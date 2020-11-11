Что покупать на рынке в ноябре, а что – в магазине

Вместе с экспертом собираем корзину сезонных фруктов, овощей и объясняем, почему они полезны именно сейчас

Ноябрь – месяц щедрый на сезонные овощи-фрукты. Как на наши, украинские, так и на экзотические. Плюс – традиционные для этого времени продукты стоят на порядок дешевле. Поэтому овощи и фрукты стоит заготавливать в их сезон. И именно в сезон они концентрированы витаминами и минералами. Итак, вы едите их в более полезном "виде" и экономите деньги.

А где их лучше покупать – на рынке или в магазине, где они лучше сохраняются и не теряют своих качеств? Да и вообще, принципиально ли, где вы покупаете сезонные продукты?

Вместе с диетологом Аленой Черниковой разобрались, что нужно покупать в ноябре, где это делать и какую пользу нам принесут ноябрьские фрукты/овощи.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Где покупать – на рынке или в магазине

На самом деле, не важно, где. Потому что качество продуктов зависит не от погодных условий в определенное время года на рынке или климатических условиях в магазине.

В крупных сетях магазинов есть правила хранения и там за ними следят. У них же объемы большие и в их интересах сохранить качество продуктов как можно дольше и больше.

Единственное исключение – переездные ярмарки. Большинство реализаторов хранят товар в машине и зимой, и летом.

На вид продукт, вроде, не плох, а приносишь домой – либо переспел, либо перемерз, от этого меньше вкуса и полезных свойств.

Итак, собираем продуктовую корзину.

Сезонные овощи ноября

Все виды капусты

Картофель

Лук репчатый, порей

Морковь

Пастернак (корень)

Репа

Редька

Сельдерей (корень)

Свекла

Сладкий картофель (батат)

Топинамбур (Мексика)

Тыква

Фенхель

Хрен

Чеснок

Что получим вместе с этими овощами

С капустой – уникальный и необходимый при язве желудка витамин U, ферменты, минеральные вещества. С брокколи – омега-3 жирные кислоты, необходимые в борьбе с атеросклерозом и помогают при болезнях сердечно-сосудистой системы. С бататом – железо, марганец, медь, цинк и витамины. С репой, луком репчатым, пореем – витамины, укрепляющие иммунитет С морковью – антиоксиданты. С пастернаком – клетчатка, которая быстро усваивается. С редькой – клетчатка. Она очищает организм и улучшает работу ЖКТ. С сельдереем (корень) – эфирные масла, ускоряющие выведение токсичных веществ. С помощью свеклы – будем быстрей бороться с анемией и слабостью. С топинамбуром – выведем из кишечника продукты распада химических соединений. С помощью тыквы – боремся с атеросклерозом, диабетом, желчнокаменной болезнью. С фенхелем – получим эфирное масло, которое поможет пищеварению. С хреном и чесноком укрепляем иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Сезонные фрукты и ягоды

Авокадо (Израиль, Мексика)

Айва

Гранаты (турецкие слаще)

Грейпфрут (Израиль)

Груши

Калина

Киви (Китай, Турция)

Клюква

Мандарины (Турция)

Облепиха

Рябина

Фейхоа (Узбекистан, Азербайджан)

Хурма (шарон Грузия/королек Азербайджан)

Черноплодная рябина

Шиповник

Яблоки

Что получим вместе с этими фруктами и ягодами

С авокадо – около 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантов. С айвой и клюквой поддержим профилактику желудочно-кишечных заболеваний, укрепим иммунитет. С гранатами, а именно со 100 мл сока, получим 36% суточной нормы витамина K, 30% витамина C, 16% фолиевой кислоты. С грейпфрутом – органические кислоты, которые способствуют усвоению железа. С грушей – большое количество фолиевой кислоты. С калиной, а именно с отваром из ягоды, успокоим нервную систему. С киви – большое количество витамина С, калия. С мандаринами – поможем бронхам и легким быстрей избавиться от мокрот. Облепиха – кладезь витаминов, органических кислот, эфирных масел, флавонов.

В общем, ноябрь – месяц продуктивный для покупок и, как видим, сезонные овощи и фрукты этого месяца полезны максимально.

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