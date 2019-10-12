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Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Один из самых важных элементов любого праздника – угощение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:53
На Хэллоуин традиционно вырезают тыкву
На Хэллоуин традиционно вырезают тыкву
Фото: Depositphotos

Хэллоуин – мистический праздник, который отмечают 31 октября, в канун Дня Всех святых. Если вы хотите приятно удивить близких, приготовьте вкусные тематические блюда.

Смотрите видео с идеями детских блюд на Хэллоуин:

В нашей подборке – тыквенный суп "Паутинка", тосты "Мумии", печенье "Джек-фонарь", традиционные яблоки в карамели и молочный коктейль "Привидение".

Тыквенный крем-суп "Паутинка"

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Тыквенный суп на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Перед подачей на поверхности супа можно нарисовать паутинку с помощью сметаны или сливок.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 700 г мякоти тыквы
  • 1 большая луковица
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 350 мл воды
  • 200 мл сливок жирностью 11%
  • соль, молотый черный перец и паприка (по вкусу)
  • 2-3 щепотки молотого мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Чеснок мелко нарезать, положить в кастрюлю, обжарить в течение 1 минуты, добавить измельченный лук и готовить до мягкости.
  2. Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю к луку. Жарить, помешивая, еще 5 минут. Залить водой, довести до кипения и варить на среднем окне около 10 минут.
  3. Когда тыква сварится, блендером взбить смесь до состояния пюре. Снова довести до кипения, влить сливки и приправить по вкусу. Готовить на слабом огне еще 3-4 минуты. Затем накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться в течение 15-20 минут.

Тосты "Мумии"

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Тосты-мумии на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Это быстрое в исполнении блюдо выглядит довольно эффектно.

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 4 ломтика хлеба
  • 100 г сыра
  • 4 ст.л. кетчупа
  • горсть маслин

Способ приготовления:

  1. Кусочки хлеба поджарить в тостере или на сухой сковороде.
  2. Сыр твердых сортов нарезать тонкими полосками. Маслины порезать кружочками.
  3. Смазать хлеб кетчупом, сверху выложить кусочки сыра. Сделать глаза из кусочков маслин. Готово!

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Печенье "Джек-фонарь"

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Тыквенное печенье на Хэллоуин
Фото: Pixabay

Готовим ароматное тыквенное печенье с шоколадной начинкой на Хэллоуин.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 1/3 стакана коричневого сахара (или обычного)
  • 1/2 стакана тыквенного пюре
  • 1,5 – 2 стакана муки
  • Щепотка соли
  • Щепотка корицы
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

Глазурь:

  • 100 г шоколада
  • 4 ст. л. молока или сливок

Способ приготовления:

  1. Поломать шоколад на кусочки и расплавить в микроволновой печи, добавив молоко или сливки. Тщательно перемешать.
  2. Разогреть духовку до 180 ºС.
  3. Взбить миксером сахар и масло. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль и соду. Добавить муку. Раскатать тесто 0,5 см в толщину. Вырезать печенье в форме тыковок. На половине заготовок вырезать глаза, рот и нос. Выпекать 12-15 минут. Скрепить печенье шоколадом.

Совет: Если вы не хотите вырезать на печенье лицо Джека-фонаря, можно нарисовать черты лица шоколадом.

Яблоки в карамели

Яблоки в карамели
Яблоки в карамели
Фото: Depositphotos

Яблоки в карамели – традиционное угощение на Хэллоуин. Их можно посыпать колотыми орешками, кокосовой стружкой или мелкими конфетками.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 75 г сливочного масла
  • 1 1/2 стакана сахара
  • орехи, конфетки или кокосовая стружка (для посыпки)

Способ приготовления:

  1. Яблоки хорошо помыть. Удалить плодоножки и на их место воткнуть деревянные шпажки.
  2. Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить сахар и подождать, пока сахар не начнет карамелизироваться и приобретет золотистый цвет.
  3. Аккуратно окунуть каждое яблоко в карамель. Подавать, когда она застынет.

Молочный коктейль "Привидение"

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Молочный коктейль на Хэллоуин
Фото: freepik.com

Нарисуйте на стаканах с напитком рожицы привидений. Если боитесь испортить дорогую посуду, используйте пластиковую.

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан мороженого
  • 3/4 стакана молока
  • щепотка ванилина
  • сахарная пудра (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна.
  2. Взбить до получения однородной массы. Перелить молочный коктейль в стакан и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем на Хэллоуин наряжаются в карнавальные костюмы. "Сегодня" также делились рецептов тыквенных кексов на Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

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Источник: Сегодня
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