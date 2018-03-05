Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Готовим шоколадный мусс, панна котту с клубникой и персиковое желе

Баловать и любить себя нужно каждый день. Но 8 марта можно позволить себе забыть о диетах и насладиться вкусными десертами из нашей подборки.

Шоколадный мусс

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

нарезанный черный шоколад – 120 г

сливочное масло – 30 г

крепкий кофе – 2 ст.л.

яйца, разделенные на белки и желтки – 2 шт.

сахар – 60 г

ванильный экстракт – 1/2 ч.л.

сливки 35-40% жирности – 120 мл

Для подачи:

взбитые сливки

свежие ягоды

шоколадная стружка

Рецепт приготовления:

1. Сложить в миску шоколад и сливочное масло, добавить кофе. Растопить все в микроволновой печи и перемешать, чтобы получилась однородная гладкая масса. Дать остыть в течение нескольких минут.

2. Добавить в шоколадную смесь яичные желтки и перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник, пока взбиваются яичные белки и сливки.

3. Взбить яичные белки до появления плотной пены. Добавить половину сахара и взбить до крепких пиков. Отложить в сторону.

4. В отдельной миске взбить холодные сливки, добавив оставшийся сахар и ванильный экстракт.

5. Достать шоколадную смесь из холодильника и аккуратно вмешать несколько ложек взбитых белков, чтобы размягчить массу.

6. Затем добавить оставшиеся белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.

7. Добавить взбитые сливки и еще раз перемешать. Выложить шоколадный мусс в шесть креманок. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы десерт остыл.

8. Украсить шоколадный мусс ягодами, тертым шоколадом или дополнительной порцией взбитых сливок.

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Панна котта с клубникой

Фото: topntp26 / Freepik

Ингредиенты:

Для сливочного желе:

сливки 20% – 400 мл

порошковый желатин – 1 ст.л.

сахар – 70 г

молоко – 100 мл

Для клубничного желе:

клубника – 200 г

сахар – 50 г

желатин – 2 ч.л.

клубника или мята – для украшения

Рецепт приготовления:

1. Для сливочного желе желатин залить 4 ст.л. холодной воды и оставить на 5 минут. Сливки и молоко влить в небольшую кастрюлю, добавить сахар.

2. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня. Влить смесь в миску с желатином и размешать до полного его растворения. Разлить смесь в 4 бокала. Дать остыть до комнатной температуры и отправить в холодильник на 2-3 часа.

3. Приготовить клубничное желе. Желатин залить 2 ст.л. воды и дать набухнуть в течение 5-7 минут. Клубнику положить в кастрюлю, добавить сахар и 3 ст.л. воды. Варить, помешивая, до растворения сахара. Пюрировать ягоды с помощью блендера. Влить горячее пюре в миску с желатином и размешать до полного растворения. Дать остыть до комнатной температуры.

4. Вылить клубничную массу поверх застывшей панна котты и поставить в холодильник до полного застывания.

5. Подавать десерт, украсив его свежей клубникой или мятой.

Персиковый десерт с желе и взбитыми сливками

Фото: A Red Binder

Ингредиенты:

Для желе:

консервированные персики – 480 мл

персиковый сок

1 упаковка порошкового персикового желе

Для крема:

сливки 35% – 200 мл

сметана – 200 мл

сахар – 3 ст.л.

1 пакетик загустителя для сливок

Рецепт приготовления:

1. Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов.

2. Приготовить желе. Оставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.

3. Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить.

4. Выложить крем поверх желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами или гранолой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как легко извлечь панна котту из формочек. Сайт "Сегодня" также писал, какие десерты можно употреблять без вреда для фигуры.

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