темном месте.
Напомним, ранее мы делились рецептами заготовок из калины. "Сегодня" также рассказывали о пользе шиповника.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.