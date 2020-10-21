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Эклеры домашние со сливочно-ванильным кремом: рецепт

Сегодня, 18:37

Испечь их – дело кропотливое, но эти эклеры того стоят

Эклеры – один из любимейших десертов. Первыми их стали готовить французы еще в 18 веке и достигли в этом деле совершенства.

Предлагаем побаловать себя и своих близких домашними эклерами со сливочно-заварным кремом. По времени это займет 45-60 минут, в конце получите около 15 пирожных.

Украшать эклеры предлагаем по своему вкусу – от шоколадной глазури до ягодного сиропа.

Домашние эклеры со сливочно-ванильным кремом

Фото: Instagram/hlebodar.omsk

Что понадобится:

  • 140 г муки
  • щепотка сахара
  • 125 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 4 яйца

Для заварного крема

  • 300 мл молока
  • 50 г сахарной пудры
  • 2 желтка
  • 1 ч.л ванильного экстракта
  • По 4 ч.л. муки и кукурузного крахмала
  • 300 мл сливок

Готовим крем

Нагреть молоко в кастрюле почти до кипения. Тем временем смешать в миске сахар, яичные желтки и ваниль, затем добавить муку, перемешать до однородной массы.

Постепенно влить в смесь горячее молоко и помешивать до загустения. Не допускайте образования комочков.

Готовый крем нужно охладить.

Выпекаем эклеры

  1. Просеять муку с сахаром и щепоткой соли. Осторожно нагреть молоко, растопить в нем сливочное масло.
  2. Как только масло полностью растает, выключить огонь, всыпать просеянную муку. Энергично взбить тесто, оно должно быть однородным.
  3. Тесто нужно охладить в течение нескольких минут, затем постепенно добавить яйца, хорошо перемешивая между каждым добавлением до загустения.
  4. Выложить тесто в кондитерский мешок с круглой широкой насадкой, сформируйте эклеры на пергаментной бумаги, предварительно смазав ее сливочным маслом.
  5. Выпекать в течение 25 минут, снижая температуру с 200 С до 180 C.

Формируем эклеры

  1. Через 25 минут с помощью небольшого ножа разрезать булочки пополам и вернуть в духовку, положив их вверх дном. Дайте им просохнуть в течение 5 минут до хрустящей корочки и золотистого цвета. Достать, дать остыть.
  2. Пока основа для эклеров остывает, взбить сливки до густоты и добавить в крем. Выложить начинку в кондитерский мешок и заполнить булочки.
  3. Как украсить – подскажет фантазия.

А здесь можно ознакомиться с рецептом эклеров от Юлии Высоцкой и шоколадных пирожных без сахара.

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