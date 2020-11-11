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Что покупать на рынке в ноябре, а что – в магазине

Сегодня, 18:43

Вместе с экспертом собираем корзину сезонных фруктов, овощей и объясняем, почему они полезны именно сейчас

Ноябрь – месяц щедрый на сезонные овощи-фрукты. Как на наши, украинские, так и на экзотические. Плюс – традиционные для этого времени продукты стоят на порядок дешевле. Поэтому овощи и фрукты стоит заготавливать в их сезон. И именно в сезон они концентрированы витаминами и минералами. Итак, вы едите их в более полезном "виде" и экономите деньги.

А где их лучше покупать – на рынке или в магазине, где они лучше сохраняются и не теряют своих качеств? Да и вообще, принципиально ли, где вы покупаете сезонные продукты?

Вместе с диетологом Аленой Черниковой разобрались, что нужно покупать в ноябре, где это делать и какую пользу нам принесут ноябрьские фрукты/овощи.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Где покупать – на рынке или в магазине

На самом деле, не важно, где. Потому что качество продуктов зависит не от погодных условий в определенное время года на рынке или климатических условиях в магазине.

В крупных сетях магазинов есть правила хранения и там за ними следят. У них же объемы большие и в их интересах сохранить качество продуктов как можно дольше и больше.

Единственное исключение – переездные ярмарки. Большинство реализаторов хранят товар в машине и зимой, и летом.

На вид продукт, вроде, не плох, а приносишь домой – либо переспел, либо перемерз, от этого меньше вкуса и полезных свойств.

Итак, собираем продуктовую корзину.

Сезонные овощи ноября

  • Все виды капусты
  • Картофель
  • Лук репчатый, порей
  • Морковь
  • Пастернак (корень)
  • Репа
  • Редька
  • Сельдерей (корень)
  • Свекла
  • Сладкий картофель (батат)
  • Топинамбур (Мексика)
  • Тыква
  • Фенхель
  • Хрен
  • Чеснок

Что получим вместе с этими овощами

  1. С капустой – уникальный и необходимый при язве желудка витамин U, ферменты, минеральные вещества.
  2. С брокколи – омега-3 жирные кислоты, необходимые в борьбе с атеросклерозом и помогают при болезнях сердечно-сосудистой системы.
  3. С бататом – железо, марганец, медь, цинк и витамины.
  4. С репой, луком репчатым, пореем – витамины, укрепляющие иммунитет
  5. С морковью – антиоксиданты.
  6. С пастернаком – клетчатка, которая быстро усваивается.
  7. С редькой – клетчатка. Она очищает организм и улучшает работу ЖКТ.
  8. С сельдереем (корень) – эфирные масла, ускоряющие выведение токсичных веществ.
  9. С помощью свеклы – будем быстрей бороться с анемией и слабостью.
  10. С топинамбуром – выведем из кишечника продукты распада химических соединений.
  11. С помощью тыквы – боремся с атеросклерозом, диабетом, желчнокаменной болезнью.
  12. С фенхелем – получим эфирное масло, которое поможет пищеварению.
  13. С хреном и чесноком укрепляем иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Сезонные фрукты и ягоды

  • Авокадо (Израиль, Мексика)
  • Айва
  • Гранаты (турецкие слаще)
  • Грейпфрут (Израиль)
  • Груши
  • Калина
  • Киви (Китай, Турция)
  • Клюква
  • Мандарины (Турция)
  • Облепиха
  • Рябина
  • Фейхоа (Узбекистан, Азербайджан)
  • Хурма (шарон Грузия/королек Азербайджан)
  • Черноплодная рябина
  • Шиповник
  • Яблоки

Что получим вместе с этими фруктами и ягодами

  1. С авокадо – около 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантов.
  2. С айвой и клюквой поддержим профилактику желудочно-кишечных заболеваний, укрепим иммунитет.
  3. С гранатами, а именно со 100 мл сока, получим 36% суточной нормы витамина K, 30% витамина C, 16% фолиевой кислоты.
  4. С грейпфрутом – органические кислоты, которые способствуют усвоению железа.
  5. С грушей – большое количество фолиевой кислоты.
  6. С калиной, а именно с отваром из ягоды, успокоим нервную систему.
  7. С киви – большое количество витамина С, калия.
  8. С мандаринами – поможем бронхам и легким быстрей избавиться от мокрот.
  9. Облепиха – кладезь витаминов, органических кислот, эфирных масел, флавонов.

В общем, ноябрь – месяц продуктивный для покупок и, как видим, сезонные овощи и фрукты этого месяца полезны максимально.

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