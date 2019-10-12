Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Один из самых важных элементов любого праздника – угощение

На Хэллоуин традиционно вырезают тыкву Фото: Depositphotos

Хэллоуин – мистический праздник, который отмечают 31 октября, в канун Дня Всех святых. Если вы хотите приятно удивить близких, приготовьте вкусные тематические блюда.

Смотрите видео с идеями детских блюд на Хэллоуин:

В нашей подборке – тыквенный суп "Паутинка", тосты "Мумии", печенье "Джек-фонарь", традиционные яблоки в карамели и молочный коктейль "Привидение".

Тыквенный крем-суп "Паутинка"

Тыквенный суп на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Перед подачей на поверхности супа можно нарисовать паутинку с помощью сметаны или сливок.

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

700 г мякоти тыквы

1 большая луковица

3-4 зубчика чеснока

3 ст.л. оливкового масла

350 мл воды

200 мл сливок жирностью 11%

соль, молотый черный перец и паприка (по вкусу)

2-3 щепотки молотого мускатного ореха

Способ приготовления:

В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Чеснок мелко нарезать, положить в кастрюлю, обжарить в течение 1 минуты, добавить измельченный лук и готовить до мягкости. Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю к луку. Жарить, помешивая, еще 5 минут. Залить водой, довести до кипения и варить на среднем окне около 10 минут. Когда тыква сварится, блендером взбить смесь до состояния пюре. Снова довести до кипения, влить сливки и приправить по вкусу. Готовить на слабом огне еще 3-4 минуты. Затем накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться в течение 15-20 минут.

Тосты "Мумии"

Тосты-мумии на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Это быстрое в исполнении блюдо выглядит довольно эффектно.

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

4 ломтика хлеба

100 г сыра

4 ст.л. кетчупа

горсть маслин

Способ приготовления:

Кусочки хлеба поджарить в тостере или на сухой сковороде. Сыр твердых сортов нарезать тонкими полосками. Маслины порезать кружочками. Смазать хлеб кетчупом, сверху выложить кусочки сыра. Сделать глаза из кусочков маслин. Готово!

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Печенье "Джек-фонарь"

Тыквенное печенье на Хэллоуин Фото: Pixabay

Готовим ароматное тыквенное печенье с шоколадной начинкой на Хэллоуин.

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

1/3 стакана коричневого сахара (или обычного)

1/2 стакана тыквенного пюре

1,5 – 2 стакана муки

Щепотка соли

Щепотка корицы

1/2 ч. л. разрыхлителя

Глазурь:

100 г шоколада

4 ст. л. молока или сливок

Способ приготовления:

Поломать шоколад на кусочки и расплавить в микроволновой печи, добавив молоко или сливки. Тщательно перемешать. Разогреть духовку до 180 ºС. Взбить миксером сахар и масло. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль и соду. Добавить муку. Раскатать тесто 0,5 см в толщину. Вырезать печенье в форме тыковок. На половине заготовок вырезать глаза, рот и нос. Выпекать 12-15 минут. Скрепить печенье шоколадом.

Совет: Если вы не хотите вырезать на печенье лицо Джека-фонаря, можно нарисовать черты лица шоколадом.

Яблоки в карамели

Яблоки в карамели Фото: Depositphotos

Яблоки в карамели – традиционное угощение на Хэллоуин. Их можно посыпать колотыми орешками, кокосовой стружкой или мелкими конфетками.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 яблока

75 г сливочного масла

1 1/2 стакана сахара

орехи, конфетки или кокосовая стружка (для посыпки)

Способ приготовления:

Яблоки хорошо помыть. Удалить плодоножки и на их место воткнуть деревянные шпажки. Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить сахар и подождать, пока сахар не начнет карамелизироваться и приобретет золотистый цвет. Аккуратно окунуть каждое яблоко в карамель. Подавать, когда она застынет.

Молочный коктейль "Привидение"

Молочный коктейль на Хэллоуин Фото: freepik.com

Нарисуйте на стаканах с напитком рожицы привидений. Если боитесь испортить дорогую посуду, используйте пластиковую.

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 стакан мороженого

3/4 стакана молока

щепотка ванилина

сахарная пудра (по желанию)

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна. Взбить до получения однородной массы. Перелить молочный коктейль в стакан и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы. "Сегодня" также делились рецептов тыквенных кексов на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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