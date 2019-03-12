День святого Патрика 2019: ТОП-5 рецептов к празднику

Символический цвет Дня святого Патрика – зеленый, национальный цвет Ирландии

День святого Патрика отмечают 17 марта Фото: Pixabay

День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта. Многие люди на всей Земле празднуют этот день уже сотни лет, наряжаясь в зеленый цвет. День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии и Северной Ирландии. Праздник также широко отмечается ирландской диаспорой в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Сегодня мы поделимся лучшими рецептами блюд ко Дню святого Патрика.

Зеленый крем-суп из цуккини

Зеленый крем-суп Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 кг цуккини

1-2 луковицы

1 долька чеснока

2 ст.л. растительного масла

500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)

200 мл сливок

1/2 ч.л. прованских или итальянских трав

соль, молотый перец

50 г сливочного масла

1 ст.л. муки с горкой

Для чесночных гренок:

несколько ломтиков белого хлеба без корок

1 долька чеснока

оливковое масло

Рецепт приготовления:

Цуккини и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером. Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй, если нужно. Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки. Подавать суп с крутонами и зеленью.

Жаркое по-ирландски с пивом

Жаркое по-ирландски Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1.2 кг говядины

2 ст.л. муки

120 г томатной пасты

600-700 гр картофеля

1 крупная луковица

6 зубчиков чеснока

450 мл куриного или мясного бульона

400 мл темного пива

300 г замороженного горошка

соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо нарезать кубиками средними кубиками (2.5-3 см). Крупно нарезать лук, чеснок нарезать пластинками. Картофель почистить и разрезать на 4-6 частей. Мясо посолить и поперчить, обвалять в муке. Добавить картофель, лук и чеснок, томатную пасту и перемешать. Отправить все в большую кастрюлю с толстым дном. Влить бульон и пиво. Довести до кипения, снизить огонь до минимума и тушить под крышкой, пока мясо не станет мягким, около 2 часов. Добавить горошек, прогреть около 5 минут и снять с огня.

Зеленый весенний салат

Зеленый салат Фото: Pixabay

Ингредиенты:

6 чашек нарезанной салатной зелени (на ваш вкус)

1 зеленое яблоко, нарезанное

1 чашка нарезанного огурца

1 чашка зеленых бобов эдамаме

1/2 чашка тонко нарезанного зеленого лука

1 авокадо, нарезанный кубиками

1 чашка брокколи

1 чашка зеленого винограда, разрезанного пополам

1/2 чашки фисташек, грубо нарезанных

Для заправки:

1/3 чашки оливкового масла

Сок из 1 лимона

1/2 чайной ложки дижонской горчицы

1/2 чайной ложки кленового сиропа

2 столовые ложки измельченных свежих трав

1 маленький чеснок чеснока, измельченный

1/4 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки черного перца

Рецепт приготовления:

Отправить все ингредиенты для заправки в банку с крышкой и хорошо встряхнуть. Поместить нарезанную зелень в большую миску и выложить сверху остальные нарезанные ингредиенты салата. Полить заправкой и перемешать после подачи на стол.

Мятно-шоколадное печенье

Мятно-шоколадное печенье Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

50 листиков мяты

100 г сахара

1 яйцо

100 г масла

150 г муки

100 г горького шоколада

Рецепт приготовления:

Мяту взбить в блендере вместе с сахаром. Добавить яйцо и перемешать. Добавить нарезанное сливочное масло, перемешать ложкой. Затем всыпать муку в два приема, каждый раз хорошо перемешивая. Добавить нарезанный небольшими кусочками шоколад, перемешать. Поставить тесто в холодильник минимум на полчаса. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой. Набирать по столовой ложке теста и формировать шарики. Выложить кусочки теста на противень, оставляя по 3-4 см расстояния между ними. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать, пока края печенья на зарумянятся, около 15 минут. Перед подачей остудить.

Кофе по-ирландски

Кофе по-ирландски Фото: Pixabay

Ингредиенты:

40 мл ирландского виски

50 мл сливок

100 мл свежесваренного крепкого кофе

1 ч.л. тростникового сахара

Рецепт приготовления:

Согреть бокал для кофе. Налить в него виски, добавить сахар, горячий кофе и перемешать до полного растворения сахара. Затем налить сливки по теплой перевернутой ложке, очень аккуратно, чтобы они остались на поверхности напитка. Не перемешивать. Сверху присыпать кофе по-ирландски какао и корицей.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить зеленое пиво в честь Дня святого Патрика. Мы также делились рецептом ирландского содового хлеба.

Смотрите видео, как отмечают День святого Патрика в Великобритании, США и Аргентине:

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