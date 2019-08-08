Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов
Яблочный Спас празднуют после Медового
Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа. На этот же день приходится православный праздник Преображение Господне. На Яблочный Спас принято святить яблоки и виноград, а также другие сезонные фрукты и овощи.
Смотрите видео, как украинцы отмечают Спасы:
В день праздника традиционно готовят выпечку с яблоками: пироги, штрудели и пирожки. Фрукты запекают в духовке с медом и орехами, варят из них варенье и компоты. Все блюда на Второй Спас обязательно должны быть постными, так как 14 августа начинается двухнедельный Успенский пост.
Постная яблочная шарлотка
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 10 г разрыхлителя
- Соль
- Корица
- Ваниль
- 100 г сахара
- 150 мл воды
- 50 мл растительного масла
- 4 яблока
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, разрезать, очистить от сердцевин и нарезать тонкими ломтиками.
- Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты. Соединить их и замесить тесто.
- В смазанную маслом форму выложить нарезанные яблоки. По желанию присыпать их сахаром и молотой корицей.
- Распределить сверху тесто. При выпечке оно поднимется и равномерно покроет все яблоки.
- Выпекать пирог примерно 30 минут при температуре 180 С. Готовность шарлотки проверить зубочисткой – она должна оставаться сухой.
- По желанию посыпать готовый пирог сахарной пудрой.
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Постные вареники с яблоками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 50 г воды
- 20 г растительного масла
- 10 г крахмала
- Щепотка соли
- Щепотка сахара
Для начинки:
- 200 г яблок
- 20 г сахара
- Щепотка корицы
- Щепотка ванилина
Способ приготовления:
- Соединить все ингредиенты, замесить тесто до однородной массы, чтобы оно получилось мягким и эластичным.
- Яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке, добавить сахар, корицу и ванилин.
- Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности, вырезать кружочки с помощью стакана.
- Положить на каждый по 1-2 чайные ложки начинки, защипать края.
- Вскипятить воду, добавить чайную ложку растительного масла, чтобы вареники не слиплись и аккуратно опустить по одному.
- Варить 5-7 минут на слабом огне.
Яблочный джем
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 750 г сахара
- 1/2 стакан воды
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, очистить от кожуры и натереть на средней терке.
- В это же время смешать в кастрюле воду и сахар, поставить на огонь.
- Как только сироп закипит, добавить в него тертые яблоки и варить около часа на среднем огне, периодически помешивая.
- За это время джем станет густым.
- После варки остудить джем, выложить в банку и хранить в холодильнике.
Запеченные яблоки в духовке с ягодным соусом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 крупное яблоко
- 1 ст. л. кураги
- 1 ст. л. изюма
- 1 ст. л. меда
- 80-100 г замороженной малины
- 30-40 г замороженной вишни
- 1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Яблоко помыть и аккуратно вырезать серединку, оставив дно. Крышечку можно также сохранить и накрыть яблоко во время выпечки.
- Залить кипятком изюм на 10-15 минут, слить жидкость. Добавить отдельно запаренную и нарезанную курагу, заправить медом.
- Наполнить яблоко полученной смесью. Проколоть его со всех сторон шпажкой, иначе при выпекании кожура лопнет и слезет.
- Запекать в духовке при температуре 200 C в течение 10-15 минут.
- Для соуса вишню без косточек разморозить.
- Слить сок, малину отварить с сахаром, протереть через сито, добавить вишню, перемешать.
- Положить яблоко на блюдо и украсить соусом. По желанию посыпать сахарной пудрой и миндальной стружкой.
Постные пирожки с яблочной начинкой
Ингредиенты:
Для опары:
- 125 г воды
- 200 г муки
- 1/4 ч.л. сухих дрожжей
Для теста:
- Опара
- 400 г просеянной муки
- 190 мл воды
- 100 мл растительного масла
- 1,5 ч.л. соли
- 1,5 ст.л. сахара
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- Немного крепкого сладкого чая
Для начинки:
- 3 средних яблока
- 2 ст.л. сахара
- 1,5 ч.л. крахмала
- 1 ч.л. корицы
- Лимонный сок
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для опары, накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 часов.
- Приготовить тесто: кусочками отправить опару в воду, добавить все остальные ингредиенты и замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. Оставить его 1-1.5 часа. Когда тесто подойдет, скатать его в шар и оставить, пока оно еще раз не увеличится в объеме.
- Очищенные яблоки нарезать кубиками, смешать их с крахмалом, лимонным соком, корицей и сахаром.
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Разделить тесто на небольшие кусочки (около 20 штук) и сделать из них лепешки. Положить внутрь начинку и защипать края.
- Положить пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз, дать расстояться в течение 20 минут. Смазать сладким черным чаем.
- Отправить пирожки в духовку и выпекать около 20 минут, пока они не подрумянятся.
- Готовые пирожки переложить на тарелку и накрыть чистым полотенцем.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Яблочный Спас.
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