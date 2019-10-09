Что приготовить на Хэллоуин детям: топ-5 рецептов к празднику

Рецепты десертов на Хэллоуин 2019

Десерты на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Хэллоуин – мистический праздник, который отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых. В Украине Хэллоуин стали праздновать относительно недавно, но его успели полюбить не только взрослые, но и дети.

Смотрите видео, как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин:

Если вы хотите порадовать малышей, приготовьте вкусные тематические десерты по рецептам из нашей подборки. Какие-то специальные детские блюда на Хэллоуин выдумывать не надо – тут важнее внешний вид.

Брауни "Привидения"

Пирожные "Привидения" на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Кто сказал, что нельзя сочетать шоколадные пирожные брауни, нутеллу и маршмэллоу? Такие праздничные пирожные на Хэллоуин в виде привидений очень просто повторить в домашних условиях.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

175 г нарезанного масла

150 г горького шоколада, нарезанного

3 средних яйца

300 г сахара

75 г простой муки

40 г какао-порошка

450 г сахарной пудры

50 г нутеллы

25 белых маршмэллоу

Черная глазурь в карандашах

Способ приготовления:

Растопите масло и шоколад в жаропрочной миске над водяной баней, время от времени помешивая. Когда масса станет гладкой и однородной, дайте ей остыть в течение 20 минут. Разогрейте духовку до 180 ºC. Застелите пергаментном форму 20х20 см. Миксером взбейте яйца и сахар в большой миске до посветления. Это займет около 5 минут. Добавьте охлажденную шоколадную смесь в миску с яичной смесью и перемешайте. Добавьте просеянную муку, какао-порошок и щепотку соли. Перемешайте. Выложите тесто в подготовленную форму и выпекайте около 30 минут. Полностью остудите в форме и разрежьте брауни на 25 квадратов. Чтобы сделать глазурь, просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте 5 ст.л. ледяной воды. Перемешивайте до тех пор, пока не получите густую однородную массу. Намажьте основание каждого маршмэллоу нутеллой и выложите на кусочки брауни. Полейте сверху глазурью (по столовой ложке на квадратик). С помощью глазури для рисования сделайте привидениям "глаза" и "рты".

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Яблоки в карамели

Яблоки в карамели на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Приготовление карамельных яблок – работа для взрослых, так как сахарная масса будет очень горячей, но детям обязательно понравится их есть. Это идеальное угощение на Хэллоуин.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 маленьких яблока с гладкой поверхностью

250 г белого сахара

80 мл воды

20 г сиропа глюкозы или жидкого меда

Красный пищевой краситель

Несколько капель лимонного сока

Деревянные шпажки

Способ приготовления:

Яблоки помыть и обсушить. Удалить "хвостики" и воткнуть на их место деревянные палочки. Все ингредиенты для карамели, кроме красителя, положить в сотейник с толстым дном. Чем меньше сотейник, тем легче потом будет окунать яблоки. Нагреть смесь до 130 ºC. Если у вас нет кулинарного термометра, капните карамель на охлажденное блюдце. Она должна схватиться в твердый, но хрупкий шарик. Добавить краситель и перемешать. Дать карамели еще немного покипеть (она должна прогреться до 170 ºC). Немного остудить массу и окунуть яблоки, надетые на шпажки. Если яблоки не удалось полностью окунуть в карамель, полейте их сверху с помощью ложки. Медлить нельзя, так как карамель быстро схватывается. Готовые яблоки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой или на силиконовый коврик. Можно украсить сахарными листиками. Дать застыть. Из остатков карамели можно сделать декор или леденцы.

Десерт "Земля с червяками"

Десерт "Земля с червяками" Фото: Depositphotos

Желейные червячки в шоколадном десерте выглядят совсем как настоящие. Вы можете приготовить настоящий шоколадный мусс, но мы советуем упростить процесс и развести порошковый пудинг молоком.

