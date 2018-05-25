Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Троица – один из главных христианских праздников

На Троицу принято есть много зелени Фото: pixabay.com

На Троицу, которая в 2018 году выпадает на 28 мая, принято есть салаты и супы из зелени, яйца, творог, мясо и рыбу. Также готовят пряники, пироги и караваи. Мы предлагаем вам несколько рецептов блюд к праздничному столу.

Пышные оладьи с зеленым луком

Оладьи с зеленым луком Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

200 мл кефира

200 г муки

2 яйца

0.5 ч.л. соды

пучок зеленого лука

щепотка соли

растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

Зеленый лук помыть, обсушить и мелко порубить. Взбить яйца вилкой, добавить щепотку соли и кефир. Всыпать просеянную муку и соду, перемешать. Слишком тщательно размешивать не нужно, в тесте должны остаться небольшие комочки. В конце добавить зеленый лук, перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Переворачивать нужно тогда, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Подавать оладьи со сметаной. В нее можно добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока.

Зеленый борщ

Борщ со щавелем и крапивой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

400 г мяса

3 картофелины

100 г риса

3 яйца

по 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы

4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных

соль, молотый перец

2 л воды

сметана

Рецепт приготовления:

Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.

На заметку: В составе щавеля масса полезных веществ: витамины А, Е, В, щавелевая кислота, дубильные вещества, калий, магний, железо, кальций.

Салат из молодой капусты и редиса

Салат из молодой капусты и редиса Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

250 г капусты

3 свежих огурца

7 шт. редиса

несколько веточек укропа

несколько стеблей зеленого лука

оливковое масло – 3-4 ст. л.

соль – по вкусу

смесь молотых перцев

Рецепт приготовления

Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками. Добавить редис и огурцы. Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком. Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Пирог из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера

Пирог из теста фило Фото: freepik.com

Ингредиенты:

5 яиц

300 г феты, раскрошенной

50 г сыра чеддер, тертого

100 г кедровых орехов

свежемолотый черный перец – по вкусу

несколько щепоток орегано

тертая цедра одного лимона

оливковое масло

1 ст.л. сливочного масла

400 г свежих листьев шпината

270 г теста фило

щепотка кайенского перца

щепотка мускатного ореха

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 200 С. В миске смешать яйца, фету, чеддер, кедровые орехи, перец, орегано, цедру и немного оливкового масла. В большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое и сливочное масло. Добавить половину шпината и обжарить, помешивая. Как только эта порция листьев уменьшится в объеме, и в сковороде появится свободное место, добавить оставшийся шпинат. Когда весь шпинат "подвянет", снять его с огня и слегка остудить. Затем добавить шпинат к яичной смеси вместе с кайенским перцем и мускатным орехом. Перемешать. Оторвать кусок пергаментной бумаги размером 50 х 50 см. Смазать оливковым маслом. На бумаге выложить листы теста фило немного внахлест так, чтобы была закрыта вся площадь бумаги. Смазать оливковым маслом с помощью кисточки и поперчить. Повторить манипуляции с тестом, оливковым маслом и перцем еще 2 раза. Должно получится 3 слоя теста фило. Переложить все в форму для запекания так, чтобы свисали края. Добавить начинку и накрыть краями теста. Выпекать пирог 20-30 минут. За это время он должен красиво подрумяниться. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.

Запеченная рыба с зеленью

Сибас в духовке Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 тушки сибаса

1 лимон

небольшой пучок свежего розмарина и тимьяна

смесь молотых перцев

морская соль

сушеные прованские травы

Рецепт приготовления:

Рыбу выпотрошить и почистить. Разогреть духовку до 200 С. Большую прямоугольную форму или противень выстелить фольгой. Лимон помыть и нарезать кружочками. Рыбу натереть внутри и снаружи солью, смесью прованских трав и молотым перцем. Внутрь вложить по несколько веточек зелени и долек лимона. Отправить рыбу в форму. Снизить температуру в духовке до 180 С (по возможности, выбрать режим приготовления с грилем). Запекать в течение 30-40 минут. За 15 минут до приготовления сбрызнуть рыбу лимонным соком. Подавать вместе с зеленым салатом.

Напомним, украинцев на Троицу ждут "длинные выходные". Мы также сообщали, что под Киевом отпразднуют Троицу по древним обрядам.

Какие дополнительные поезда Укрзализныця назначила на Троицу, смотрите в сюжете: