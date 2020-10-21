Эклеры домашние со сливочно-ванильным кремом: рецепт

Испечь их – дело кропотливое, но эти эклеры того стоят

Эклеры – один из любимейших десертов. Первыми их стали готовить французы еще в 18 веке и достигли в этом деле совершенства.

Предлагаем побаловать себя и своих близких домашними эклерами со сливочно-заварным кремом. По времени это займет 45-60 минут, в конце получите около 15 пирожных.

Украшать эклеры предлагаем по своему вкусу – от шоколадной глазури до ягодного сиропа.

Домашние эклеры со сливочно-ванильным кремом

Фото: Instagram/hlebodar.omsk

Что понадобится:

140 г муки

щепотка сахара

125 мл молока

100 г сливочного масла

4 яйца

Для заварного крема

300 мл молока

50 г сахарной пудры

2 желтка

1 ч.л ванильного экстракта

По 4 ч.л. муки и кукурузного крахмала

300 мл сливок

Готовим крем

Нагреть молоко в кастрюле почти до кипения. Тем временем смешать в миске сахар, яичные желтки и ваниль, затем добавить муку, перемешать до однородной массы.

Постепенно влить в смесь горячее молоко и помешивать до загустения. Не допускайте образования комочков.

Готовый крем нужно охладить.

Выпекаем эклеры

Просеять муку с сахаром и щепоткой соли. Осторожно нагреть молоко, растопить в нем сливочное масло. Как только масло полностью растает, выключить огонь, всыпать просеянную муку. Энергично взбить тесто, оно должно быть однородным. Тесто нужно охладить в течение нескольких минут, затем постепенно добавить яйца, хорошо перемешивая между каждым добавлением до загустения. Выложить тесто в кондитерский мешок с круглой широкой насадкой, сформируйте эклеры на пергаментной бумаги, предварительно смазав ее сливочным маслом. Выпекать в течение 25 минут, снижая температуру с 200 С до 180 C.

Формируем эклеры

Через 25 минут с помощью небольшого ножа разрезать булочки пополам и вернуть в духовку, положив их вверх дном. Дайте им просохнуть в течение 5 минут до хрустящей корочки и золотистого цвета. Достать, дать остыть. Пока основа для эклеров остывает, взбить сливки до густоты и добавить в крем. Выложить начинку в кондитерский мешок и заполнить булочки. Как украсить – подскажет фантазия.

А здесь можно ознакомиться с рецептом эклеров от Юлии Высоцкой и шоколадных пирожных без сахара.

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