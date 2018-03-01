Что приготовить на 8 марта: лучшие идеи праздничных блюд

Весной нам особенно не хватает витаминов – незаменимых помощников красоты и здоровья. И правильно питаться в это время года особенно важно – чтобы встретить весну в хорошем расположении духа, бодрыми и здоровыми. Поэтому важно не только праздничный стол для 8 марта, но и подобрать "правильное" весеннее меню.

Какие ингредиенты выбираем? Овощи, лиственную зелень, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, кисломолочные продукты с "живой" полезной микрофлорой, растительное масло, рыбу и морепродукты (креветки, мидии, крабы, кальмары, морская капуста).

Не хочется в праздник стоять весь день у плиты. Поэтому от идеи сложносочиненных блюд откажемся сразу. Просто, со вкусом и с пользой – лучший девиз весеннего праздничного ужина!

Салат из томатов черри с моцареллой

Фото: freepik.com

Ингредиенты: 1 лоток (400 г) томатов черри, 120 г сыра моцарелла, 1 лимон, пучок рукколы, 1 ч. ложка сахара, соль, оливковое масло.

Черри нарезать на половинки. С лимонов срезать кожуру, нарезать тоненькими ломтиками поперек долек, зерна удалить. Смешать с помидорами, добавить сахар. Оставить на 5 минут. Затем добавить моцареллу, нарезанную небольшими кусочками, и рукколу, крупно порубленную. Заправить солью по вкусу и оливковым маслом.

Салат-коктейль с креветками

Фото: freepik.com

Ингредиенты: креветки 100 г, огурцы 200 г, яблоки 70 г, морковь 70 г, майонез низкокалорийный 200 г, лимон или апельсин – 1 шт.

Замороженные креветки после промывания отварить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты, почистить. Несколько креветок оставьте для оформления, а остальные порезать. Огурцы, яблоки и морковь нашинковать тонкой соломкой. Яблоки сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. В высокую креманку уложите слоями огурцы, морковь, яблоки и креветки. Между слоями можно добавлять по чайной ложке майонеза, не перемешивая его с овощами. Сверху залить салат майонезом, украсить целой креветкой, веточкой зелени и кружочком лимона или апельсина.

Канапе с печенью трески и оливками

Фото: freepik.com

Ингредиенты: хлеб пшеничный без корочек – 4 ломтика, печень трески – 80 г, маслины без косточек, оливки без косточек.

Ломтики хлеба разрезать пополам и подсушить в тостере. Печень трески нарезать ломтиками. На хлеб уложить печень, затем нарезанные колечками оливки и маслины. При подаче оформить канапе зеленью.

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Лосось под соусом из анчоусов, каперсов и укропа

Фото: freepik.com

Ингредиенты: растительное масло, 1 небольшой пучок свежего укропа, 2 столовые ложки свежего лимонного сока, 45 г консервированных каперсов, 2 ч. ложки сахара,1 филе анчоуса в масле, 1 филе лосося (около 400 г), с кожей 1/4 ч. ложки соли.

Из филе лосося вынуть все косточки. Положить в форму кожей вниз. Немного посолить. Каперсы, анчоусы, укроп, сахар и лимонный сок положить в небольшую чашку и порезать ножницами до состояния однородной массы. Покрыть лосося получившейся смесью, поставить в нагретую духовку на 15 минут.

Брюссельская капуста в горчичном соусе

Фото: freepik.com

Ингредиенты: капуста брюссельская 560 г, репчатый лук 1 шт., молоко 1/3 стакана, сливочное масло 1 ст. ложка, сливки густые 1/3 стакана, горчица готовая 1 1/2 ст. ложки, перец черный молотый 4 ч. ложки, мускатный орех тертый 1/8 ч. ложки, сыр тертый 1 1/2 ст. ложки, соль по вкусу.

