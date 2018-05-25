Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд
Троица – один из главных христианских праздников
На Троицу, которая в 2018 году выпадает на 28 мая, принято есть салаты и супы из зелени, яйца, творог, мясо и рыбу. Также готовят пряники, пироги и караваи. Мы предлагаем вам несколько рецептов блюд к праздничному столу.
Пышные оладьи с зеленым луком
Ингредиенты:
- 200 мл кефира
- 200 г муки
- 2 яйца
- 0.5 ч.л. соды
- пучок зеленого лука
- щепотка соли
- растительное масло – для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Зеленый лук помыть, обсушить и мелко порубить.
- Взбить яйца вилкой, добавить щепотку соли и кефир.
- Всыпать просеянную муку и соду, перемешать. Слишком тщательно размешивать не нужно, в тесте должны остаться небольшие комочки.
- В конце добавить зеленый лук, перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Переворачивать нужно тогда, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
- Подавать оладьи со сметаной. В нее можно добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока.
Зеленый борщ
Ингредиенты:
- 400 г мяса
- 3 картофелины
- 100 г риса
- 3 яйца
- по 0.5 пучка щавеля и молодой крапивы
- 4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных
- соль, молотый перец
- 2 л воды
- сметана
Рецепт приготовления:
- Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности.
- Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем.
- За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень.
- Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня.
- Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.
На заметку: В составе щавеля масса полезных веществ: витамины А, Е, В, щавелевая кислота, дубильные вещества, калий, магний, железо, кальций.
Салат из молодой капусты и редиса
Ингредиенты:
- 250 г капусты
- 3 свежих огурца
- 7 шт. редиса
- несколько веточек укропа
- несколько стеблей зеленого лука
- оливковое масло – 3-4 ст. л.
- соль – по вкусу
- смесь молотых перцев
Рецепт приготовления
- Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить.
- Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками.
- Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками.
- Добавить редис и огурцы.
- Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
- Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящими свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.
Пирог из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 300 г феты, раскрошенной
- 50 г сыра чеддер, тертого
- 100 г кедровых орехов
- свежемолотый черный перец – по вкусу
- несколько щепоток орегано
- тертая цедра одного лимона
- оливковое масло
- 1 ст.л. сливочного масла
- 400 г свежих листьев шпината
- 270 г теста фило
- щепотка кайенского перца
- щепотка мускатного ореха
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 200 С.
- В миске смешать яйца, фету, чеддер, кедровые орехи, перец, орегано, цедру и немного оливкового масла.
- В большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое и сливочное масло.
- Добавить половину шпината и обжарить, помешивая. Как только эта порция листьев уменьшится в объеме, и в сковороде появится свободное место, добавить оставшийся шпинат. Когда весь шпинат "подвянет", снять его с огня и слегка остудить. Затем добавить шпинат к яичной смеси вместе с кайенским перцем и мускатным орехом. Перемешать.
- Оторвать кусок пергаментной бумаги размером 50 х 50 см. Смазать оливковым маслом. На бумаге выложить листы теста фило немного внахлест так, чтобы была закрыта вся площадь бумаги. Смазать оливковым маслом с помощью кисточки и поперчить. Повторить манипуляции с тестом, оливковым маслом и перцем еще 2 раза. Должно получится 3 слоя теста фило.
- Переложить все в форму для запекания так, чтобы свисали края. Добавить начинку и накрыть краями теста.
- Выпекать пирог 20-30 минут. За это время он должен красиво подрумяниться. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.
Запеченная рыба с зеленью
Ингредиенты:
- 2 тушки сибаса
- 1 лимон
- небольшой пучок свежего розмарина и тимьяна
- смесь молотых перцев
- морская соль
- сушеные прованские травы
Рецепт приготовления:
- Рыбу выпотрошить и почистить. Разогреть духовку до 200 С. Большую прямоугольную форму или противень выстелить фольгой.
- Лимон помыть и нарезать кружочками.
- Рыбу натереть внутри и снаружи солью, смесью прованских трав и молотым перцем. Внутрь вложить по несколько веточек зелени и долек лимона. Отправить рыбу в форму.
- Снизить температуру в духовке до 180 С (по возможности, выбрать режим приготовления с грилем). Запекать в течение 30-40 минут. За 15 минут до приготовления сбрызнуть рыбу лимонным соком.
- Подавать вместе с зеленым салатом.
Напомним, украинцев на Троицу ждут "длинные выходные". Мы также сообщали, что под Киевом отпразднуют Троицу по древним обрядам.
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