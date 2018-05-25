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Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Троица – один из главных христианских праздников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
На Троицу принято есть много зелени Фото: pixabay.com
На Троицу принято есть много зелени Фото: pixabay.com

На Троицу, которая в 2018 году выпадает на 28 мая, принято есть салаты и супы из зелени, яйца, творог, мясо и рыбу. Также готовят пряники, пироги и караваи. Мы предлагаем вам несколько рецептов блюд к праздничному столу.

Пышные оладьи с зеленым луком

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Оладьи с зеленым луком
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира
  • 200 г муки
  • 2 яйца
  • 0.5 ч.л. соды
  • пучок зеленого лука
  • щепотка соли
  • растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

  1. Зеленый лук помыть, обсушить и мелко порубить.
  2. Взбить яйца вилкой, добавить щепотку соли и кефир.
  3. Всыпать просеянную муку и соду, перемешать. Слишком тщательно размешивать не нужно, в тесте должны остаться небольшие комочки.
  4. В конце добавить зеленый лук, перемешать.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Переворачивать нужно тогда, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
  6. Подавать оладьи со сметаной. В нее можно добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока.

Зеленый борщ

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Борщ со щавелем и крапивой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 400 г мяса
  • 3 картофелины
  • 100 г риса
  • 3 яйца
  • по 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы
  • 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных
  • соль, молотый перец
  • 2 л воды
  • сметана

Рецепт приготовления:

  1. Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.
  2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.
  3. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.
  4. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.
  5. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.

На заметку: В составе щавеля масса полезных веществ: витамины А, Е, В, щавелевая кислота, дубильные вещества, калий, магний, железо, кальций.

Салат из молодой капусты и редиса

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Салат из молодой капусты и редиса
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 250 г капусты
  • 3 свежих огурца
  • 7 шт. редиса
  • несколько веточек укропа
  • несколько стеблей зеленого лука
  • оливковое масло – 3-4 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • смесь молотых перцев

Рецепт приготовления

  1. Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
  2. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
  3. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками. 
  4. Добавить редис и огурцы. 
  5. Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
  6. Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Пирог из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера

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Пирог из теста фило
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 300 г феты, раскрошенной
  • 50 г сыра чеддер, тертого
  • 100 г кедровых орехов
  • свежемолотый черный перец – по вкусу
  • несколько щепоток орегано
  • тертая цедра одного лимона
  • оливковое масло
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 400 г свежих листьев шпината
  • 270 г теста фило
  • щепотка кайенского перца
  • щепотка мускатного ореха

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 С.
  2. В миске смешать яйца, фету, чеддер, кедровые орехи, перец, орегано, цедру и немного оливкового масла.
  3. В большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое и сливочное масло.
  4. Добавить половину шпината и обжарить, помешивая. Как только эта порция листьев уменьшится в объеме, и в сковороде появится свободное место, добавить оставшийся шпинат. Когда весь шпинат "подвянет", снять его с огня и слегка остудить. Затем добавить шпинат к яичной смеси вместе с кайенским перцем и мускатным орехом. Перемешать.
  5. Оторвать кусок пергаментной бумаги размером 50 х 50 см. Смазать оливковым маслом. На бумаге выложить листы теста фило немного внахлест так, чтобы была закрыта вся площадь бумаги. Смазать оливковым маслом с помощью кисточки и поперчить. Повторить манипуляции с тестом, оливковым маслом и перцем еще 2 раза. Должно получится 3 слоя теста фило.
  6. Переложить все в форму для запекания так, чтобы свисали края. Добавить начинку и накрыть краями теста.
  7. Выпекать пирог 20-30 минут. За это время он должен красиво подрумяниться. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.

Запеченная рыба с зеленью

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Сибас в духовке
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 тушки сибаса
  • 1 лимон
  • небольшой пучок свежего розмарина и тимьяна
  • смесь молотых перцев
  • морская соль
  • сушеные прованские травы

Рецепт приготовления:

  1. Рыбу выпотрошить и почистить. Разогреть духовку до 200 С. Большую прямоугольную форму или противень выстелить фольгой.
  2. Лимон помыть и нарезать кружочками.
  3. Рыбу натереть внутри и снаружи солью, смесью прованских трав и молотым перцем. Внутрь вложить по несколько веточек зелени и долек лимона. Отправить рыбу в форму.
  4. Снизить температуру в духовке до 180 С (по возможности, выбрать режим приготовления с грилем). Запекать в течение 30-40 минут. За 15 минут до приготовления сбрызнуть рыбу лимонным соком.
  5. Подавать вместе с зеленым салатом.

Напомним, украинцев на Троицу ждут "длинные выходные". Мы также сообщали, что под Киевом отпразднуют Троицу по древним обрядам.

Какие дополнительные поезда Укрзализныця назначила на Троицу, смотрите в сюжете:

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