Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд
Один из самых важных элементов любого праздника – угощение
Хэллоуин – мистический праздник, который отмечают 31 октября, в канун Дня Всех святых. Если вы хотите приятно удивить близких, приготовьте вкусные тематические блюда.
Смотрите видео с идеями детских блюд на Хэллоуин:
В нашей подборке – тыквенный суп "Паутинка", тосты "Мумии", печенье "Джек-фонарь", традиционные яблоки в карамели и молочный коктейль "Привидение".
Тыквенный крем-суп "Паутинка"
Перед подачей на поверхности супа можно нарисовать паутинку с помощью сметаны или сливок.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 700 г мякоти тыквы
- 1 большая луковица
- 3-4 зубчика чеснока
- 3 ст.л. оливкового масла
- 350 мл воды
- 200 мл сливок жирностью 11%
- соль, молотый черный перец и паприка (по вкусу)
- 2-3 щепотки молотого мускатного ореха
Способ приготовления:
- В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Чеснок мелко нарезать, положить в кастрюлю, обжарить в течение 1 минуты, добавить измельченный лук и готовить до мягкости.
- Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю к луку. Жарить, помешивая, еще 5 минут. Залить водой, довести до кипения и варить на среднем окне около 10 минут.
- Когда тыква сварится, блендером взбить смесь до состояния пюре. Снова довести до кипения, влить сливки и приправить по вкусу. Готовить на слабом огне еще 3-4 минуты. Затем накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться в течение 15-20 минут.
Тосты "Мумии"
Это быстрое в исполнении блюдо выглядит довольно эффектно.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба
- 100 г сыра
- 4 ст.л. кетчупа
- горсть маслин
Способ приготовления:
- Кусочки хлеба поджарить в тостере или на сухой сковороде.
- Сыр твердых сортов нарезать тонкими полосками. Маслины порезать кружочками.
- Смазать хлеб кетчупом, сверху выложить кусочки сыра. Сделать глаза из кусочков маслин. Готово!
Печенье "Джек-фонарь"
Готовим ароматное тыквенное печенье с шоколадной начинкой на Хэллоуин.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 1/3 стакана коричневого сахара (или обычного)
- 1/2 стакана тыквенного пюре
- 1,5 – 2 стакана муки
- Щепотка соли
- Щепотка корицы
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
Глазурь:
- 100 г шоколада
- 4 ст. л. молока или сливок
Способ приготовления:
- Поломать шоколад на кусочки и расплавить в микроволновой печи, добавив молоко или сливки. Тщательно перемешать.
- Разогреть духовку до 180 ºС.
- Взбить миксером сахар и масло. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль и соду. Добавить муку. Раскатать тесто 0,5 см в толщину. Вырезать печенье в форме тыковок. На половине заготовок вырезать глаза, рот и нос. Выпекать 12-15 минут. Скрепить печенье шоколадом.
Совет: Если вы не хотите вырезать на печенье лицо Джека-фонаря, можно нарисовать черты лица шоколадом.
Яблоки в карамели
Яблоки в карамели – традиционное угощение на Хэллоуин. Их можно посыпать колотыми орешками, кокосовой стружкой или мелкими конфетками.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 яблока
- 75 г сливочного масла
- 1 1/2 стакана сахара
- орехи, конфетки или кокосовая стружка (для посыпки)
Способ приготовления:
- Яблоки хорошо помыть. Удалить плодоножки и на их место воткнуть деревянные шпажки.
- Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить сахар и подождать, пока сахар не начнет карамелизироваться и приобретет золотистый цвет.
- Аккуратно окунуть каждое яблоко в карамель. Подавать, когда она застынет.
Молочный коктейль "Привидение"
Нарисуйте на стаканах с напитком рожицы привидений. Если боитесь испортить дорогую посуду, используйте пластиковую.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан мороженого
- 3/4 стакана молока
- щепотка ванилина
- сахарная пудра (по желанию)
Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна.
- Взбить до получения однородной массы. Перелить молочный коктейль в стакан и сразу же подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы. "Сегодня" также делились рецептов тыквенных кексов на Хэллоуин.
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