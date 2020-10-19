Рецепт горячих шоколадных бомб с маршмэллоу внутри

Оригинальность в подаче – бомба взрывается, если полить на нее горячее молоко

Что может быть лучше шоколадных конфет с нежной начинкой? Это шоколадные бомбы с маршмэллоу внутри.

Но не все так просто: под напором горячего молока эти бомбочки взрываются, превращаются в тягучий шоколад, высвобождая кусочки мягкого маршмэллоу или зефира. Такое вкусное шоу порадует и ваших домочадцев, и гостей. Смотрите, как это происходит.

Что понадобиться:

Шоколад. Выбираете сами, все зависит от количества бомбочек

Маршмэллоу или зефир, порезанный мелкими кусочками

Сливочное масло для смазывания формы

Силиконовая форма с круглыми ячейками

Фото: instagram.com/hot.chocolate.bombs

Процесс приготовления:

Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи Залить в силиконовые формочки, предварительно намазав их сливочным маслом, аккуратно распределяя шоколад чайной ложкой по форме. У вас должно получиться углубление для начинки В другую форму залить шоколад, также распределяя его по стенкам. Эти полусферы станут "шляпками" бомбочек Отправить в морозильную камеру на 30 мин Наполнить шоколадные полусферы маршмэллоу или зефиром Те полусферы, которые будут закрывать начинку, аккуратно достать. В этом могут помочь немного разогретый кончик ножа. Затем накрыть шоколадные бомбочки

Фото: instagram.com/hot.chocolate.bombs

В прозрачную кружку поместить бомбочку и тонкой струйкой лить на нее молоко Под натиском молока шоколад растопиться и выпустит наружу маршмэллоу

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