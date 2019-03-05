Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Наше меню поможет вам накрыть стол на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
На 8 Марта уделите внимание сервировке
На 8 Марта уделите внимание сервировке
Фото: Depositphotos

До главного женского праздника остались считанные дни. Если вы хотите удивить близких и приготовить вкусный праздничный ужин на 8 Марта, возьмите на заметку наши рецепту. Они помогут вам приготовить простые, но вкусные и нетривиальные блюда. 

Рулет из лаваша с лососем

Рулет из лаваша с красной рыбой
Рулет из лаваша с красной рыбой
Фото: Depositphotos

В начинку можно добавить ломтики огурца или авокадо.

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • 200 г слабосоленого лосося
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок зеленого лука

Рецепт приготовления:

  1. Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
  2. Нанесите получившийся крем на лаваш.
  3. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

Брускетта с томатами, сыром и зеленью

Брускетта с томатами
Брускетта с томатами
Фото: Depositphotos

Брускетта – популярное итальянское блюдо, в наше время – закуска-"антипасто", которую подают в качестве аперитива. Отличительная особенность брускетты – ломтики хлеба для нее предварительно обжаривают (например, на гриле или на сковородке без масла), сбрызгивают оливковым маслом и натирают чесноком. Для приготовления брускетты идеально подходит хлеб чиабатта.

Ингредиенты:

  • 4 ломтика чиабатты или багета
  • 2 средних помидора
  • 50 г феты
  • веточки тимьяна или смесь итальянских трав
  • оливковое масло
  • 1 зубчик чеснока

Рецепт приготовления:

  1. Подсушиваем нарезанный хлеб на сковороде, в духовке или на гриле.
  2. Натираем кусочки чиабатты половинкой зубчика чеснока, сбрызгиваем оливковым маслом, присыпаем тимьяном или смесью итальянских трав.
  3. Помидоры моем под проточной водой, сушим полотенцем. Очищаем от шкурки и удаляем семена. Мякоть помидора мелко рубим.
  4. Фету разламываем на небольшие кусочки.
  5. На хлеб с оливковым маслом и травами выкладываем слой томатов, кладем сверху фету. 
  6. Брускетты готовы! 

Куриные бедра в духовке с апельсинами

Куриные бедра с апельсинами
Куриные бедра с апельсинами
Фото: Depositphotos

Куриные бедрышки, запеченные в духовке с апельсиновым соком и соевым соусом, – это красивое  и вкусное блюдо, которое можно поставить на праздничный стол. Куриное мясо получается нежным, с приятным цитрусовым ароматом.

Ингредиенты:

  • 1.5 кг куриных бедрышек
  • 4 апельсина
  • 5-6 ст.л. соевого соуса
  • 100 г меда
  • 1 ч.л. соли
  • прованские травы
  • куркума
  • молотый красный перец
  • 3-4 зубчика чеснока

Рецепт приготовления:

  1. Для начала выжать сок из двух-трех апельсинов. Добавить соевый соус, жидкий мед, соль, прованские травы, красный молотый перец и куркуму. Перемешать.
  2. Нарезать чеснок пластинками, добавить в маринад и еще раз перемешать.
  3. Куриные бедра помыть и обсушить бумажным полотенцем. Выложить курицу в глубокую форму для запекания, предварительно смазав дно растительным маслом.
  4. Залить маринадом курицу, накрыть фольгой и поставить в холодильник мариноваться на несколько часов.
  5. Нарезать апельсин тонкими кольцами и выложить сверху на курицу.
  6. Запекать бедрышки в течение 45-55 минут при температуре 180 градусов, периодически поливая апельсиновым маринадом.
  7. Подавать готовую курицу с отварным рисом или картофельным пюре.

Читайте также
Торты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Салат из граната, груши и сыра

Салат из груши и сыра
Салат из груши и сыра
Фото: Depositphotos

Салат из рукколы, свежих груш, гранатовых зерен, поджаренных орехов и сыра – это очень вкусно! А если вы возьмете сыр с голубой с плесенью, то получите изысканное блюдо во французском стиле. 

Ингредиенты:

  • Спелые груши – 2 шт. 
  • Зерна граната – 100 г 
  • Сыр гауда или адыгейский – 120 г 
  • Оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Руккола – небольшой пучок 
  • Грецкие орехи – горсть
  • Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Грушу нарежьте ломтиками, а сыр – кубиками. Выложите на тарелку вместе с промытой рукколой.
  2. Добавьте зерна граната, поджаренные грецкие орехи и перемешайте.
  3. Полейте салат оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте.

Салат из курицы с ананасами

Салат из курицы с ананасами Фото: depositphotos.com
Салат из курицы с ананасами Фото: depositphotos.com

Курица с ананасами – это всегда просто и очень вкусно. Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Консервированный ананас – 380 г
  • Огурцы – 2 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Несколько веточек зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. 
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
  5. На заметку: Вы также можете сделать салат слоеным. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями, промазывая майонезом, в такой последовательности: курица, ананасы, огурцы. Отставить на 15–20 минут, потом сверху выложить слои яйца и кукурузы.

Шоколадное фондю с фруктами 

Шоколадное фондю
Шоколадное фондю
Фото: Pixabay

Лучше всего для фондю использовать клубнику, бананы, груши, персики, крупный виноград без косточек. Также в шоколад можно обмакивать кусочки бисквита или зефира. 

Ингредиенты: 

  • Черный шоколад – 100 г
  • Сливки – 100 мл
  • Свежие фрукты и ягоды – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Фрукты и ягоды помыть, шоколад поломать небольшими кусочками.
  2. Приготовить ганаш: залить шоколад сливками, отправить в микроволновую печь на 1 минуту.
  3. Перемешать шоколад и сливки венчиком, чтобы получилась гладкая однородная масса. Можно добавить столовую ложку рома. 
  4. Фрукты произвольно почистить, порезать, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели
  5. Зажечь свечу, поместить над ней жаропрочную мисочку с шоколадом. Ягоды и фрукты накалывать на специальные шпажки и окунать в шоколад. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тропического торта к 8 Марта. Мы также писали, как приготовить вкусные салаты к весеннему празднику.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат от Алексея Суханова:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Украине назначили дополнительные поезда к 8 Марта Быстрые прически на 8 Марта: красивые идеи на разную длину волос Торты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов Лучшие идеи маникюра на 8 Марта с фото
рецепты 8 марта праздничное меню
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук
Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать

Популярные статьи

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:20Fun

Мать с грудным ребенком на руках бросилась под машину и спасла щенка

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаШоу-бизнес

Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Новости партнеров

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Звезда десятков популярных сериалов найдена мертвой в 44 года
Звезда десятков популярных сериалов найдена мертвой в 44 года
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019