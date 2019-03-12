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День святого Патрика 2019: ТОП-5 рецептов к празднику

Символический цвет Дня святого Патрика – зеленый, национальный цвет Ирландии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
День святого Патрика отмечают 17 марта
День святого Патрика отмечают 17 марта
Фото: Pixabay

День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта. Многие люди на всей Земле празднуют этот день уже сотни лет, наряжаясь в зеленый цвет. День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии и Северной Ирландии. Праздник также широко отмечается ирландской диаспорой в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Сегодня мы поделимся лучшими рецептами блюд ко Дню святого Патрика. 

Зеленый крем-суп из цуккини

Зеленый крем-суп
Зеленый крем-суп
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 кг цуккини
  • 1-2 луковицы
  • 1 долька чеснока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)
  • 200 мл сливок 
  • 1/2 ч.л. прованских или итальянских трав
  • соль, молотый перец
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст.л. муки с горкой

Для чесночных гренок:

  • несколько ломтиков белого хлеба без корок
  • 1 долька чеснока
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Цуккини и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером.
  2. Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй, если нужно.
  3. Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки.
  4. Подавать суп с крутонами и зеленью.

Жаркое по-ирландски с пивом

Жаркое по-ирландски
Жаркое по-ирландски
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1.2 кг говядины
  • 2 ст.л. муки
  • 120 г томатной пасты
  • 600-700 гр картофеля
  • 1 крупная луковица
  • 6 зубчиков чеснока
  • 450 мл куриного или мясного бульона
  • 400 мл темного пива
  • 300 г замороженного горошка
  • соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Мясо нарезать кубиками средними кубиками (2.5-3 см). Крупно нарезать лук, чеснок нарезать пластинками.
  2. Картофель почистить и разрезать на 4-6 частей.
  3. Мясо посолить и поперчить, обвалять в муке.
  4. Добавить картофель, лук и чеснок, томатную пасту и перемешать.
  5. Отправить все в большую кастрюлю с толстым дном. Влить бульон и пиво. Довести до кипения, снизить огонь до минимума и тушить под крышкой, пока мясо не станет мягким, около 2 часов.
  6. Добавить горошек, прогреть около 5 минут и снять с огня.

Зеленый весенний салат

Зеленый салат
Зеленый салат
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 6 чашек нарезанной салатной зелени (на ваш вкус)
  • 1 зеленое яблоко, нарезанное
  • 1 чашка нарезанного огурца
  • 1 чашка зеленых бобов эдамаме
  • 1/2 чашка тонко нарезанного зеленого лука
  • 1 авокадо, нарезанный кубиками
  • 1 чашка брокколи
  • 1 чашка зеленого винограда, разрезанного пополам
  • 1/2 чашки фисташек, грубо нарезанных

Для заправки:

  • 1/3 чашки оливкового масла
  • Сок из 1 лимона
  • 1/2 чайной ложки дижонской горчицы
  • 1/2 чайной ложки кленового сиропа
  • 2 столовые ложки измельченных свежих трав
  • 1 маленький чеснок чеснока, измельченный
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/8 чайной ложки черного перца

Рецепт приготовления: 

  1. Отправить все ингредиенты для заправки в банку с крышкой и хорошо встряхнуть.
  2. Поместить нарезанную зелень в большую миску и выложить сверху остальные нарезанные ингредиенты салата.
  3. Полить заправкой и перемешать после подачи на стол.

Мятно-шоколадное печенье

Мятно-шоколадное печенье
Мятно-шоколадное печенье
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 50 листиков мяты
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 100 г масла
  • 150 г муки
  • 100 г горького шоколада

Рецепт приготовления:

  1. Мяту взбить в блендере вместе с сахаром. Добавить яйцо и перемешать.
  2. Добавить нарезанное сливочное масло, перемешать ложкой. Затем всыпать муку в два приема, каждый раз хорошо перемешивая.
  3. Добавить нарезанный небольшими кусочками шоколад, перемешать. Поставить тесто в холодильник минимум на полчаса.
  4. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой. Набирать по столовой ложке теста и формировать шарики. Выложить кусочки теста на противень, оставляя по 3-4 см расстояния между ними.
  5. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать, пока края печенья на зарумянятся, около 15 минут. Перед подачей остудить.

Кофе по-ирландски

Кофе по-ирландски
Кофе по-ирландски
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 40 мл ирландского виски
  • 50 мл сливок
  • 100 мл свежесваренного крепкого кофе
  • 1 ч.л. тростникового сахара

Рецепт приготовления:

  1. Согреть бокал для кофе. Налить в него виски, добавить сахар, горячий кофе и перемешать до полного растворения сахара.
  2. Затем налить сливки по теплой перевернутой ложке, очень аккуратно, чтобы они остались на поверхности напитка. Не перемешивать.
  3. Сверху присыпать кофе по-ирландски какао и корицей.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить зеленое пиво в честь Дня святого Патрика. Мы также делились рецептом ирландского содового хлеба.

Смотрите видео, как отмечают День святого Патрика в Великобритании, США и Аргентине:

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Источник: Сегодня
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