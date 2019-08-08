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Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов

Яблочный Спас празднуют после Медового

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
На Яблочный Спас готовят выпечку с яблоками
На Яблочный Спас готовят выпечку с яблоками
Фото: freepik.com

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. На этот же день приходится православный праздник Преображение Господне. На Яблочный Спас принято святить яблоки и виноград, а также другие сезонные фрукты и овощи. 

Смотрите видео, как украинцы отмечают Спасы:

В день праздника традиционно готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели и пирожки. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты. Все блюда на Второй Спас обязательно должны быть постными, так как 14 августа начинается двухнедельный Успенский пост. 

Постная яблочная шарлотка

Шарлотка с яблоками постная
Шарлотка с яблоками постная
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • Соль
  • Корица
  • Ваниль
  • 100 г сахара
  • 150 мл воды
  • 50 мл растительного масла
  • 4 яблока

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, разрезать, очистить от сердцевин и нарезать тонкими ломтиками.
  2. Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты. Соединить их и замесить тесто.
  3. В смазанную маслом форму выложить нарезанные яблоки. По желанию присыпать их сахаром и молотой корицей.
  4. Распределить сверху тесто. При выпечке оно поднимется и равномерно покроет все яблоки.
  5. Выпекать пирог примерно 30 минут при температуре 180 С. Готовность шарлотки проверить зубочисткой – она должна оставаться сухой.
  6. По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.

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Постные вареники с яблоками

Вареники с яблочной начинкой
Вареники с яблочной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 50 г воды
  • 20 г растительного масла
  • 10 г крахмала
  • Щепотка соли
  • Щепотка сахара

Для начинки:

  • 200 г яблок
  • 20 г сахара
  • Щепотка корицы
  • Щепотка ванилина

Способ приготовления:

  1. Соединить все ингредиенты, замесить тесто до однородной массы, чтобы оно получилось мягким и эластичным.
  2. Яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, добавить сахар, корицу и ванилин.
  3. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности, вырезать кружочки с помощью стакана. 
  4. Положить на каждый по 1-2 чайные ложки начинки, защипать края.
  5. Вскипятить воду, добавить чайную ложку растительного масла, чтобы вареники не слиплись и аккуратно опустить по одному.
  6. Варить 5-7 минут на слабом огне.

Яблочный джем

Джем из яблок
Джем из яблок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 750 г сахара
  • 1/2 стакан воды

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и натереть на средней терке. 
  2. В это же время смешать в кастрюле воду и сахар, поставить на огонь. 
  3. Как только сироп закипит, добавить в него тертые яблоки и варить около часа на среднем огне, периодически помешивая. 
  4. За это время джем станет густым. 
  5. После варки остудить джем, выложить в банку и хранить в холодильнике.

Запеченные яблоки в духовке с ягодным соусом

Печеные яблоки постные
Печеные яблоки постные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 крупное яблоко
  • 1 ст. л. кураги
  • 1 ст. л. изюма
  • 1 ст. л. меда
  • 80-100 г замороженной малины
  • 30-40 г замороженной вишни
  • 1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Яблоко помыть и аккуратно вырезать серединку, оставив дно. Крышечку можно также сохранить и накрыть яблоко во время выпечки.
  2. Залить кипятком изюм на 10-15 минут, слить жидкость. Добавить отдельно запаренную и нарезанную курагу, заправить медом. 
  3. Наполнить яблоко полученной смесью. Проколоть его со всех сторон шпажкой, иначе при выпекании кожура лопнет и слезет.
  4. Запекать в духовке при температуре 200 C в течение 10-15 минут.
  5. Для соуса вишню без косточек разморозить.
  6. Слить сок, малину отварить с сахаром, протереть через сито, добавить вишню, перемешать. 
  7. Положить яблоко на блюдо и украсить соусом. По желанию посыпать сахарной пудрой и миндальной стружкой.

Постные пирожки с яблочной начинкой

Пирожки с яблоками постные
Пирожки с яблоками постные
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для опары:

  • 125 г воды
  • 200 г муки
  • 1/4 ч.л. сухих дрожжей

Для теста:

  • Опара
  • 400 г  просеянной муки
  • 190 мл воды
  • 100 мл растительного масла
  • 1,5 ч.л. соли
  • 1,5 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. сухих дрожжей
  • Немного крепкого сладкого чая

Для начинки:

  • 3 средних яблока
  • 2 ст.л. сахара
  • 1,5 ч.л. крахмала
  • 1 ч.л. корицы
  • Лимонный сок

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для опары, накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 часов.
  2. Приготовить тесто: кусочками отправить опару в воду, добавить все остальные ингредиенты и замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. Оставить его 1-1.5 часа. Когда тесто подойдет, скатать его в шар и оставить, пока оно еще раз не увеличится в объеме.
  3. Очищенные яблоки нарезать кубиками, смешать их с крахмалом, лимонным соком, корицей и сахаром. 
  4. Разогреть духовку до 200 градусов.
  5. Разделить тесто на небольшие кусочки (около 20 штук) и сделать из них лепешки. Положить внутрь начинку и защипать края.
  6. Положить пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз, дать расстояться в течение 20 минут. Смазать сладким черным чаем.
  7. Отправить пирожки в духовку и выпекать около 20 минут, пока они не подрумянятся.
  8. Готовые пирожки переложить на тарелку и накрыть чистым полотенцем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Яблочный Спас.

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Источник: Сегодня
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