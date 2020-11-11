Что покупать на рынке в ноябре, а что – в магазине
Вместе с экспертом собираем корзину сезонных фруктов, овощей и объясняем, почему они полезны именно сейчас
Ноябрь – месяц щедрый на сезонные овощи-фрукты. Как на наши, украинские, так и на экзотические. Плюс – традиционные для этого времени продукты стоят на порядок дешевле. Поэтому овощи и фрукты стоит заготавливать в их сезон. И именно в сезон они концентрированы витаминами и минералами. Итак, вы едите их в более полезном "виде" и экономите деньги.
А где их лучше покупать – на рынке или в магазине, где они лучше сохраняются и не теряют своих качеств? Да и вообще, принципиально ли, где вы покупаете сезонные продукты?
Вместе с диетологом Аленой Черниковой разобрались, что нужно покупать в ноябре, где это делать и какую пользу нам принесут ноябрьские фрукты/овощи.
На самом деле, не важно, где. Потому что качество продуктов зависит не от погодных условий в определенное время года на рынке или климатических условиях в магазине.
В крупных сетях магазинов есть правила хранения и там за ними следят. У них же объемы большие и в их интересах сохранить качество продуктов как можно дольше и больше.
Единственное исключение – переездные ярмарки. Большинство реализаторов хранят товар в машине и зимой, и летом.
На вид продукт, вроде, не плох, а приносишь домой – либо переспел, либо перемерз, от этого меньше вкуса и полезных свойств.
Итак, собираем продуктовую корзину.
- Все виды капусты
- Картофель
- Лук репчатый, порей
- Морковь
- Пастернак (корень)
- Репа
- Редька
- Сельдерей (корень)
- Свекла
- Сладкий картофель (батат)
- Топинамбур (Мексика)
- Тыква
- Фенхель
- Хрен
- Чеснок
- С капустой – уникальный и необходимый при язве желудка витамин U, ферменты, минеральные вещества.
- С брокколи – омега-3 жирные кислоты, необходимые в борьбе с атеросклерозом и помогают при болезнях сердечно-сосудистой системы.
- С бататом – железо, марганец, медь, цинк и витамины.
- С репой, луком репчатым, пореем – витамины, укрепляющие иммунитет
- С морковью – антиоксиданты.
- С пастернаком – клетчатка, которая быстро усваивается.
- С редькой – клетчатка. Она очищает организм и улучшает работу ЖКТ.
- С сельдереем (корень) – эфирные масла, ускоряющие выведение токсичных веществ.
- С помощью свеклы – будем быстрей бороться с анемией и слабостью.
- С топинамбуром – выведем из кишечника продукты распада химических соединений.
- С помощью тыквы – боремся с атеросклерозом, диабетом, желчнокаменной болезнью.
- С фенхелем – получим эфирное масло, которое поможет пищеварению.
- С хреном и чесноком укрепляем иммунитет и сердечно-сосудистую систему.
- Авокадо (Израиль, Мексика)
- Айва
- Гранаты (турецкие слаще)
- Грейпфрут (Израиль)
- Груши
- Калина
- Киви (Китай, Турция)
- Клюква
- Мандарины (Турция)
- Облепиха
- Рябина
- Фейхоа (Узбекистан, Азербайджан)
- Хурма (шарон Грузия/королек Азербайджан)
- Черноплодная рябина
- Шиповник
- Яблоки
- С авокадо – около 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантов.
- С айвой и клюквой поддержим профилактику желудочно-кишечных заболеваний, укрепим иммунитет.
- С гранатами, а именно со 100 мл сока, получим 36% суточной нормы витамина K, 30% витамина C, 16% фолиевой кислоты.
- С грейпфрутом – органические кислоты, которые способствуют усвоению железа.
- С грушей – большое количество фолиевой кислоты.
- С калиной, а именно с отваром из ягоды, успокоим нервную систему.
- С киви – большое количество витамина С, калия.
- С мандаринами – поможем бронхам и легким быстрей избавиться от мокрот.
- Облепиха – кладезь витаминов, органических кислот, эфирных масел, флавонов.
В общем, ноябрь – месяц продуктивный для покупок и, как видим, сезонные овощи и фрукты этого месяца полезны максимально.
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