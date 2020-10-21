Эклеры домашние со сливочно-ванильным кремом: рецепт
Испечь их – дело кропотливое, но эти эклеры того стоят
Эклеры – один из любимейших десертов. Первыми их стали готовить французы еще в 18 веке и достигли в этом деле совершенства.
Предлагаем побаловать себя и своих близких домашними эклерами со сливочно-заварным кремом. По времени это займет 45-60 минут, в конце получите около 15 пирожных.
Украшать эклеры предлагаем по своему вкусу – от шоколадной глазури до ягодного сиропа.
- 140 г муки
- щепотка сахара
- 125 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 50 г сахарной пудры
- 2 желтка
- 1 ч.л ванильного экстракта
- По 4 ч.л. муки и кукурузного крахмала
- 300 мл сливок
Нагреть молоко в кастрюле почти до кипения. Тем временем смешать в миске сахар, яичные желтки и ваниль, затем добавить муку, перемешать до однородной массы.
Постепенно влить в смесь горячее молоко и помешивать до загустения. Не допускайте образования комочков.
Готовый крем нужно охладить.
- Просеять муку с сахаром и щепоткой соли. Осторожно нагреть молоко, растопить в нем сливочное масло.
- Как только масло полностью растает, выключить огонь, всыпать просеянную муку. Энергично взбить тесто, оно должно быть однородным.
- Тесто нужно охладить в течение нескольких минут, затем постепенно добавить яйца, хорошо перемешивая между каждым добавлением до загустения.
- Выложить тесто в кондитерский мешок с круглой широкой насадкой, сформируйте эклеры на пергаментной бумаги, предварительно смазав ее сливочным маслом.
- Выпекать в течение 25 минут, снижая температуру с 200 С до 180 C.
- Через 25 минут с помощью небольшого ножа разрезать булочки пополам и вернуть в духовку, положив их вверх дном. Дайте им просохнуть в течение 5 минут до хрустящей корочки и золотистого цвета. Достать, дать остыть.
- Пока основа для эклеров остывает, взбить сливки до густоты и добавить в крем. Выложить начинку в кондитерский мешок и заполнить булочки.
- Как украсить – подскажет фантазия.
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