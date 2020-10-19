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Рецепт горячих шоколадных бомб с маршмэллоу внутри

Сегодня, 15:08

Оригинальность в подаче – бомба взрывается, если полить на нее горячее молоко

Что может быть лучше шоколадных конфет с нежной начинкой? Это шоколадные бомбы с маршмэллоу внутри.

Но не все так просто: под напором горячего молока эти бомбочки взрываются, превращаются в тягучий шоколад, высвобождая кусочки мягкого маршмэллоу или зефира. Такое вкусное шоу порадует и ваших домочадцев, и гостей. Смотрите, как это происходит.

Что понадобиться:

  • Шоколад. Выбираете сами, все зависит от количества бомбочек
  • Маршмэллоу или зефир, порезанный мелкими кусочками
  • Сливочное масло для смазывания формы
  • Силиконовая форма с круглыми ячейками
Фото: instagram.com/hot.chocolate.bombs

Процесс приготовления:

  1. Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи
  2. Залить в силиконовые формочки, предварительно намазав их сливочным маслом, аккуратно распределяя шоколад чайной ложкой по форме. У вас должно получиться углубление для начинки
  3. В другую форму залить шоколад, также распределяя его по стенкам. Эти полусферы станут "шляпками" бомбочек
  4. Отправить в морозильную камеру на 30 мин
  5. Наполнить шоколадные полусферы маршмэллоу или зефиром
  6. Те полусферы, которые будут закрывать начинку, аккуратно достать. В этом могут помочь немного разогретый кончик ножа. Затем накрыть шоколадные бомбочки
Фото: instagram.com/hot.chocolate.bombs

Подача:

  1. В прозрачную кружку поместить бомбочку и тонкой струйкой лить на нее молоко
  2. Под натиском молока шоколад растопиться и выпустит наружу маршмэллоу

А здесь вы найдете 10 добавок, которые подчеркнут вкус горячего шоколада и несложный рецепт брауни всего из трех ингредиентов.

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