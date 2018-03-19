Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

День празднования Пасхи был установлен Первым Вселенским Собором в 325 году. Каждый год Пасха выпадает на разные числа. В 2018 году православные христиане будут отмечать ее 8 апреля. Главные символы этого праздника – кулич, творожная пасха и крашеные яйца. На Пасху заканчивается Великий пост и начинается мясоед, поэтому пасхальный стол богат различными мясными блюдами: колбасами, бужениной, холодцом.

Кулич

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Сдобный и пышный кулич, покрытый белой глазурью, с цукатами, орехами, изюмом – главное блюдо пасхальной трапезы. Это не просто сдобный кекс, который может испечь каждый. Кулич, в первую очередь, – символ Воскресения Христа; воспоминание о том, как Иисус Христос собрался с апостолами после своего воскресения – было принято, что на среднее место за столом не садились, а ставили туда часть хлеба. Значение кулича символизирует переход от Ветхого к Новому завету. Куличи принято печь в Чистый Четверг и в Великую Субботу.

Творожная пасха

Фото: pixabay.com

Особое блюдо из творога, которое по традиции готовится только один раз в году – на праздник Пасхи. Оригинальная форма пасхи – усеченная пирамида, символизирующая Гроб Господень.

Традиционно для приготовления пасхи использовалась специальная разборная деревянная форма – пасочница, которая делалась из дощечек, на внутренней стороне которых вырезают буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскресе!".

Кроме того, на них также изображаются крест, копья, трости, проросшие зерна, ростки и цветы, которые символизируют страдания и воскресение Иисуса Христа. Эти рисунки и надпись потом отпечатываются на готовой пасхе. Правда, в современном мире пасхи делают разных форм, размеров и с различными украшениями.

Пасхальные яйца

Фото: pixabay.com

Яйцо – один из главных символов Пасхи. Его вручают всем гостям, подают нищим, берут с собой в церковь для освящения. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.

В наши дни пасхальные яйца окрашивают как луковой шелухой, свекольным соком и куркумой, так и промышленными красителями. Яйца лучше выбирать одинаковой формы и размера, чтобы они наряднее смотрелись на праздничном столе.

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Буженина

Фото: pixabay.com

Помимо куличей и крашенок, на Пасху принято готовить разнообразные мясные блюда. Одно из самых популярных – это буженина из свинины или телятины, запеченная в духовке. Для приготовления этого блюда подходит только бескостное мясо высокого качества, лучше всего вырезка, окорок или лопаточная часть. Запекать буженину нужно достаточно долго – от 50 минут до 1,5 часа, в зависимости от ее веса. Минимальное время в 50 минут подходит, если вы готовите около килограмма буженины.

Домашняя колбаса

Фото: pixabay.com

Это еще одно традиционное блюдо Пасхи. Для того чтобы колбаса не была сухой, можно добавлять сливки, а мясо покупать пожирнее. При выборе свинины достаточно попробовать сало этой свиньи: если оно хорошее и с тонкой шкуркой, с приятным ароматом и вкусом, то и все мясо этой свиньи тоже будет хорошее.

Кишки для домашней колбасы продают на рынках, уже очищенные и готовые к приготовлению. Их нужно замачивать в теплой воде за 20 минут до начала приготовления.

Специи для домашней колбасы лучше брать свежемолотые. Они не успевают выветриться до приготовления и придают колбасам особенный аромат и послевкусие. Колбаски прокалывают не зря: так они получатся более вкусными и сочными.

Холодец

Фото: pixabay.com

Холодец – популярное мясное блюдо, без которого не обходится ни одно пасхальное застолье. Обычно его делают из свинины, говядины или курицы.

Варят студень очень долго – от шести до двенадцати часов. Мясо заливается холодной водой из расчета 1 литр воды на 1 килограмм мяса, доводится до кипения и томится на самом слабом огне в течение 6-9 часов.

Примерно за полтора часа до окончания варки в бульон добавляют овощи – лук, морковь, корень петрушки, сельдерей. Позже овощи вынимают и выбрасывают. Измельченное мясо раскладывают по формам и заливают процеженным бульоном. После этого формы накрывают крышками и выносят на холод на несколько часов.

Готовое блюдо переворачивают на плоское блюдо и нарезают на порционные кусочки. К холодцу обычно подают острую горчицу, хрен, толченый чеснок со сметаной, зелень.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно собрать пасхальную корзину.

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