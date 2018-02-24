Предпраздничный бум: что собираются дарить украинцы на 8 марта

В преддверии весны украинцы уже активно начали готовиться к предстоящему Международном женскому дню. "Сегодня" узнала, какие подарки в этом году в моде и сколько за них придется выложить.

По данным маркетплейса Prom.ua, в топ-5 подарков в этом году входят традиционные женские безделушки: товары для творчества (наборы для вышивки и картины по номерам для рисования), наборы для ухода за телом, чехлы для смартфонов, а также декоративная косметика и бижутерия. Творческие подарки обходятся украинцам примерно в 409 грн, косметика — 417—474 грн. На чехлы для смартфонов в среднем тратят 158 грн. Дороже всего стоит бижутерия — 776 грн, которую в основном заказывают комплектами.

Продавцы рассказывают, что за пару дней до праздника спрос на подарочные наборы увеличивается в 3—4 раза.

"Мужчины срочно ищут подарки и просят доставить их в течение дня. В основном выбирают уже готовые наборы, которые увидели на сайте. А вот женщины готовятся заранее — тщательно выбирают наполнение подарка, просят добавить в него декор или поменять упаковку", — рассказывает владелец интернет-магазина чайных и кофейных наборов "Мастерская8" Марьяна Сологуб.

Среди товаров для дома тренды изменились: если еще пару лет назад женщинам дарили посуду и кухонную технику, то сейчас — фены, плойки и утюжки для волос. Праздничные наряды — еще одна важная статья расходов украинцев перед 8 Марта. Аналитики портала объявлений о продаже одежды Shafa.ua говорят, что перед праздником происходит бум покупок платьев, пальто и сумок. На эти три предмета гардероба украинки тратят в среднем 818 грн. Также традиционно после 8 Марта на портале растет количество продаваемых украшений и нижнего белья.

"Мы объясняем это тем, что часто мужчины промахиваются с размерами комплектов, покупая их на подарок. Девушки, чтобы не держать в шкафу неподошедшие вещи, стремятся их продать. А на вырученные деньги выбрать подарок по вкусу и фигуре", – говорит руководитель портала Александр Роенко.

Что касается трендов на подарки, то тут закрепилась мода на хендмейд. По данным площадки для продажи авторских изделий Crafta.ua, украинцы начинают готовиться к 8 Марта уже с середины февраля. Именно в этот период растет спрос на украшения, изделия из кожи и натуральную косметику. Чтобы поздравить коллег и бизнес-партнеров, компании заказывают тематические наборы пряников с ручной росписью или авторское варенье. Минимальная стоимость такого подарка — 100 грн. Женщинам, которые не любят срезанные цветы, покупают композиции из живых растений — флорариумы. В предпраздничный период их заказывают на 45% чаще, чем в обычные дни. На такой оригинальный подарок украинцы тратят около 470 грн.

Многие пользователи ответственно относятся не только к покупке презентов, но и к способу их вручения.

"Ищут курьеров для доставки цветов и подарков заранее. Чаще всего за 2—3 дня, а некоторые — даже за неделю. Нередко исполнителей просят сфотографировать получателя с подарком, чтобы увидеть его реакцию", — отмечает руководитель сервиса заказа услуг Kabanchik.ua Роман Киригетов.

На такие поздравления мужчины тратят в среднем 100—120 грн. Классической доставкой презентов не ограничиваются. Самые креативные ищут, к примеру, скрипача, который бы час играл для дам в офисе любимые мелодии. Главные условия — большой репертуар, опрятный вид и улыбка. Бюджет таких заданий — в среднем 500 грн.