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 пакетик порошкового шоколадного пудинга (около 110 г)

2 стакана холодного молока

425 г печенья Оrео или аналогичного

225 г взбитых сливок (можно аэрозольных)

24 желатиновых червяка

Способ приготовления:

Печенье сложить в пакет с застежкой и раскатать скалкой, чтобы получились крошки разного размера. Залить молоком порошковый шоколадный пудинг и тщательно перемешать венчиком. Оставить на 5 минут, чтобы смесь загустела. Добавить в шоколадный пудинг взбитые сливки и половину раскрошенного печенья. Переложить смесь в прозрачные стаканчики, наполняя их примерно на три четверти. Воткнуть в десерт желатиновых червяков и присыпать раскрошенным печеньем. По желанию охладить.

Печенье "Пальцы ведьмы"

Печенье "Пальцы ведьмы" Фото: Depositphotos

Праздничное печенье в виде человеческих пальцев готовится довольно просто, выглядит эффектно, да и по вкусу получается отличным.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

150 г сливочное масло

100 г сахара

1 яйцо

300 г муки

1 ч.л. ванильного сахара

1/2 ч.л. разрыхлителя

100 г миндаля

50 г черного шоколада

50 г белого шоколада

100 г мороженой вишни

Способ приготовления:

Смешать масло с сахаром, яйцом, ванильным сахаром и хорошо растереть. Добавить половину муки и разрыхлитель, снова растереть. Посыпать оставшейся мукой, собрать все в густой эластичный комок, положить в пакет и убрать в холодильник на полчаса. Сделать "ногти". Миндаль опустить в кипящую воду на 30 секунд, охладить и очистить от внешней пленки. Для "грязи под ногтями" темный шоколад растопить на водяной бане и добавить 100 мл воды. Белый шоколад растопить для приготовления "костей". Сделать "кровь". Вишню положить на сковороду, посыпать небольшим количеством сахара, прогреть до полного растворения сахара и пробить блендером. Остывшее в холодильнике тесто разделить на маленькие кусочки, из которых лепим что-то, напоминающее пальцы. С одной стороны можно сделать утоньшение, как будто это кость. С другой стороны тесто слегка придавить, намазать "грязью" и приложить "ноготь". Готовые "пальцы" разместить на противне, покрытом бумагой для выпечки. Выпекать 15 минут при 180 °C. Достать, охладить, обмазать белым шоколадом "кости" и нанести "кровь".

Торт "Кладбище"

Торт в виде кладбища на "Хэллоуин" Фото: Depositphotos

Шоколадный торт в виде кладбища – простой, но очень впечатляющий тематический десерт.

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

175 г муки

25 г какао-порошка без сахара

1/2 ч.л. соды

1/2 ч.л. разрыхлителя

200 г коричневого сахара

1 яйцо

4 ст.л. молока

1 ч.л. ванильного экстракта

65 г сливочного масла

100 г шоколада

125 мл воды

Для глазури:

75 г молочного или черного шоколада

50-75 мл сливок

Для украшения:

Печенье

Шоколадная глазурь

Крошки бисквита

Изюм в разноцветной глазури

Способ приготовления:

Перемешать муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду и сахар в миске. В отдельной емкости соединить яйцо, ванильный экстракт и молоко. Растопить шоколад с водой и нарезанным маслом, перемешать. Добавить в муку шоколадную и яичную смеси, перемешать. Форму для выпечки 20 х 20 см смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто. Поставить в разогретую до 180 ºC духовку и выпекать 30-40 минут. Остудить. Срезать выпуклую часть коржа и раскрошить. Растопить шоколад вместе с молоком или сливками, перемешать. Полить этой глазурью торт. Растопить маленький кусочек шоколада, переложить в плотный пакет со срезанным уголком (срез должен быть очень маленьким). Нарисовать на печеньях надписи "R.I.P" и "Dead". Сделать в торте надрезы и вертикально вставить в них печенье. Посыпать торт крошками бисквита, украсить изюмом.

Напомним, ранее мы делились лучшими идеями тыкв на Хэллоуин от Марты Стюарт. "Сегодня" также рассказывали, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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