Капусту залить 2 л. подсоленной воды, довести до кипения. Варить без крышки 7-10 минут до готовности, затем обсушить. Для соуса лук мелко порубить, обжарить на масле. Добавить соль, перец, мускатный орех, сливки и молоко, варить 1 минуту до загустения. Смешать с горчицей. Залить капусту соусом, греть 1 минуту, аккуратно перемешать. Перед подачей посыпать тертым сыром.

Перец, фаршированный овощами

Фото: freepik.com

Ингредиенты: перец сладкий среднего размера – 9 шт., морковь большая – 1 шт., лук репчатый – 1 головка, чеснок – 4 зубчика, рис – 1 стакан, масло растительное – 2 ст. ложки, соль, перец молотый, зелень петрушки – 2 ст. ложки, сметана – 200 г, мука пшеничная – 1 ч. ложка, бульон – 2 ст. ложки, кетчуп – 2 ст. ложки.

Рис сварить до полуготовности. Обжарить измельченный лук в масле в течение 1-2 минут, положить нарезанную кубиками морковь, жарить еще 2 минуты. Добавить 1 мелко нарезанный стручок перца и рубленый чеснок. Прогреть, помешивая, еще 2 минуты. Соединить рис с обжаренными овощами, добавить соль, молотый перец и зелень. Хорошо перемешать.

Для приготовления соуса подсушить муку до золотистого цвета, слегка охладить и развести бульоном. Проварить до загустения в течение 5 минут, добавить сметану и кетчуп, довести до кипения.

У стручков перца срезать часть мякоти вокруг плодоножки и удалить ее вместе с семенами. Промыть, ошпарить кипятком. Наполнить стручки овощным фаршем, плотно уложить в смазанную маслом жаровню, залить соусом и тушить под крышкой 20-30 минут. При подаче выложить перец на блюдо, полить образовавшимся соусом и оформить зеленью.

Апельсиновый шербет

Фото: freepik.com

Ингредиенты: апельсины крупные 6 шт., сахар – 175 г, яичный белок – 3 шт., сок лимонный, цедра апельсиновая, мята (веточки).

В 450 г воды добавить сахар, поставить на слабый огонь и растворить при помешивании. Довести до кипения и варить на слабом огне 15 минут. Влейте 1 столовую ложку лимонного сока. Сироп охладите. Срезать верхушки апельсинов, чтобы на срезе получился зигзаг.

Аккуратно вырезать мякоть апельсина и соединить с сиропом, протереть через сито, чтобы получилась пюреобразная масса. Плотно накрыть крышкой и поставьте в морозильник на 2 часа. К замороженной массе добавить взбитые яичные белки, перемешать. Заполнить смесью оболочки апельсинов и поместить в холодоустойчивый контейнер. Заморозить. За 1 час до подачи переложить апельсины в холодильник для размягчения. Украсить измельченной апельсиновой цедрой и веточками мяты.

Фруктовые фантазии

Фото: freepik.com

Ингредиенты: яблоко 1 шт., груша 1 шт., апельсины 2 шт., грейпфрут 1 шт., бананы 2 шт., виноград 50 г, вишня 50 г, апельсиновый сок 100 г, сахар 2 ст. ложки.

Яблоко и грушу нарезать ломтиками. Апельсины и грейпфрут очистить от цедры и белых волокон, разделить на дольки. Бананы нарезать кружочками. Из винограда вынуть косточки, разрезать ягоды пополам. Ингредиенты уложить в креманки, посыпать сахаром, полить соком и оформить вишней.

Клубнично-йогуртовый чайный кулер

Фото: freepik.com

Ингредиенты: 2 пакетика чая из шиповника, 2 чашки кипящей воды, 2 чашки натурального нежирного йогурта, 3 ст. л. меда, 1 чашка клубники.

Заварить чай в маленьком чайнике и настаивать 10 минут, затем пакетики удалить. В блендере смешать йогурт, клубнику и мед до однородного состояния. Добавить холодный чай и снова все перемешать. Подавать с кубиками льда.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

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